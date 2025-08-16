Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 3 lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân

TPO - Ngày 15/8, trong không khí phấn khởi, tự hào hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, chủ trì đại hội.



Đại hội còn có sự tham dự của các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Tư lệnh, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Công an cùng toàn thể đại biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh và ý chí quyết tâm của lực lượng Cảnh vệ CAND.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại đại hội. Ảnh: Như Ý.

Báo cáo chính trị tại Đại hội khẳng định: Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ đã bám sát các nghị quyết, chủ trương của Đảng, đoàn kết, đổi mới, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ; nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, góp phần quan trọng vào thành tích chung của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ

Lực lượng Cảnh vệ đã chủ động tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Bộ Công an trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về công tác cảnh vệ; chuẩn hóa, khép kín quy trình nghiệp vụ; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hơn 9.000 lượt hoạt động của lãnh đạo cấp cao, hơn 600 sự kiện đặc biệt quan trọng và 247 đoàn khách quốc tế. Mỗi nhiệm vụ, mỗi chuyến công tác đều được triển khai với tinh thần “Đi trước, đón đầu”, “An ninh chủ động”, không để xảy ra sơ suất, bị động hay bất ngờ.

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt đại hội. Ảnh: Như Ý.

Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đánh dấu bước phát triển mới, thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao.

Trong khuôn khổ đại hội, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho nhiệm kỳ 2025-2030; bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...

Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 18 đồng chí; Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, giữ chức Bí thư Đảng ủy.

Vinh dự đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước

Với những chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh vệ vinh dự được Nhà nước 3 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, minh chứng cho truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và những đóng góp thầm lặng nhưng vô cùng to lớn của lực lượng. Cùng với đó là Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác dành cho tập thể và cá nhân.

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Như Ý.

Phát biểu chỉ đạo, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương kết quả toàn diện của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ trong thời gian tới: Chủ động dự báo tình hình, xây dựng phương án bảo vệ sát thực tế, ứng phó hiệu quả mọi tình huống; Rà soát, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch; tổ chức huấn luyện chuyên sâu, đặc thù; tăng cường phối hợp hiệp đồng với các lực lượng liên quan; Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức của cán bộ, chiến sĩ; Khuyến khích tự học ngoại ngữ, lễ tân, ngoại giao, phát huy sức trẻ, tinh thần xung kích của đoàn viên, thanh niên, xây dựng đội ngũ chiến sĩ tinh nhuệ, giỏi nghiệp vụ, vững pháp luật, thuần thục võ thuật và kỹ năng tác chiến.

Toàn cảnh đại hội. Ảnh: Như Ý.

Với khí thế mới, niềm tin mới, lực lượng Cảnh vệ CAND tiếp tục khẳng định vai trò “lá chắn thép” bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các đồng chí lãnh đạo cấp cao, các sự kiện trọng đại của đất nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xứng đáng với danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân mà Đảng, Nhà nước và nhân dân trao tặng.