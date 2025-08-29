Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Hình ảnh khối quân nhân Trung Quốc tham gia diễu binh ở Việt Nam

Bình Giang - Quỳnh Như - Công Hướng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trưa 29/8, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, 120 quân nhân thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã di chuyển về Hoà Lạc (Hà Nội), để tham dự lễ gặp mặt và tặng quà do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức.

img-9858.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thăm hỏi các quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Công Hướng

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cử đoàn nghi lễ theo nghi thức cấp quốc gia sang Việt Nam tham gia chương trình diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chiều nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi gặp mặt thân mật, động viên các khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới để có được một Việt Nam đang tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển hùng cường như ngày hôm nay.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp để tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới - nhân tố quan trọng làm nên thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám trước đây và Việt Nam ngày nay.

Hình ảnh khối quân nhân Trung Quốc tại buổi gặp mặt thân mật:

img-9857.jpg
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà khối quân nhân Trung Quốc. Ảnh: Công Hướng
img-9856.jpg
Quân nhân Trung Quốc trong khối tham gia diễu binh. Ảnh: Công Hướng
img-9855.jpg
Đội hình khối quân nhân Trung Quốc. Ảnh: Công Hướng
img-9861.jpg
Ảnh: Công Hướng
img-9860.jpg
120 quân nhân Trung Quốc tham gia sự kiện. Ảnh: Công Hướng
img-9859.jpg
Ảnh: Công Hướng
Bình Giang - Quỳnh Như - Công Hướng
#A80 #Trung quốc #Diễu binh diễu hành

Xem thêm

Cùng chuyên mục