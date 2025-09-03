Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Trung Quốc: Hàng loạt khí tài tối tân xuất hiện trong cuộc duyệt binh 3/9

Quỳnh Như

TPO - Sáng nay (3/9), tại Quảng trường Thiên An Môn, Trung Quốc đã phô diễn hàng loạt khí tài quân sự tối tân trong cuộc duyệt binh quy mô lớn nhân kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít.

Hàng loạt khí tài tối tân của Trung Quốc xuất hiện trong cuộc duyệt binh sáng 3/9.

Theo truyền thông Trung Quốc, tất cả vũ khí xuất hiện trong sự kiện này đều được sản xuất tại Trung Quốc, bao gồm vũ khí chiến lược trên bộ, trên biển và trên không, thiết bị tác chiến chính xác tiên tiến và máy bay không người lái.

Đây cũng lần đầu tiên Trung Quốc phô diễn sức mạnh hạt nhân trên bộ, bao gồm: Tên lửa tầm xa phóng từ trên không JL-1, tên lửa liên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-3, tên lửa liên lục địa phóng từ mặt đất DF-61 và tên lửa liên lục địa phóng từ mặt đất mới DF-31BJ.

Được giới thiệu tại cuộc duyệt binh, tên lửa hạt nhân chiến lược liên lục địa DF-5C được mô tả có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên khắp thế giới.

tang.jpg
Dàn khí tài của Trung Quốc đi qua Quảng trường Thiên An Môn trong sáng 3/9.
yj.jpg
yjj.jpg
Đội hình tên lửa chống hạm bao gồm: Tên lửa YJ-15 và tên lửa siêu thanh YJ-19, YJ-17, YJ-20.
xe-tang.jpg
uav.jpg
Đội hình thiết bị bay không người lái trong cuộc duyệt binh.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng giới thiệu hàng loạt thiết bị vũ khí thuộc Đội hình tác chiến không người lái. Đội hình tác chiến này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, như: Trinh sát, tấn công, rà phá bom mìn, hỗ trợ bộ binh. Thiết bị không người lái có thể được vận hành từ xa, di chuyển độc lập và hoạt động linh hoạt theo nhóm.

Đội hình tác chiến hàng hải không người lái bao gồm: Tàu ​​ngầm và xuồng tấn công không người lái; hệ thống triển khai thủy lôi có khả năng nhận dạng mục tiêu độc lập và tấn công theo nhóm.

Vũ khí trong Đội hình không chiến bao gồm máy bay không người lái trinh sát và tấn công, máy bay chiếm ưu thế trên không và trực thăng không người lái trên tàu sân bay. Các loại vũ khí này có điểm chung là phạm vi bao phủ rộng, có thể tự động phối hợp với nhau để thực hiện nhiệm vụ.

d.jpg
hq-29.jpg
Tên lửa liên lục địa phóng từ mặt đất DF-61 và hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo HQ-29.
d2.jpg
rd.jpg
rdd.jpg
df17.jpg
Tên lửa siêu thanh mới DF-17 có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác cao.
aj.jpg
Phương tiện tấn công không người lái hải quân cỡ lớn AJX002.
Quỳnh Như
AP, CGTN
