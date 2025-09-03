Tổng thống Vladimir Putin: Nga chưa bao giờ phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 khẳng định, Mátxcơva chưa bao giờ phản đối việc Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU). Ông cho rằng các bên có thể đạt được sự đồng thuận về việc đảm bảo an ninh cho cả Nga và Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu từ Trung Quốc trong cuộc gặp Thủ tướng Slovakia Robert Fico, Tổng thống Putin cho biết, những tuyên bố trước đó của các lãnh đạo châu Âu rằng một ngày nào đó Nga sẽ tấn công sâu hơn vào châu Âu là “chuyện hoang đường”.

Về trường hợp của Ukraine vào năm 2022, ông Putin nói rằng Nga buộc phải phản ứng với cái mà ông gọi là “nỗ lực của phương Tây với sự giúp đỡ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm cố gắng thâu tóm toàn bộ không gian hậu Xô Viết”.

Ông khẳng định Nga chưa bao giờ phản đối việc Ukraine gia nhập EU. Nhưng về việc gia nhập NATO, “đây lại là một vấn đề khác”.

Tổng thống Putin cho biết, ông đã thảo luận về an ninh của Ukraine tại hội nghị thượng đỉnh ngày 15/8 với Tổng thống Mỹ Donald Trump. “Có nhiều lựa chọn để đảm bảo an ninh cho Ukraine trong trường hợp xung đột chấm dứt”, ông Putin nói. "Và tôi thấy rằng có cơ hội để tìm được sự đồng thuận ở đây”.

Tổng thống Nga Putin gặp Thủ tướng Slovakia Fico. (Nguồn: RT)

Đồng quan điểm với Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Fico cho biết, Ukraine được tự do theo đuổi tư cách thành viên EU, nhưng không thể được phép gia nhập NATO.

Ông Fico lưu ý, mặc dù mỗi quốc gia đều có quyền quyết định tương lai của mình, nhưng vẫn còn rất nhiều vấn đề liên quan đến việc Kiev gia nhập EU.

Slovakia tin rằng Ukraine cần đáp ứng tất cả các yêu cầu cần thiết để trở thành thành viên của khối, và ông Fico cho biết sẽ thảo luận vấn đề này trong cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Một mặt, chúng tôi ủng hộ Ukraine về vấn đề này, nhưng mặt khác, tôi xin nhấn mạnh, tôi đã nói ngay từ đầu rằng Ukraine không thể trở thành thành viên NATO, đây là quyết định cuối cùng của tôi”, ông Fico nói.

Thủ tướng Slovakia nhấn mạnh, rằng ông không đồng tình với các chính sách của NATO và EU liên quan đến Nga. Ông bày tỏ mong muốn Bratislava và Mátxcơva sẽ hợp tác để bình thường hóa quan hệ song phương.