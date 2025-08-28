Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sắp thăm chính thức Việt Nam

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9; đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

trieu-lac-te.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva. Ảnh: ĐBND

Bộ Ngoại giao thông báo, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc Trần Thanh Mẫn, đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31/8 - 2/9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại của Việt Nam, là dịp đề cao tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại, mốc son trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp tri ân những thế hệ đi trước và sự hỗ trợ của quốc tế đối với cuộc kháng chiến của dân tộc.

Việc Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Triệu Lạc Tế dẫn đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc tham dự sự kiện thể hiện coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, ghi nhận tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Từ khi nâng tầm quan hệ lên Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, thuận lợi hơn, có những bước chuyển rõ nét, khá toàn diện theo định hướng “6 hơn”, được hai bên đánh giá là tốt nhất kể từ khi bình thường hóa quan hệ.

Quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội và Nhân đại, thiết lập cơ chế hợp tác do Chủ tịch tịch Quốc hội/Ủy viên trưởng Nhân đại đứng đầu, là cơ chế hợp tác tác liên nghị viện cấp độ cao nhất của Trung Quốc với các nước hiện nay.

Bình Giang
#A80 #80 năm cách mạng tháng tám #Quốc khánh 2/9 #Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục