Cuộc trùng phùng đặc biệt của những cựu chiến binh trong 'đêm trắng' A80

TPO - Bốn cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tùng, Lê Thái Hoà, cùng hai anh em ruột Nguyễn Duy Thông và Nguyễn Duy Thành đã có cuộc trùng phùng như vậy trên phố Hùng Vương. Họ mang theo ký ức hào hùng và những vết sẹo không bao giờ phai, đã đến đây từ rất sớm, để sống trọn vẹn trong không khí ngày hội lớn của dân tộc.

Giữa khí thế dâng trào cảm xúc tự hào kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, cùng đêm trắng chờ khối diễu binh diễu hành trên những tuyến phố trung tâm Thủ đô có những cuộc trùng phùng của những người qua một thời trận mạc. Họ khác nhau lứa tuổi, không cùng đơn vị, không cùng mặt trận… nhưng có chung chất lính, hai tiếng “đồng đội” vẫn thiêng liêng, cùng phấn chấn, hát khúc quân hành vượt qua “đêm trắng” ở Ba Đình mong đợi những khối diễu binh, diễu hành.

Bốn cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tùng, Lê Thái Hoà, cùng hai anh em ruột Nguyễn Duy Thông và Nguyễn Duy Thành đã có cuộc trùng phùng như vậy trên phố Hùng Vương (Hà Nội). Họ mang theo ký ức hào hùng và những vết sẹo không bao giờ phai, đã đến đây từ rất sớm, để sống trọn vẹn trong không khí ngày hội lớn của dân tộc.

Bốn cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tùng, Nguyễn Duy Thông, Nguyễn Duy Thành và Lê Thái Hoà (lần lượt từ phải sang trái) cùng hát khúc quân hành chờ theo dõi buổi tổng duyệt A80 (30/8). Ảnh: Xuân Tùng

Thanh xuân lên đường bảo vệ Tổ quốc

Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tùng (SN 1945) với chiếc áo gắn đầy huân huy chương, mái tóc màu sương khói cùng những vết thương thời trận mạc, có mặt từ trưa ngày hôm trước hoà vào khí thế rừng rực trên phố Hùng Vương. Ông xung phong nhập ngũ năm 1956, từ năm 1964 tham gia chiến đấu ở Tây Nguyên, năm 1969 ra Bắc vào Trường Sĩ quan lục quân khoá 31, đến năm 1969 làm nhiệm vụ ở Campuchia.

Chất giọng chậm rãi cùng đôi mắt ông Tùng ánh lên sự kiên cường khi nhớ về những lần hành quân gian khổ vượt Trường Sơn với chiếc balo 40 - 50kg; những trận đánh ác liệt ở Tây Nguyên, Campuchia. “Không sợ hy sinh”, ông nói nhỏ nhẹ, nhưng đầy dứt khoát, về lần chỉ huy mũi thọc sâu chiếm lĩnh trận địa, trúng hai viên đạn vào đùi và bụng. Với ông Tùng, gian khổ và sẵn sàng hy sinh là nghĩa vụ thiêng liêng, mệnh lệnh đến từ trái tim để đất nước hoà bình, thống nhất.

Bốn cựu chiến binh đã cuộc gặp tình cờ tại buổi tổng duyệt A80﻿ và có thời gian ôn lại chuyện thời binh lửa. Ảnh: Xuân Tùng

Cựu chiến binh Lê Thái Hoà (SN 1955) nhắc về khí thế xung phong vào bộ đội, “gác bút nghiên lên đường ra trận” đã thôi thúc ông nhập ngũ năm 1971, khi chưa tròn 18 tuổi. Sau hai năm huấn luyện, ông vào chiến trường B2; làm nhiệm vụ ở Cục Hậu cần miền Đông Nam Bộ…

Cùng hàng đầu là hai anh em ruột cựu chiến binh Nguyễn Duy Thông (SN 1955) và Nguyễn Duy Thành (SN 1960) từ Hoài Đức, đều từng là lính pháo binh. Ông Thành tự hào cho biết, bốn anh em trai trong gia đình khi đến tuổi đều nghe tiếng gọi của Tổ quốc, đều vào quân ngũ, lên đường làm nhiệm vụ ở những chiến trường khác nhau trong kháng chiến chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. “Bốn anh em tôi đi bộ đội, đều hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về địa phương, riêng anh trai thứ hai bị thương ở Tây Ninh”, ông Thành nói.

Chất lính và tình đồng đội được những cựu chiến binh thể hiện. Ảnh: Xuân Tùng

Trào dâng tự hào 80 năm Độc lập

Giữa khí thế 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, những người lính già ấy có dịp hội tụ, cùng nhau đón chào ngày hội lớn non sông. Ánh mắt họ dõi theo từng đoàn quân hùng tráng, từng khí tài hiện đại, mà lòng dâng trào cảm xúc.

Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tùng phấn khởi: “Khí thế hoành tráng quá lại càng thêm tự tin, tự hào nghĩ về tương lai của đất nước; càng thấy giá trị độc lập, hoà bình, thống nhất xứng đáng với sự hy sinh của lớp lớp thế hệ”. Đặc biệt, với ông Tùng, nhìn thấy vũ khí, khí tài hiện đại và uy nghiêm, đồng bộ của các khối quân đội, công an là một trong những minh chứng sống động cho sức mạnh, sự phát triển để giữ vững an ninh, chủ quyền Tổ quốc.

Trong cảm xúc trào dâng, cựu chiến binh Lê Thái Hoà bộc bạch: “Khí thế những ngày này khiến tôi luôn cảm thấy lâng lâng hạnh phúc, trào dâng cảm xúc tự hào dân tộc… “. Với ông Hoà, diễu binh diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, không chỉ thể hiện sức mạnh, chính quy hiện đại của quân sự, mà hơn thế là biểu tượng của “sức mạnh của toàn dân, sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc”.

Với cựu chiến binh Nguyễn Duy Thành, cảm xúc còn đến từ điều giản dị từ sự tiếp đón, trân trọng từ những người trẻ làm nhiệm vụ an ninh trật tự, tình nguyện viên “áo xanh”.

Với những người cựu chiến binh, hạnh phúc là sự phát triển của đất nước, sức mạnh vào vệ toàn vẹn chủ quyền, an ninh Tổ quốc. (Ảnh chụp buổi tổng duyệt A80 trên đường Hùng Vương). Ảnh: Xuân Tùng

Tự hào dân tộc, khẳng định vị thế Việt Nam

Cùng với tình cảm dành cho những người trẻ hiện diện trong khối diễu binh, diễu hành và những người đến theo dõi, những cựu chiến binh gửi gắm những lời tâm huyết về giá trị hoà bình, độc lập, tự do và thống nhất, về tự hào Việt Nam.

Cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tùng tha thiết: "Thế hệ trẻ hôm nay được sống trong điều kiện đất nước hoà bình, đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực, càng cần trân trọng sự hy sinh của lớp lớp thế hệ cha ông, để tiếp tục dựng xây và bảo vệ Tổ quốc”.

Cựu chiến binh Lê Thái Hòa đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục và tri thức. "Tôi tin rằng thế hệ trẻ trong thời đại trí thức, công nghệ và hội nhập, càng cần phải có học thức, kỹ năng để đưa đất phát triển, khẳng định vị thế, uy tín Việt Nam trên trường quốc tế. Đặc biệt, những người trẻ hôm nay càng phải trân trọng, hiểu biết lịch sử văn hoá dân tộc và hiểu về cội nguồn sức mạnh dân tộc chính là hào khí, đại đoàn kết”, ông Hoà bày tỏ.

Những câu chuyện, những nụ cười và cả những giọt nước mắt của các cựu chiến binh Nguyễn Thanh Tùng, Lê Thái Hòa, Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Tinh Thông trong ngày Quốc khánh không chỉ là lời nhắc nhở về một quá khứ hào hùng. Đó còn là thông điệp sống động nhất về giá trị của hòa bình, độc lập và sự cần mẫn xây dựng tương lai. Thế hệ trẻ hôm nay, những người đang nắm giữ vận mệnh đất nước, hãy trân trọng những gì cha ông đã hy sinh để đổi lấy, và tiếp tục viết nên những trang sử vẻ vang, xứng đáng với niềm tin của các chiến binh già.