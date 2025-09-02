Chủ tịch nước lên đường dự kỷ niệm chiến thắng phát-xít và làm việc ở Trung Quốc

TPO - Chiều 2/9, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc.

Chủ tịch nước Lương Cường lên đường thực hiện chuyến công tác Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác diễn ra từ ngày 2 - 4/9, theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước gồm các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Chủ tịch nước Lương Cường đến Trung Quốc trên cương vị hiện nay. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc.

Việt Nam là một nước điển hình của công cuộc đấu tranh không mệt mỏi cho hòa bình và công lý. Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ Kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới ngay sau Lễ Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam thể hiện tiếng nói trách nhiệm và sự ủng hộ của Việt Nam đối với nỗ lực của nhân dân thế giới vì hòa bình, an ninh và phát triển.

Trong chuyến công tác, Chủ tịch nước Lương Cường dự kiến sẽ gặp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung Quốc.

Đây là dịp lãnh đạo hai nước tiếp tục củng cố và hiện thực hóa nhận thức chung cấp cao về tăng cường hơn nữa tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có lợi trên các lĩnh vực giữa hai nước, xử lý các bất đồng, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho sự phát triển của mỗi nước, cũng như đóng góp cho sự phát triển chung của khu vực và trên thế giới.