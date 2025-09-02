Ukraine phá hủy trực thăng, tàu kéo Nga ở Crimea

Theo Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine, máy bay không người lái đã tấn công căn cứ không quân Hvardiiske của Nga ở Crimea, cách Simferopol khoảng 13 km.
Báo cáo ban đầu cho biết, vụ tập kích hôm 1/9 đã phá hủy hai trực thăng Mi-8 của Nga. Giá trị ước tính của chúng vào khoảng 20 đến 30 triệu USD.
Ngoài ra, tình báo Ukraine đã tấn công tàu kéo BUK-2190 của Nga ở vịnh Sevastopol.
Trong một diễn biến liên quan, Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine cho biết đã phá hủy radar hệ thống phòng không S-300 của Nga tại sân bay Saky, phía tây Crimea.
Hiện, phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.
Mi-8 là máy bay trực thăng vận tải hạng trung do Nga sản xuất, được triển khai cho các hoạt động trinh sát và tấn công.
Trực thăng có trọng lượng rỗng khoảng 7 tấn, trọng lượng cho phép máy bay bay với vận tốc 260km/h, trần bay 4.5 km và tầm hoạt động 495 km. Mi-8 có thể mang trọng tải bên trong tối đa là 4 tấn và bên ngoài là 3 tấn, chở được 24 binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ khí.
Máy bay có thể được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau bao gồm: Súng máy 7.62 mm và 12.7 mm; tên lửa chống tăng 9M17P Skorpion, tên lửa chống tăng dẫn đường 9M120 và 9M114,...
Trong khi đó, tàu kéo BUK-2190 hỗ trợ các hoạt động hải quân tại các cảng và vịnh. Con tàu bị nhắm mục tiêu được một đơn vị đặc nhiệm hải quân Nga chuyên phụ trách các hoạt động dưới nước sử dụng.