Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Ukraine phá hủy trực thăng, tàu kéo Nga ở Crimea

Quỳnh Như

TPO - Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) thông báo đã phá hủy hai trực thăng Mi-8 và một tàu kéo của Nga ở Crimea.

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, máy bay không người lái đã tấn công căn cứ không quân Hvardiiske của Nga ở Crimea, cách Simferopol khoảng 13 km.

Báo cáo ban đầu cho biết, vụ tập kích hôm 1/9 đã phá hủy hai trực thăng Mi-8 của Nga. Giá trị ước tính của chúng vào khoảng 20 đến 30 triệu USD.

Ngoài ra, tình báo Ukraine đã tấn công tàu kéo BUK-2190 của Nga ở vịnh Sevastopol.

Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine cho biết đã phá hủy radar hệ thống phòng không S-300 của Nga tại sân bay Saky, phía tây Crimea.

Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Mi-8 là máy bay trực thăng vận tải hạng trung do Nga sản xuất, được triển khai cho các hoạt động trinh sát và tấn công.

Trực thăng có trọng lượng rỗng khoảng 7 tấn, trọng lượng cho phép máy bay bay với vận tốc 260km/h, trần bay 4.5 km và tầm hoạt động 495 km. Mi-8 có thể mang trọng tải bên trong tối đa là 4 tấn và bên ngoài là 3 tấn, chở được 24 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí.

Máy bay có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm: Súng máy 7.62 mm và 12.7 mm; tên lửa chống tăng 9M17P Skorpion, tên lửa chống tăng dẫn đường 9M120 và 9M114,...

Trong khi đó, tàu kéo BUK-2190 hỗ trợ các hoạt động hải quân tại các cảng và vịnh. Con tàu bị nhắm mục tiêu được một đơn vị đặc nhiệm hải quân Nga chuyên phụ trách các hoạt động dưới nước sử dụng.

Quỳnh Như
#Ukraine #Nga #Crimea #trực thăng Mi-8 #tàu kéo #tấn công #xung đột Nga-Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục