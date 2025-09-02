Đức tạm gác kế hoạch đưa quân đến Ukraine

TPO - Đức tạm gác lại kế hoạch gửi quân đến Ukraine sau khi xung đột kết thúc. Thay vào đó, Berlin đang xem xét tăng cường hỗ trợ tài chính cho Kiev để củng cố lực lượng vũ trang, theo Bild.

Tờ Bild dẫn nguồn tin từ Chính phủ Đức cho biết, Berlin đã cam kết tăng cường sức mạnh cho lực lượng vũ trang Ukraine trong trường hợp ngừng bắn nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn. Theo đó, Berlin sẽ chi trả một phần lương cho binh sĩ Ukraine.

Ấn phẩm này lưu ý rằng, theo nguồn tin chính phủ, việc triển khai binh sĩ Đức để giám sát việc tuân thủ lệnh ngừng bắn sẽ không được thảo luận cho đến khi có thông báo mới, điều này sẽ chỉ thay đổi nếu Mỹ hành động và Nga đồng ý chấm dứt cuộc xung đột.

Ảnh minh họa.

Được biết, trước đó, ngày 31/8, trong một cuộc phỏng vấn với ZDF, Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết vấn đề gửi quân sang Ukraine không nằm trong chương trình nghị sự. Ông cũng nói thêm rằng, các cuộc thảo luận có thể tiếp tục sau khi đạt được một lệnh ngừng bắn.

"Không ai nhắc đến việc triển khai quân đội trên bộ ở Ukraine vào thời điểm này", ông Friedrich Merz nói.

Vài ngày trước, Thủ tướng Đức cũng cho biết cuộc xung đột ở Ukraine có thể kéo dài thêm nhiều tháng. Ông cũng nhấn mạnh rằng, các đối tác của Ukraine sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ nước này.

Hôm 16/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc gặp tại Alaska. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về hợp tác quốc tế và tập trung vào việc tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Ngày 18/8, Tổng thống Trump đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và một số quan chức châu Âu tại Nhà Trắng, thảo luận về các biện pháp chấm dứt xung đột, bao gồm cả việc đảm bảo an ninh.

Tổng thống Mỹ khẳng định ông sẵn sàng cung cấp bảo đảm nhưng nhấn mạnh rằng Washington sẽ không gửi quân đến Ukraine.