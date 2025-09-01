Hà Nội đêm trắng, biển người háo hức chờ đại lễ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ chiều tối nay đến sáng 2/9, Hà Nội sẽ duy trì thời tiết mưa dông gián đoạn theo từng đợt, cục bộ có thể xuất hiện các thời điểm có mưa vừa đến mưa to. Từ giữa sáng đến chiều, Hà Nội sẽ ít mưa hơn, trời xuất hiện các đợt nắng gián đoạn.
Quốc Nam - Hoàng Mạnh Thắng- Dương Triều
Chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 bắt đầu từ 6h ngày 2/9, trên kênh VTV1. Một số cụm rạp chiếu phim cũng tổ chức buổi phát sóng trực tiếp.
Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 từ 6h đến 9h15 sáng 2/9 trên kênh VTV1. Các cơ quan báo chí trong nước chủ động thời gian tiếp sóng theo các nội dung cụ thể. (XEM CHI TIẾT)
Khoảng 17h hôm nay, ga Cầu Giấy (tuyến Nhổn - Cầu Giấy) tấp nập hành khách.
Hương Giang cùng nhóm bạn cho biết, họ lựa chọn di chuyển tàu điện trên cao từ ga Nhổn đến ga Cầu Giấy. Nhóm bạn sau đó dự kiến đi bộ đến trục Nguyễn Thái Học để chờ xem đại lễ vào sáng 2/9.
Trọng Tài
UBND phường Ba Đình (TP Hà Nội) sẽ bố trí 8.000 ghế trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương để ưu tiên cho các cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9.
Bên cạnh đó, UBND phường Ba Đình cũng sẽ bố trí chỗ nghỉ qua đêm hai ngày 31/8 và 1/9 cho người già, trẻ nhỏ.
Cụ thể, UBND phường Ba Đình bố trí 6 điểm để nhân dân nghỉ qua đêm, gồm: Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (số 40-42 Nguyễn Thái Học); Trường THCS Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc); Trường THCS Nguyễn Công Trứ (số 8 Nguyễn Trường Tộ); Trường Mẫu giáo số 10 (ngõ 100 Đội Cấn); tầng 1 Trung tâm Văn hóa thông tin phường (số 60 Ngọc Hà); điểm chợ Ngọc Hà (số 5 phố Ngọc Hà).
Được biết, từ sáng 31/8, nhiều người dân trải bạt, mang ghế nhựa, “cắm trại” giữ chỗ tại khu vực đường Hùng Vương và số 61 phố Trần Phú để xem lễ diễu binh, diễu hành chính thức ngày 2/9. Công an phường Ba Đình đã tiến hành vận động người dân ra khỏi khu vực hàng rào bảo vệ, thiết lập lại trật tự tại khu vực này.
Tiền Phong TV
Cuối giờ chiều hôm nay (1/9), các tuyến phố xung quanh khu vực quảng trường Ba Đình (Hà Nội) hay đường Kim Mã-Liễu Giai đã đông kín người chờ xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào sáng mai 2/9.
Như Ý - Đức Nguyễn-Hoàng Mạnh Thắng
Trọng Tài
Tiền Phong TV - Phạm Duy - Mạnh Thắng - Quốc Nam
Khối nghi trượng:
Khối nghi trượng sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ trái Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường CMT8.
Khối đi bộ quân đội, công an nhân dân, quân đội nước ngoài:
Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài rẽ phải vào Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - Công viên Bách Thảo.
Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ trái Nguyễn Thái Học - Tràng Thi - Tràng Tiền đến Quảng trường CMT8.
Hướng 3: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ phải Nguyễn Thái Học - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - SVĐ Quần Ngựa.
Hướng 4: Sau khi đi qua lễ đài, hết đường Hùng Vương, rẽ trái Nguyễn Thái Học - Lê Duẩn - CV Thống Nhất.
Khối cảnh sát cơ động kỵ binh:
Khối cảnh sát cơ động kỵ binh sau khi đi qua lễ đài, rẽ phải Lê Hồng Phong - Ngọc Hà - CV Bách Thảo.
Khối Hồng Kỳ:
Khối hồng kỳ sau khi đi qua lễ đài, rẽ phải Lê Hồng Phong - Đội Cấn - Giang Văn Minh - Kim Mã - Liễu Giai - Văn Cao - SVĐ Quần Ngựa.
Các khối quần chúng, khối văn hoá thể thao:
Các khối quần chúng và khối văn hoá thể thao sau khi đi qua lễ đài, hết dường Hùng Vương sẽ đi thẳng sang SVĐ Hàng Đẫy.
Khối xe tăng, bánh xích:
Khối xe tăng, bánh xích sau khi đi qua lễ đài, rẽ Lê Hồng Phong về sở chỉ huy Bộ Quốc phòng.
Khối xe bánh lốp:
Hướng 1: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến Cửa Bắc - Nghi Tàm - Âu Cơ - Võ Chí Công - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo đến trường đua F1.
Hướng 2: Sau khi đi qua lễ đài sẽ đi theo tuyến Nguyễn Thái Học - Giảng Võ - Đường Láng - Trần Duy Hưng - Đại lộ Thăng Long - Lê Quang Đạo đến trường đua F1.
Thanh Hương
Gần 19h hôm nay, trên đường Điện Biên Phủ, nút giao Tràng Tiền, Cửa Nam, lực lượng chức năng tiến hành dựng rào, phân luồng các phương tiện và người đi chuyển trên đường.
Xuân Tùng
Công Hướng
Tiền Phong News - Quốc Nam - Phạm Duy - Mạnh Thắng
Bốn cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tùng, Lê Thái Hoà, cùng hai anh em ruột Nguyễn Duy Thông và Nguyễn Duy Thành đã có cuộc trùng phùng như vậy trên phố Hùng Vương. Họ mang theo ký ức hào hùng và những vết sẹo không bao giờ phai, đã đến đây từ rất sớm, để sống trọn vẹn trong không khí ngày hội lớn của dân tộc. (XEM CHI TIẾT)
Người dân cùng nhau đồng ca thể hiện tình yêu Tổ Quốc.
Quốc Nam
Quốc Nam - Trọng Tài
Trong buổi luyện tập cho sân khấu tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bé Hà Thủy Tiên (7 tuổi) đã gây chú ý khi hát cùng ca sĩ Mỹ Tâm trong ca khúc "Giai điệu tự hào". Thủy Tiên là cô bé được “chọn mặt gửi vàng” sau khi vượt qua hàng trăm ứng viên nhí. (XEM CHI TIẾT)
Trọng Tài
Duy Phạm
Tại các trạm khách A80, các cựu chiến binh cùng nhau ca vang những bài ca đi cùng năm tháng. Họ ôn lại những kỷ niệm, hát ca bên đồng đội, sẵn sàng thức xuyên đêm để chờ diễu binh.
Công Hướng - Trọng Tài
Mạnh Thắng
Trọng Tài
Thanh Hà
Sân khấu nhỏ dưới chân Cột cờ Hà Nội vang lên những khúc quân hành hào hùng thu hút sự hưởng ứng, cổ vũ và hát vang của người dân, bạn trẻ. “Ngôi sao” sân khấu nhỏ ấy là các cựu chiến binh. Họ truyền lửa bằng các giai điệu “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”, “Cuộc đời vẫn đẹp sao”, “Nối vòng tay lớn”...
Xuân Tùng
Phùng Linh
Giữa dòng người chờ đợi diễu binh diễu hành, nổi bật sắc đỏ trang phục truyền thống dân tộc Dao. Chia sẻ với PV Tiền Phong, hai chị em Pam và Khoa bộc bạch: “Đi đường xa cũng mệt, dù mưa gió hay thức đêm ở vỉa hè cũng chịu được. Từ bé đến giờ mới có cơ hội về Thủ đô xem diễu binh diễu hành dịp Tết Độc lập”. (XEM CHI TIẾT)
Xuân Tùng
Đức Nguyễn - Xuân Tùng
Thanh Hiếu
Tiền Phong TV
Quốc Nam
Dọc các tuyến phố trung tâm Hà Nội, công tác vệ sinh môi trường đang được gấp rút triển khai, nhằm tạo nên diện mạo Thủ đô ngăn nắp, sạch đẹp, sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 thành công tốt đẹp. (XEM CHI TIẾT)
Thanh Hiếu
Xuân Tùng