Xã hội

Cựu chiến binh chờ xem tổng hợp luyện: 'Tôi đã đợi ngày này từ rất lâu'

Châu Linh - Đức Nguyễn
TPO - "Có lẽ, ai như tôi cũng mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Bởi ngày xưa bộ đội trang bị đơn sơ lắm, vất vả, thiếu thốn đủ thứ vậy mà vẫn vượt qua, vẫn chiến thắng nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng. Bây giờ quân đội chính quy, hiện đại, hùng mạnh, sánh vai các cường quốc. Chúng tôi tự hào lắm", cựu chiến binh Nguyễn Tiến Hải chia sẻ.

Chiều sớm, khi mặt đường còn ánh lên quầng nắng, dòng người đông đúc dọc các tuyến đường trung tâm xem diễu binh. Cờ đỏ phấp phới trên tay trẻ nhỏ, nụ cười rạng rỡ trên mặt người trẻ, niềm tự hào sáng lên trong ánh mắt người già. Ở rìa một khoảng trống trên đường Nguyễn Thái Học, chúng tôi gặp ông Nguyễn Tiến Hải - sinh năm 1952, quê ở Thanh Trì (Hà Nội) dáng chậm rãi nhưng ánh mắt sáng, đi bên là mấy người cháu.

“Các cháu đưa tôi ra từ tầm một, hai giờ chiều. Tôi không ngờ ngày hội của cả nước hoành tráng đến vậy, thấy tự hào lắm”, ông Hải nói.

Ông Nguyễn Tiến Hải - sinh năm 1952, quê ở Thanh Trì (Hà Nội) đợi xem duyệt binh từ 13h.

Trong dòng cảm xúc tự hào ấy, ông Hải nhớ lại những ngày tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Ông chia sẻ: "Có lẽ, ai như tôi cũng mong đợi ngày này từ rất lâu rồi. Bởi ngày xưa bộ đội trang bị đơn sơ lắm, vất vả, thiếu thốn đủ thứ vậy mà vẫn vượt qua, vẫn chiến thắng nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng. Bây giờ quân đội chính quy, hiện đại, hùng mạnh, sánh vai các cường quốc. Chúng tôi tự hào lắm".

Vì vậy, ông Hải muốn nhắn nhủ tới thể hệ trẻ hôm nay, được sống dưới bầu trời bình yên của Tổ quốc càng phải giữ kỷ cương, giữ đoàn kết, giữ niềm tự hào để đi xa hơn. Theo ông, những chuẩn mực ấy phải được lặp lại mỗi ngày, từ không gian sự kiện đến đời sống thường nhật, để biến cảm xúc tự hào thành năng lượng phát triển.

Ông chỉ tay về phía những nhóm thanh niên đeo ba lô đang tình nguyện: “Nhiều bạn trẻ nhiệt tình lắm, nhìn mà phấn khởi. Tôi đến đây, đứng cùng mọi người, mới thấy ý nghĩa. Chỉ mong đất nước mình ngày càng giàu mạnh; quân đội càng ngày càng tiến lên, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại".

Hoà trong không khí náo nhiệt, ông Nguyễn Gia Tồn (SN 1964, ở Hà Nội) cũng rất mong chờ được chiêm ngưỡng các khối diễu binh, diễu hành. Đợi xem tổng hợp luyện từ sớm, ông Tồn bày tỏ cảm xúc tự hào với khí thế cả nước sôi nổi trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Cựu chiến binh Nguyễn Gia Tồn (SN 1964, ở Hà Nội).

Ông Tồn từng tham gia cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc. Vì thế, khi được sống trong những năm tháng đất nước hòa bình, phát triển rạng rỡ như ngày hôm nay, ông luôn dành thời gian để nghe, xem và tham gia các sự kiện lịch sử của đất nước.

Theo ông Tồn, trong hội cựu chiến binh luôn có kế hoạch đi xem diễu binh theo đoàn. Tuy nhiên, do lượng người tham dự quá đông, lần này ông đi riêng. Ông khẳng định, ngày 2/9 cả đoàn sẽ ra xem, coi đó là cách tưởng nhớ đồng đội và hòa mình vào niềm vui chung của dân tộc.

Nhắc đến ký ức chiến trường, ông nói: “Tôi nhớ đồng đội!”. Nhiều người đã nằm lại nơi trận tuyến. Những ký ức ấy, theo ông, là phần không thể tách rời của cuộc đời người lính và là động lực để trân trọng hòa bình hôm nay.

Trong lớp lớp người trẻ mặc áo cờ đỏ, cũng có những người cựu chiến binh mang quân phục chung niềm tự hào hướng đến ngày hội non sông.

Ông Tồn nhắn nhủ các bạn trẻ giữ vững tinh thần đoàn kết, gìn giữ niềm tự hào dân tộc và tiếp nối truyền thống cha anh bằng hành động cụ thể: học tập nghiêm túc, tuân thủ kỷ luật nơi công cộng, sẵn sàng hỗ trợ cộng đồng và tôn trọng những hy sinh của thế hệ đi trước.

Theo ông, những nghi lễ, sự kiện lớn không chỉ để chiêm ngưỡng, mà để gia cố ký ức chung và bồi đắp tinh thần dân tộc, để di sản của thế hệ cha anh chuyển hóa thành động lực phát triển cho thế hệ mai sau.

Châu Linh - Đức Nguyễn
