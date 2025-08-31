Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tên lửa Iskander Nga tập kích bệ phóng Neptune của Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Quân đội Nga công bố một đoạn video cho thấy cuộc tấn công phá hủy bệ phóng thuộc hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Neptune của Ukraine.

Cuộc tấn công của lực lượng Nga diễn ra gần khu vực làng Liubytske, vùng Zaporizhzhia, ngày 31/8.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên Nga phá hủy thành công hệ thống Neptune của Ukraine kể từ khi xảy ra xung đột vào tháng 2/2022.

R-360 Neptune là hệ thống tên lửa hành trình chống hạm, được văn phòng thiết kế Luch phát triển. Thiết kế của Neptune dựa trên hệ thống tên lửa chống hạm Kh-35 cận âm của Liên Xô, với tầm bắn, mục tiêu và thiết bị điện tử được cải tiến đáng kể.

Trọng lượng của tên lửa là 870 kg, khối lượng đầu đạn mang theo là 150 kg. Tên lửa có phạm vi hoạt động lên tới 280 km, tốc độ khoảng 900 km/h.

R-360 Neptune có hệ thống dẫn đường quán tính với radar chủ động dẫn đường ở giai đoạn cuối của chuyến bay. Độ cao bay trên mặt nước thay đổi từ 3 đến 10 mét. Tên lửa có thể tấn công các tàu có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn cũng như tàu khu trục nhỏ.

Neptune đã được cải tiến thành phiên bản tấn công mặt đất, có khả năng tấn công các mục tiêu hậu cần, sở chỉ huy và cơ sở hạ tầng quan trọng nằm sâu trong hậu phương. Hệ thống này bao gồm một bệ phóng di động, xe chỉ huy và điều khiển, xe nạp đạn vận chuyển và thiết bị hỗ trợ.

Quỳnh Như
#Nga #Ukraine #Iskander #Neptune #tấn công tên lửa #vũ khí Nga #xung đột Nga-Ukraine

