Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bố trí 8.000 chỗ ngồi ưu tiên cho các cựu chiến binh xem diễu binh

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phường Ba Đình bố trí 8.000 ghế ưu tiên trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương để các cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, sáng 2/9.

Ngày 31/8, UBND phường Ba Đình (TP Hà Nội) cho biết, phường sẽ bố trí 8.000 ghế trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương để ưu tiên cho các cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành ngày 2/9.

Bên cạnh đó, UBND phường Ba Đình cũng sẽ bố trí chỗ nghỉ qua đêm hai ngày 31/8 và 1/9 cho người già, trẻ nhỏ.

Cụ thể, UBND phường Ba Đình bố trí 6 điểm để nhân dân nghỉ qua đêm, gồm: Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (số 40-42 Nguyễn Thái Học); Trường THCS Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc); Trường THCS Nguyễn Công Trứ (số 8 Nguyễn Trường Tộ); Trường Mẫu giáo số 10 (ngõ 100 Đội Cấn); tầng 1 Trung tâm Văn hóa thông tin phường (số 60 Ngọc Hà); điểm chợ Ngọc Hà (số 5 phố Ngọc Hà).

20250830-054227.jpg
Phường Ba Đình bố trí 6.000 ghế ngồi ưu tiên cho các cựu chiến binh xem diễu binh tại buổi tổng duyệt.

Trước đó, trong ngày 29/8, phường Ba Đình đã bố trí khoảng 6.000 ghế ngồi ưu tiên trên vỉa hè phố Hùng Vương, nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua dành cho các cựu chiến binh. Phường Ba Đình cũng bố trí chỗ nghỉ qua đêm 29/8 (trước buổi tổng duyệt) cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai ở xa.

Được biết, từ sáng 31/8, nhiều người dân trải bạt, mang ghế nhựa, “cắm trại” giữ chỗ tại khu vực đường Hùng Vương và số 61 phố Trần Phú để xem lễ diễu binh, diễu hành chính thức ngày 2/9. Công an phường Ba Đình đã tiến hành vận động người dân ra khỏi khu vực hàng rào bảo vệ, thiết lập lại trật tự tại khu vực này.

Thanh Hiếu
#Cựu chiến binh #Hà Nội #Diễu binh #Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh #80 năm Quốc khánh #Diễu binh diễu hành 80 năm Quốc khánh

Xem thêm

Cùng chuyên mục