Thế giới

Google News

Lở đất chôn vùi ngôi làng ở Sudan, 1.000 người thiệt mạng, chỉ một người sống sót

Minh Hạnh

TPO - Ít nhất 1.000 người đã thiệt mạng trong trận lở đất chôn vùi một ngôi làng ở vùng núi Jebel Marra thuộc khu vực Darfur của Sudan, chỉ duy nhất một người sống sót, nhóm vũ trang kiểm soát khu vực này cho biết ngày 2/9.

Vụ lở đất xảy ra tại làng Tarseen hôm 31/8 sau một tuần mưa lớn, theo Phong trào Giải phóng/Quân đội Sudan (SLM/A) do Abdelwahid Mohamed Nour lãnh đạo.

SLM/A, lực lượng từ lâu đã kiểm soát và quản lý một khu vực tự trị của Jebel Marra, kêu gọi Liên Hợp Quốc và các cơ quan viện trợ quốc tế giúp tìm kiếm thi thể các nạn nhân, bao gồm cả nam giới, phụ nữ và trẻ em.

"Tarseen, nổi tiếng với sản lượng cam quýt, giờ đây đã bị san phẳng hoàn toàn", tuyên bố cho biết.

Chính phủ do quân đội Sudan kiểm soát đã gửi lời chia buồn tới các nạn nhân và tuyên bố sẵn sàng hỗ trợ.

3juljqq4djnr7gibbqfqxphb54.jpg
v4yk2ilx7bpr3iwk4444stzbya.jpg
Hiện trường vụ lở đất. (Ảnh: Reuters)

SLM/A vẫn giữ thái độ trung lập giữa những đối thủ chính trong cuộc nội chiến ở Sudan, là quân đội Sudan và Lực lượng Hỗ trợ Nhanh (RSF). Hai bên đang tranh giành quyền kiểm soát al-Fashir, thủ phủ của bang Bắc Darfur, nơi đang bị RSF bao vây và phải hứng chịu nạn đói.

Người dân al-Fashir và các khu vực lân cận đã tìm nơi trú ẩn tại Jebel Marra, mặc dù thực phẩm, chỗ ở và vật tư y tế không đủ và hàng trăm nghìn người đã phải hứng chịu mưa lũ.

Cuộc nội chiến kéo dài hai năm đã khiến hơn một nửa dân số Sudan phải đối mặt với tình trạng đói nghèo và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Minh Hạnh
Reuters
#Sudan #lở đất #nội chiến #nạn nhân #thương vong

