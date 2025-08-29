Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ dự lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít tại Trung Quốc

Bình Giang
TPO - Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Lương Cường sẽ tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 - 4/9.

screen-shot-2025-08-29-at-80507-pm.png
Chủ tịch nước Lương Cường. Ảnh: TTXVN.

Lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít sẽ ​​diễn ra vào ngày 3/9 trên Quảng trường Thiên An Môn (Trung Quốc).

Theo lời mời của lãnh đạo Trung Quốc, 26 nhà lãnh đạo nước ngoài, trong đó có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith; Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel; Tổng thống Nga Vladimir Putin; Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un; Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim… sẽ tham dự Lễ kỷ niệm.

Bình Giang
#Chủ tịch nước Lương Cường #Duyệt binh Trung Quốc #80 năm chiến thắng phát-xít #Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel #Tổng thống Nga Vladimir Putin #Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un #Quảng trường Thiên An Môn

