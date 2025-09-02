Tổng thống Nga hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 2/9 đã có cuộc hội đàm song phương với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, và hội đàm ba bên với lãnh đạo Trung Quốc - Mông Cổ tại Đại lễ đường Nhân dân (Bắc Kinh).

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: Reuters)

Trong cuộc gặp song phương, Tổng thống Nga Putin đã ca ngợi sức mạnh của mối quan hệ giữa Mátxcơva và Bắc Kinh, mô tả mối quan hệ này là “ở mức chiến lược" và "cao chưa từng có".

Ông gửi lời cảm ơn đối với sự đón tiếp nồng hậu của Trung Quốc dành cho phái đoàn Nga, đồng thời lưu ý rằng những cuộc trao đổi cấp cao gần đây - bao gồm chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình hồi tháng 5 - đã thể hiện chiều sâu hợp tác giữa hai quốc gia.

Đáp lại, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gọi mối quan hệ với Nga là hình mẫu của "láng giềng tốt đẹp, hợp tác chiến lược toàn diện”. Ông nhắc lại yếu tố lịch sử chung của hai nước, và cam kết bảo vệ thành quả của Thế chiến II.

Cuộc hội đàm song phương của lãnh đạo Nga - Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Lãnh đạo Trung Quốc nói rằng ông rất vui khi được gặp Tổng thống Nga tại Bắc Kinh, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa biểu tượng của việc các lãnh đạo tham dự lễ kỷ niệm cuộc chiến chống phát xít của nhau. "Điều này đã trở thành một truyền thống tốt đẹp trong quan hệ song phương", ông Tập Cận Bình nói, cho biết thêm rằng cả hai nước vẫn quyết tâm "bảo vệ kết quả của Thế chiến II và sự thật lịch sử của nó".

Sau cuộc hội đàm song phương, Điện Kremlin cho biết, lãnh đạo Nga và Trung Quốc đã tiếp tục trò chuyện bên tách trà.

(Nguồn: Điện Kremlin)

Cũng tại Đại lễ đường Nhân dân, Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Nga đã có cuộc gặp ba bên với Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh.

Ba nhà lãnh đạo tươi cười bắt tay trước khi bắt đầu cuộc hội đàm ba bên. Cuộc gặp diễn ra sau khi ông Putin tham dự hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, nơi các nhà lãnh đạo cam kết phối hợp chặt chẽ hơn trong việc giải quyết các thách thức khu vực.

Các cuộc thảo luận ba bên tập trung vào việc tăng cường hợp tác song phương và đa phương, đặc biệt chú trọng đến an ninh khu vực và các sáng kiến ​​kinh tế.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại cam kết của Mátxcơva trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ cùng có lợi và đa phương với Trung Quốc và Mông Cổ. Ông nhấn mạnh, hợp tác song phương vẫn vững mạnh nhưng cũng cần tăng cường hợp tác theo hình thức ba bên. Điều này sẽ tạo thêm động lực mới cho các sáng kiến ​​khu vực.

Tổng thống Putin viện dẫn sự liên kết "tự nhiên" giữa ba nước, lưu ý đến lợi ích chung và nền tảng chung trong các vấn đề chính trị, kinh tế và khu vực.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết hợp tác ba bên giữa Trung Quốc, Nga và Mông Cổ đang mở rộng trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại, khoa học, văn hóa và môi trường. "Thông qua đó, chúng tôi đang thực hiện lộ trình hợp tác trung hạn, và thương mại ba bên đang tăng trưởng", ông Tập Cận Bình nói.

"Để dựng hàng rào, cần ba trụ cột, và một anh hùng cần ba người hỗ trợ. Là những quốc gia láng giềng hữu nghị, sông núi gắn kết, cùng chung vận mệnh, Trung Quốc sẵn sàng sát cánh cùng Nga và Mông Cổ để xóa bỏ mọi trở ngại và cùng nhau thúc đẩy hợp tác ba bên chất lượng cao".

(Nguồn: RT)

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc họp, diễn ra trùng với lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng trong Thế chiến II. Ông Khurelsukh ca ngợi sự phát triển sâu sắc của quan hệ ba bên trong thập kỷ qua, đặc biệt là những tiến triển trong việc thực hiện chương trình hành lang kinh tế ba bên.

Ông cho biết, trọng tâm của Mông Cổ là mở rộng hợp tác về cơ sở hạ tầng, giao thông vận tải, hậu cần, năng lượng và thương mại.