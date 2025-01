Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động

TPO - Ngày 22/1, Chủ tịch nước Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động nhân dịp đón Tết cổ truyền của dân tộc - Xuân Ất Tỵ 2025.

Tham gia Đoàn công tác có các đồng chí, Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương…

Tại Bộ Tư lệnh Cảnh vệ:

Đón và tiếp Đoàn công tác, về phía Bộ Công an có các đồng chí: Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ…

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, trực tiếp là sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an; sự giúp đỡ của Nhân dân cùng sự phối hợp của các cấp, các ngành, các đơn vị, địa phương, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (CAND) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nổi bật, đã bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn 2.921 cuộc, lượt hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; 182 sự kiện đặc biệt quan trọng và 98 đoàn khách cấp cao quốc tế đến thăm Việt Nam, trong đó có nhiều đoàn nguyên thủ có yêu cầu bảo vệ ở cấp độ đặc biệt, qua đó góp phần quan trọng vào thành công hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước, tạo được niềm tin và ấn tượng hết sức tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế…

Bên cạnh đó, đã tích cực tham mưu các chủ trương, giải pháp chiến lược, hoàn thiện thể chế về công tác cảnh vệ. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động thuộc lực lượng Cảnh vệ và gia đình lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Đồng chí Chủ tịch nước đánh giá cao, ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích mà CBCS lực lượng Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã đoàn kết, phấn đấu, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc trong năm 2024 vừa qua.

Năm 2025 là năm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết, chung sức, đồng lòng để tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định và những mục tiêu, chỉ tiêu mà trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và thời gian từ năm 2026 đến năm 2030; là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII. Cũng là năm diễn ra rất nhiều sự kiện như kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam... Do đó, đặt ra những yêu cầu mới, rất nặng nề cho lực lượng vũ trang, nói chung, lực lượng CAND nói riêng, đặc biệt là Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị Bộ Tư lệnh Cảnh vệ tiếp tục quán triệt sâu sắc, giữ vững nguyên tắc lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với lực lượng vũ trang, trong đó Công an và lực lượng Cảnh vệ. Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết, thống nhất cao trong nội bộ, quyết tâm xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ mẫu mực, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực, lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; trong đó, tập trung xây dựng, nâng cao tinh nhuệ về chính trị, giác ngộ và năng lực. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ.

Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng Cảnh vệ CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Trong đó đặc biệt lưu ý đến việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; kết hợp giữa con người và vũ khí trang bị, trong đó con người quyết định; kế thừa kinh nghiệm trong nhiều năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Cảnh vệ kết hợp với học tập kinh nghiệm của các nước trên thế giới, tiếp thu tinh hoa của cảnh vệ các nước để áp dụng phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

Quán triệt sâu sắc yêu cầu công tác cảnh vệ phải luôn đi trước. Lực lượng Cảnh vệ cần chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, nhận diện, đánh giá tổng thể, toàn diện từ xa, từ sớm các nguy cơ. Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước theo Luật Cảnh vệ và bảo vệ các khu vực trọng yếu nên phải chủ động các phương án, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. Làm tốt hơn nữa, chủ động hơn nữa phối hợp với các cơ quan, lực lượng liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình…

Dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường đã động viên, trao quà tặng CBCS lực lượng Cảnh vệ CAND nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2025.

Tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động:

Tiếp đoàn công tác, về phía Bộ Công an có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng; Trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Vân, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ)…

Những năm qua, lực lượng CSCĐ đã làm tốt công tác tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về công tác vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa - xã hội, các chuyến hàng đặc biệt, các hội nghị, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm; khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, lực lượng CSCĐ luôn có mặt ở những nơi khó khăn, nguy hiểm; tổ chức hàng chục nghìn lượt CBCS phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an các địa phương đấu tranh nhiều chuyên án lớn về tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tham gia truy bắt các đối tượng khủng bố, hình sự, truy nã đặc biệt nguy hiểm; kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự… Đặc biệt, thời gian qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã tập trung thực hiện quyết liệt các dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị theo đúng trình tự để phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng lực lượng CSCĐ chính quy, tinh nhuệ, hiện đại vào năm 2025.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, hàng nghìn lượt tập thể, cá nhân thuộc lực lượng CSCĐ đã được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Năm 2024, Bộ Tư lệnh CSCĐ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

Phát biểu với CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ, Chủ tịch nước Lương Cường biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao, chúc mừng những kết quả, thành tích đáng tự hào mà lực lượng CSCĐ đã đạt được trong hơn 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; đặc biệt lực lượng CSCĐ đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của năm 2024.

Để đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới, Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu lực lượng CSCĐ tiếp tục quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối lực lượng vũ trang, trong đó có lực lượng CSCĐ. Nắm chắc tình hình, nhiệm vụ, đặc điểm chi phối trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của lực lượng CSCĐ. Chủ động xây dựng, rà soát, bổ sung, luyện tập các phương án, bảo đảm trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không để bị động, bất ngờ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng ủy Công an Trung ương giao phó, góp phần quan trọng giữ vững môi trường hoà bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước.

Tập trung xây dựng lực lượng CSCĐ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, đặc biệt quan tâm giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người và vũ khí trang bị, vừa chú trọng xây dựng lực lượng CSCĐ tinh nhuệ, vừa chú trọng trang bị vũ khí hiện đại.

Đồng chí Chủ tịch nước tin tưởng lực lượng CSCĐ sẽ tiếp tục giữ vững, phát huy, tô thắm thêm truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam anh hùng và của lực lượng CSCĐ.

Nhân dịp đón Tết cổ truyền dân tộc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Lương Cường gửi lời chúc mừng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc đến toàn thể các đồng chí tướng lĩnh, sĩ quan, hạ sĩ quan, nhân viên, chiến sĩ và người lao động của lực lượng CSCĐ.