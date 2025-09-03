Ba Lan tập trận với hơn 30.000 quân

TPO - Lực lượng vũ trang Ba Lan đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong năm mang tên Iron Defender vào hôm thứ Hai (1/9).

Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan, khoảng 30.000 binh sĩ từ Ba Lan và các nước đồng minh, cùng với hơn 600 tấn thiết bị vũ khí tham gia các cuộc tập trận trên bộ, trên biển, trên không và trên không gian mạng.

Cuộc tập trận Iron Defender diễn ra trong bối cảnh Nga và Belarus chuẩn bị thực hiện cuộc tập trận Zapad-2025.

Các đoàn xe quân sự tiến về nơi tập trận Iron Defender-25.

"Mục đích chính của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng tương tác của lực lượng vũ trang Ba Lan trong môi trường địa - chính trị phức tạp... Những bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine cũng sẽ được đưa vào chương trình huấn luyện", Bộ tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan nêu rõ.

Theo cơ quan này, việc tích hợp các hoạt động trên bộ, trên không, trên biển và trên mạng sẽ "góp phần trực tiếp vào việc tăng cường khả năng răn đe và hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Các quan chức Ba Lan nhấn mạnh, Iron Defender-25 không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Cuộc tập trận nhằm thể hiện tính thống nhất, chuyên nghiệp và nâng cao năng lực chiến đấu của các đồng minh NATO.

Đây cũng là bằng chứng cho thấy lực lượng vũ trang Ba Lan đang đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa, nâng cao khả năng phòng thủ và trở thành một yếu tố then chốt trong hệ thống an ninh của Trung và Đông Âu.