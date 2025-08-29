Hình ảnh khối quân nhân Trung Quốc tham gia diễu binh ở Việt Nam

TPO - Trưa 29/8, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, 120 quân nhân thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã di chuyển về Hoà Lạc (Hà Nội), để tham dự lễ gặp mặt và tặng quà do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thăm hỏi các quân nhân Trung Quốc đến Việt Nam tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Công Hướng

Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cử đoàn nghi lễ theo nghi thức cấp quốc gia sang Việt Nam tham gia chương trình diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Chiều nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì buổi gặp mặt thân mật, động viên các khối quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới để có được một Việt Nam đang tiến bước vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển hùng cường như ngày hôm nay.

Lễ kỷ niệm cũng là dịp để tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới - nhân tố quan trọng làm nên thành công của cuộc Cách mạng tháng Tám trước đây và Việt Nam ngày nay.

Hình ảnh khối quân nhân Trung Quốc tại buổi gặp mặt thân mật:

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng quà khối quân nhân Trung Quốc. Ảnh: Công Hướng

Quân nhân Trung Quốc trong khối tham gia diễu binh. Ảnh: Công Hướng

Đội hình khối quân nhân Trung Quốc. Ảnh: Công Hướng

Ảnh: Công Hướng

120 quân nhân Trung Quốc tham gia sự kiện. Ảnh: Công Hướng