Trung Quốc duyệt binh hoành tráng kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít

TPO - Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới bắt đầu lúc 9h ngày 3/9 (giờ địa phương) tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc). Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng.

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình duyệt đội hình trước lễ duyệt binh, diễu binh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình

45 khối quân và binh chủng Quân Giải phóng nhân dân Trung Hoa tập trung dọc theo Đại lộ Trường An. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình duyệt đội hình duyệt binh, diễu binh.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chào đón các khách mời và có bài phát biểu. Ông nói rằng, Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít là dịp để tưởng nhớ lịch sử và trân trọng hòa bình.

“Lịch sử cho chúng ta thấy, nhân loại có thể cùng nhau tiến lên, hoặc cùng nhau sụp đổ. Ngày nay, nhân loại phải lựa chọn giữa chiến tranh và hòa bình”, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói, đồng thời cam kết đẩy nhanh việc xây dựng đội quân hùng mạnh, và tuyên bố Trung Quốc sẽ không bao giờ bị đe dọa bởi bất cứ thế lực nào.

80 phát đại bác vang lên, Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít chính thức bắt đầu.

Theo đài truyền hình CCTV, hơn 50.000 người đã có mặt để theo dõi lễ kỷ niệm tại Bắc Kinh. (Ảnh: AP)

Quảng trường Thiên An Môn trước thềm Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít tại Thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có mặt trên lễ đài.

Theo TTXVN, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Những con số ấn tượng

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít trên Quảng trường Thiên An Môn có sự tham gia của hơn 10.000 binh sĩ.

45 khối thuộc các lực lượng sẽ lần lượt tiến qua lễ đài trong khoảng 70 phút.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu quan trọng trước các khán giả và khách mời.

Các binh sĩ diễn tập trước sự kiện. (Ảnh: AP)

Dàn kèn đồng tại lễ duyệt binh bao gồm 80 người, tượng trưng cho dấu mốc 80 năm ngày Nhật Bản đầu hàng trong Thế chiến II.

Hơn 1.000 nhạc công sẽ ngồi thành 14 hàng, tượng trưng cho từng năm kháng chiến của Trung Quốc kể từ khi Nhật Bản chiếm đóng Mãn Châu năm 1931.

Theo CCTV, khán giả tại Quảng trường Thiên An Môn được ngồi trên những chiếc ghế màu xanh lá cây, đỏ và vàng, tượng trưng cho đất đai màu mỡ, sự hy sinh của nhân dân và hòa bình.

Lần gần nhất Trung Quốc tổ chức duyệt binh mừng chiến thắng phát xít là cách đây 10 năm. Đó cũng là lần đầu tiên Trung Quốc tổ chức duyệt binh quy mô lớn để kỷ niệm ngày kết thúc Thế chiến II.

(Ảnh: Reuters)

100% vũ khí nội địa

Lễ duyệt binh có sự tham gia của hơn 100 máy bay và hàng trăm xe tăng, cùng với các loại tên lửa và robot quân sự mới.

Trang web chính thức của lễ duyệt binh nhấn mạnh, tất cả vũ khí xuất hiện trong sự kiện này đều được sản xuất 100% tại Trung Quốc, bao gồm vũ khí chiến lược trên bộ, trên biển và trên không, thiết bị tác chiến chính xác tiên tiến và máy bay không người lái. Trong đó, có một số vũ khí lần đầu tiên trình làng.

Bà Carlotta Rinaudo, chuyên gia về Trung Quốc tại Nhóm Nghiên cứu An ninh Quốc tế Verona, kỳ vọng sẽ được chứng kiến ​​những người lính sát cánh cùng robot quân sự, chẳng hạn như "bầy sói robot" đã được truyền thông Trung Quốc đưa tin rộng rãi.

Các đội hình trên không, được tổ chức theo mô-đun và có hệ thống, sẽ bao gồm các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy tiên tiến, máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay vận tải, v.v.

Trực thăng diễn tập kéo quốc kỳ Trung Quốc trước lễ kỷ niệm ngày 3/9. (Ảnh: AP)

Máy bay tiếp nhiên liệu YU-20 và hai máy bay chiến đấu Chengdu J-20 của Trung Quốc bay diễn tập. (Ảnh: AP)

Máy bay chiến đấu Shenyang J-16, Chengdu J-20 và Shenyang J-35. (Ảnh: Reuters)

Khách mời quốc tế

Dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít có hơn 20 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un…

Đây là lần đầu tiên trong 14 năm cầm quyền, ông Kim Jong Un tham gia một sự kiện đa phương, và là lần đầu tiên lãnh đạo Nga - Trung Quốc - Triều Tiên gặp nhau cùng lúc.

Có hai lãnh đạo châu Âu là Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic ​​tham dự sự kiện.