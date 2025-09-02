Những hình ảnh ấn tượng về quân binh chủng, khí tài của Quân đội nhân dân

TPO - Trong bầu không khí trang nghiêm, các khối quân binh chủng và dàn khí tài hiện đại diễu binh trên Quảng trường Ba Đình đã thể hiện sức mạnh, kỷ luật của Quân đội nhân dân Việt Nam.