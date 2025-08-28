Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc sắp thăm chính thức Việt Nam

TPO - Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế sẽ dẫn đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9; đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp Ủy viên trưởng Nhân đại toàn quốc Trung Quốc Triệu Lạc Tế bên lề Hội nghị các Chủ tịch Quốc hội thế giới lần thứ 6 tại Geneva. Ảnh: ĐBND

Bộ Ngoại giao thông báo, nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Quốc Trần Thanh Mẫn, đồng chí Triệu Lạc Tế, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc thăm chính thức Việt Nam, dự Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9 và đồng chủ trì Phiên họp lần thứ nhất Ủy ban hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc từ ngày 31/8 - 2/9.

Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là sự kiện trọng đại của Việt Nam, là dịp đề cao tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại, mốc son trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc ta; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đây cũng là dịp tri ân những thế hệ đi trước và sự hỗ trợ của quốc tế đối với cuộc kháng chiến của dân tộc.

Việc Ủy viên trưởng Nhân đại Trung Quốc Triệu Lạc Tế dẫn đoàn đại biểu cấp cao của Đảng, Nhà nước Trung Quốc tham dự sự kiện thể hiện coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, ghi nhận tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam.

Từ khi nâng tầm quan hệ lên Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược, quan hệ Việt Nam – Trung Quốc duy trì đà phát triển tích cực, thuận lợi hơn, có những bước chuyển rõ nét, khá toàn diện theo định hướng “6 hơn”, được hai bên đánh giá là tốt nhất kể từ khi bình thường hóa quan hệ.

Quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Nhân đại toàn quốc Trung Quốc được duy trì thường xuyên và đạt nhiều kết quả tích cực. Hai bên đã ký Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội và Nhân đại, thiết lập cơ chế hợp tác do Chủ tịch tịch Quốc hội/Ủy viên trưởng Nhân đại đứng đầu, là cơ chế hợp tác tác liên nghị viện cấp độ cao nhất của Trung Quốc với các nước hiện nay.