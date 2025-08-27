Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thủ tướng Phạm Minh Chính sắp dự Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Thượng Hải tại Trung Quốc

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhận lời mời của Chính phủ Trung Quốc, Thủ tướng Phạm Minh Chính sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 với tư cách khách mời của nước chủ nhà và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 31/8 - 1/9, Bộ Ngoại giao thông báo.

ttg1-16674742319591431933173.jpg
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Thời gian qua, quan hệ tổng thể Việt Nam - Trung Quốc duy trì xu thế phát triển tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng.

Từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi, tiếp xúc cấp cao với nhiều hình thức linh hoạt.

Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình (ngày 15/1), tuyên bố khởi động Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung 2025. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam (ngày 14 - 15/4). Thủ tướng Phạm Minh Chính tham dự Diễn đàn WEF Thiên Tân và làm việc tại Trung Quốc (từ ngày 24 - 26/6).

Trong 7 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 136,47 tỷ USD (tăng 21,3%); trong đó Việt Nam xuất khẩu 35,02 tỷ USD (tăng 7,1%), nhập khẩu 101,4 tỷ USD (tăng 27,1%).

Trong 7 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đứng đầu về số dự án đầu tư mới tại Việt Nam với 695 dự án, chiếm 30,83%; đứng thứ hai về tổng số vốn đăng ký với 2,27 tỷ USD, tăng 41,6%.

Cũng trong thời gian này, Việt Nam đón hơn 3,1 triệu lượt khách Trung Quốc, chiếm 25,5% tổng lượt khách quốc tế đến Việt Nam.

Bình Giang
#Thủ tướng Phạm Minh Chính #SCO #Tổ chức hợp tác Thượng Hải #Quan hệ Việt - Trung #Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị thượng đỉnh hợp tác Thượng Hải

Xem thêm

Cùng chuyên mục