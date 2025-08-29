Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Cận cảnh dàn 'quái thú' chống đạn hộ tống, bảo vệ nguyên thủ tham gia diễu binh tại Đại lễ A80

Minh Đức
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Cùng với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tham gia Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80) với đội hình xe chống đạn bảo vệ nguyên thủ quốc gia và đón tiếp, hộ tống các đoàn lãnh đạo cấp cao nước ngoài đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thực hiện chỉ đạo của Tiểu ban Diễu binh, diễu hành, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ xây dựng đội hình phương tiện đặc chủng gồm: 23 xe mô tô hộ tống, 7 xe Chevrolet Suburban 6.2, 1 xe Chevrolet xử lý tình huống đa chức năng, 2 xe IAG, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Lực lượng do Trung tá Cao Thế Dân, Phó Đội trưởng Đội xe, Phòng Hậu cần chỉ huy, phối hợp cùng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động trong công tác huấn luyện.

screen-shot-2025-08-29-at-145430.png
screen-shot-2025-08-29-at-133527.png
Xe IAG chống đạn thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh yêu cầu đội hình xe khi di chuyển phải tuân thủ tuyệt đối quy định về an toàn, cự ly, khoảng cách; thể hiện tính chủ động, bản lĩnh, sự chuyên nghiệp của cán bộ chiến sĩ (CBCS) Cảnh vệ trong bảo vệ mục tiêu đặc biệt.

Để đáp ứng yêu cầu, Phòng Hậu cần, Trung đoàn 375, Trung đoàn Đặc nhiệm đã lựa chọn những CBCS ưu tú, có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác điều khiển phương tiện nghiệp vụ, hộ tống nguyên thủ, sĩ quan bảo vệ tiếp cận và đặc nhiệm, những người có kỹ năng, khả năng phán đoán nhanh, xử lý linh hoạt các tình huống bất ngờ.

screen-shot-2025-08-29-at-145506.png
screen-shot-2025-08-29-at-133605.png
Dàn xe chống đạn của lực lượng đặc nhiệm, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Trung tá Cao Thế Dân cho biết: “Các phương tiện tham gia diễu binh đều là trang thiết bị hiện đại nhất được Bộ Công an trang cấp cho Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, có khả năng chống đạn, tính cơ động và thực chiến cao, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho đối tượng cảnh vệ trong mọi điều kiện di chuyển.”

screen-shot-2025-08-29-at-145417.png
Những chiếc xe được trang bị thiết bị tối tân.

Trong quá trình tập luyện, CBCS được huấn luyện đội hình tiêu chuẩn: mô tô hộ tống của Trung đoàn 375 sử dụng “đội hình nón”, phương án cao nhất khi hộ tống Nguyên thủ; khối xe ô tô bảo vệ tiếp cận di chuyển với đội hình chuẩn, đảm bảo thống nhất về hàng ngang, hàng dọc, tốc độ, cự ly và động tác chiến thuật khi có hiệu lệnh mở, đóng cửa.

screen-shot-2025-08-29-at-133550.png
screen-shot-2025-08-29-at-133616.png
Dàn xe mô tô "khủng" thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Mặc dù phải luyện tập trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, cường độ cao, song tất cả CBCS đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, khắc phục khó khăn với niềm tự hào khi trực tiếp tham gia sự kiện trọng đại của đất nước.

Thượng úy Lại Đắc Tuấn, cán bộ Đội xe, Phòng Hậu cần chia sẻ: “Dù đối mặt với nắng nóng, mưa bão bất chợt và áp lực công việc lớn, chúng tôi luôn giữ vững quyết tâm, coi khó khăn là động lực rèn luyện. Vinh dự và tự hào là cảm xúc nổi bật của mỗi CBCS khi được góp mặt trong sự kiện lịch sử này”.

Minh Đức
