Những hình ảnh ấn tượng về quân binh chủng, khí tài của Quân đội nhân dân

TPO - Trong bầu không khí trang nghiêm, các khối quân binh chủng và dàn khí tài hiện đại diễu binh trên Quảng trường Ba Đình đã thể hiện sức mạnh, kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Khối Quân kỳ do Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ huy dẫn đầu các khối đại diện cho Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và Dân quân tự vệ. Trên Quân kỳ quyết chiến, quyết thắng tung bay, lấp lánh những Huân chương cao quý, khắc ghi biết bao máu xương, chiến công oanh liệt, tô thắm truyền thống vẻ vang như lời Bác Hồ khen tặng: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh, vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”; xứng đáng là Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng.
Khối danh dự ba quân chủng: Quân chủng Lục quân, Hải quân, Phòng không - Không quân là lực lượng nòng cốt của Quân đội nhân dân Việt Nam, đã cùng toàn dân lập nên nhiều chiến công vang dội từ chiến dịch Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Vẻ đẹp trang nghiêm, kiêu hùng của các khối diễu binh trên Quảng trường Ba Đình sáng 2/9.
Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiếng kèn xung trận của các chiến sĩ Quân nhạc đã tiếp thêm sức mạnh, thôi thúc quân và dân ta anh dũng chiến đấu, chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược.
Khối Nữ Gìn giữ hoà bình Việt Nam luôn phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, hữu nghị, hợp tác, thể hiện Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; lan tỏa phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến bạn bè quốc tế.
Khoảnh khắc ấn tượng nhìn từ trên cao của các khối diễu binh qua các tuyến phố trung tâm.
Những bước đi trong lòng nhân dân.
Dàn khí tài của Quân đội nhân dân trên Quảng trường Ba Đình.
Sau phần diễu binh, diễu hành của khối đi bộ là phần diễu binh của khối xe, bao gồm xe pháo quân sự, xe đặc chủng công an và phần diễu hành của các khối quần chúng.
Loạt khí tài hiện đại do tập đoàn Viettel sản xuất.
Khối xe tăng thiết giáp đi trên các tuyến phố trung tâm trong tiếng hò reo của nhân dân.