Bố trí 8.000 chỗ ngồi ưu tiên cho các cựu chiến binh xem diễu binh

TPO - Phường Ba Đình bố trí 8.000 ghế ưu tiên trên vỉa hè các tuyến phố Trần Phú, Hùng Vương để các cựu chiến binh xem diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, sáng 2/9.

Bên cạnh đó, UBND phường Ba Đình cũng sẽ bố trí chỗ nghỉ qua đêm hai ngày 31/8 và 1/9 cho người già, trẻ nhỏ.

Cụ thể, UBND phường Ba Đình bố trí 6 điểm để nhân dân nghỉ qua đêm, gồm: Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (số 40-42 Nguyễn Thái Học); Trường THCS Nguyễn Tri Phương (số 67 Cửa Bắc); Trường THCS Nguyễn Công Trứ (số 8 Nguyễn Trường Tộ); Trường Mẫu giáo số 10 (ngõ 100 Đội Cấn); tầng 1 Trung tâm Văn hóa thông tin phường (số 60 Ngọc Hà); điểm chợ Ngọc Hà (số 5 phố Ngọc Hà).

Trước đó, trong ngày 29/8, phường Ba Đình đã bố trí khoảng 6.000 ghế ngồi ưu tiên trên vỉa hè phố Hùng Vương, nơi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua dành cho các cựu chiến binh. Phường Ba Đình cũng bố trí chỗ nghỉ qua đêm 29/8 (trước buổi tổng duyệt) cho người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai ở xa.

Được biết, từ sáng 31/8, nhiều người dân trải bạt, mang ghế nhựa, “cắm trại” giữ chỗ tại khu vực đường Hùng Vương và số 61 phố Trần Phú để xem lễ diễu binh, diễu hành chính thức ngày 2/9. Công an phường Ba Đình đã tiến hành vận động người dân ra khỏi khu vực hàng rào bảo vệ, thiết lập lại trật tự tại khu vực này.