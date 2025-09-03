Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Ba Lan tập trận với hơn 30.000 quân

Quỳnh Như

TPO - Lực lượng vũ trang Ba Lan đã bắt đầu cuộc tập trận quân sự lớn nhất trong năm mang tên Iron Defender vào hôm thứ Hai (1/9).

Theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan, khoảng 30.000 binh sĩ từ Ba Lan và các nước đồng minh, cùng với hơn 600 tấn thiết bị vũ khí tham gia các cuộc tập trận trên bộ, trên biển, trên không và trên không gian mạng.

Cuộc tập trận Iron Defender diễn ra trong bối cảnh Nga và Belarus chuẩn bị thực hiện cuộc tập trận Zapad-2025.

balan.jpg
Các đoàn xe quân sự tiến về nơi tập trận Iron Defender-25.

"Mục đích chính của cuộc tập trận là kiểm tra khả năng tương tác của lực lượng vũ trang Ba Lan trong môi trường địa - chính trị phức tạp... Những bài học kinh nghiệm từ cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine cũng sẽ được đưa vào chương trình huấn luyện", Bộ tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ba Lan nêu rõ.

Theo cơ quan này, việc tích hợp các hoạt động trên bộ, trên không, trên biển và trên mạng sẽ "góp phần trực tiếp vào việc tăng cường khả năng răn đe và hoạt động của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO)".

Các quan chức Ba Lan nhấn mạnh, Iron Defender-25 không nhằm vào bất kỳ quốc gia cụ thể nào. Cuộc tập trận nhằm thể hiện tính thống nhất, chuyên nghiệp và nâng cao năng lực chiến đấu của các đồng minh NATO.

Đây cũng là bằng chứng cho thấy lực lượng vũ trang Ba Lan đang đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa, nâng cao khả năng phòng thủ và trở thành một yếu tố then chốt trong hệ thống an ninh của Trung và Đông Âu.

Theo RBC-Ukraine, năm 2026, Chính phủ Ba Lan dự kiến ​​chi khoảng 54,75 tỷ USD cho quốc phòng, tương đương 4,8% GDP của đất nước. Đây là con số cao kỷ lục trong lịch sử quốc gia này.

Ngoài ra, Ba Lan gần đây đã ký hợp đồng với Hàn Quốc để mua 180 xe tăng K2. Như vậy, Warszawa sẽ sở hữu hơn 1.100 xe tăng - nhiều hơn cả Anh, Đức, Pháp và Ý cộng lại.

Trước đó, Ba Lan đã mua các hệ thống pháo phản lực phóng loạt K239 Chunmoo, máy bay tấn công hạng nhẹ FA-50 và lựu pháo tự hành K9 từ Hàn Quốc. Ngoài ra, nước này còn mua xe tăng Abrams, trực thăng tấn công Apache, bệ phóng HIMARS và hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot từ Mỹ.

