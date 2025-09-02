Khám phá sức mạnh dàn phương tiện, khí tài diễu binh trên biển của Việt Nam ngày Quốc khánh 2/9

TPO - Sáng nay (2/9), tại cuộc diễu binh lần đầu tiên trên biển với quy mô lớn, nhiều loại phương tiện, khí tài hiện đại của Hải quân và các lực lượng tham gia sẽ phô diễn sức mạnh đầy uy lực, khẳng định khả năng bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc trong mọi tình huống.

Theo Quân chủng Hải quân, từ những ca nô vũ trang ngày đầu thành lập, đến nay lực lượng vũ trang trên biển đã có nhiều máy bay, tàu hiện đại, đa chủng loại như thủy phi cơ, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm.

Cùng đó là lực lượng tàu ngầm Kilo 636, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo, tàu phóng lôi, tàu tuần tiễu, tàu săn ngầm, tàu quét mìn, tàu tuần tra đa năng, tàu cứu hộ đa năng, tàu vận tải đa năng… đủ khả năng tác chiến hiệu quả góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Chuẩn Đô đốc Nguyễn Văn Bách - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân, Chỉ huy các lực lượng diễu binh trên biển.

Trong đó, thủy phi cơ DHC-6 được ví như “mắt thần trên biển” của Không quân Hải quân với tính cơ động cao, cất và hạ cánh trên mặt nước. DHC-6 được sử dụng để thực hiện nhiệm vụ trinh sát, tuần thám, cấp cứu y tế khẩn cấp và tìm kiếm, cứu nạn trên biển.

Trực thăng săn ngầm Ka-28 được trang bị 2 động cơ tua bin khí mạnh mẽ, hệ thống dẫn đường, tự động lái, thiết bị chống ngầm hiện đại. Máy bay được sử dụng thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và tàu nổi của đối phương bằng các loại vũ khí được trang bị trong điều kiện thời tiết ngày, đêm từ giản đơn đến phức tạp.

Tàu ngầm Kilo 636 là hệ tàu ngầm diezen điện hiện đại, được mệnh danh là “hố đen trong lòng đại dương” - niềm tự hào của Hải quân nhân dân Việt Nam, biểu tượng sức mạnh trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tàu được trang bị tên lửa hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên bờ, trên biển và có khả năng vòng tránh hỏa lực phòng không của đối phương trên quỹ đạo chung, tự động tìm và tiêu diệt mục tiêu chính xác.

Biên đội máy bay DHC-6 và trực thăng săn ngầm Ka28 cùng các biên đội tàu tên lửa tham gia diễu binh trên biển.

Tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 của Hải quân nhân dân Việt Nam là hệ tàu có tốc độ cơ động nhanh, tầm hoạt động rộng và có khả năng chịu được sóng cấp 12. Tàu có thể độc lập tác chiến hoặc hiệp đồng tác chiến cùng các lực lượng khác để tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ.

Tàu hộ vệ chống ngầm lớp 159, là loại tàu có khả năng cơ động và sức mạnh hỏa lực lớn, như pháo AK726, giàn phóng ngư lôi, giàn phóng bom phản lực. Tàu có lượng giãn nước lớn, vận tốc lớn nhất đạt 24 hải lý/giờ; có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng; được sử dụng để tìm kiếm, tiêu diệt tàu ngầm và các mục tiêu ngầm của đối phương; chống ngầm cho tàu mặt nước, tàu ngầm của ta.

Tàu tên lửa 1241.RE có vận tốc lớn nhất 43 hải lý/giờ, lượng giãn nước hơn 500 tấn; trang bị vũ khí có hỏa lực mạnh như tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không, hệ thống ra đa hiện đại quan sát tầm xa. Với tính cơ động cao, hỏa lực mạnh, tàu được sử dụng trong các nhiệm vụ tuần tra, trinh sát, sẵn sàng chiến đấu cao trong mọi tình huống.

Tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng.

Với mệnh danh “Tia chớp”, tàu tên lửa tấn công nhanh 1241.8 có tốc độ cao, vận tốc lớn nhất 43 hải lý/giờ, được trang bị vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh, như tên lửa, pháo tự động, pháo phòng không và hệ thống ra đa hiện đại; có khả năng theo dõi đồng thời 15 mục tiêu, khóa 3-5 mục tiêu cùng lúc; được sử dụng để tiêu diệt các mục tiêu di chuyển và cố định trên biển của đối phương.

Tàu pháo dạng TT-400TP có thể hoạt động được 30 ngày đêm trên biển, với tầm hoạt động khoảng 2.200 hải lý. Tàu được trang bị một số vũ khí hiện đại có thể tiêu diệt các mục tiêu trên biển, trên không, trên bờ của địch và làm nhiệm vụ tuần tiễu.

Tàu tuần tra đa năng của Cảnh sát biển Việt Nam, được trang bị các loại vũ khí, trang bị hiện đại, cho phép hoạt động độc lập dài ngày, trong mọi điều kiện thời tiết; kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống trên biển; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng; trực tiếp đấu tranh với tàu thuyền nước ngoài xâm phạm chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Biên đội tàu hộ vệ tên lửa lớp Gepard 3.9 tham gia diễu binh trên biển.

Biên đội tàu KN-290 và KN-390 của Kiểm ngư Việt Nam là lớp tàu tuần tra đa năng, được trang bị hệ thống điều khiển, thông tin, chỉ huy hiện đại, tự động hóa cao, cho phép thực hiện linh hoạt nhiều nhiệm vụ; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho ngư dân; tuần tra, kiểm soát IUU; kịp thời phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn đối với các hành vi vi phạm pháp luật thủy sản, theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Ngoài ra, còn có các biên đội tàu SPA-4207 của Bộ đội Biên phòng. Đây là loại tàu tuần tra cao tốc được thiết kế cho các nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ bờ biển, tìm kiếm cứu nạn và an toàn hàng hải.

Cùng với đó là các biên đội tàu của Hải đội Dân quân thường trực thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu khẳng định chủ quyền biển, đảo và tuần tra, trinh sát, thu thập, xử lý thông tin trên không, trên biển; biên đội tàu tìm kiếm cứu hộ đa năng, biên đội tàu bổ trợ và nhiều trang bị của các lực lượng vũ trang trên biển.

Biên đội tàu ngầm Kilo 636 tham gia diễu binh trên biển.

Tàu Lý Thái Tổ.

Tàu Bộ đội Biên phòng tham gia diễu binh trên biển.

Biên đội tàu Cảnh sát biển tham gia diễu binh trên biển.

Biên đội tàu Kiểm ngư tham gia diễu binh trên biển.

Tàu Hải đội Dân quân thường trực tham gia diễu binh trên biển.