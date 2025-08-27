Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp dự Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Thượng Hải tại Trung Quốc

TPO - Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8 - 1/9, Bộ Ngoại giao thông báo.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Thời gian qua, quan hệ tổng thể Việt Nam - Trung Quốc duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (ngày 15/1), tuyên bố khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (ngày 14 - 15/4). Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn WEF Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc (từ ngày 24 - 26/6).

Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 136,47 tỷ USD (tăng 21,3%); trong đó Việt Nam xuất khẩu 35,02 tỷ USD (tăng 7,1%), nhập khẩu 101,4 tỷ USD (tăng 27,1%).

Trong 7 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới tại Việt Nam với 695 dự án, chiếm 30,83%; đứng thứ hai về tổng số vốn đăng ký với 2,27 tỷ USD, tăng 41,6%.

Cũng trong thời gian này, Việt Nam đón hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 25,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.