Người trẻ giữ nghề xưa phố Hội

TPO - Với chất liệu là kho tàng các nghề truyền thống Hội An, các bạn trẻ của phố cổ đã xây dựng những dự án độc đáo để giữ nghề xưa và phát triển du lịch bền vững. Các dự án tiềm năng sẽ được các tổ chức, doanh nghiệp địa phương đồng hành để hiện thực hóa.

Gen Z hiến kế

Sau hơn một tháng tham gia Chương trình Đào tạo Lãnh đạo trẻ Hội An, 50 bạn trẻ đã phát triển 14 dự án đổi mới sáng để bảo tồn di sản, giữ gìn và phát triển bền vững làng nghề, văn hóa, nghệ thuật truyền thống.

Các ý tưởng từ tổ chức tour trải nghiệm, workshop đến phát triển các trò chơi sáng tạo, quà lưu niệm “cộp mác” Hội An được xây dựng bài bản, chuyên nghiệp. Nhiều ý tưởng độc đáo và có tính ứng dụng được đại diện các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn đánh giá cao và mong muốn kết nối để phát triển sản phẩm.

Các bạn trẻ Hội An sáng kiến các ý tưởng để giữ gìn và phát triển nghề truyền thống.

Bên cạnh các kiến thức, kỹ năng để phát triển tư duy, quản lý dự án, các bạn trẻ đã được trải nghiệm văn hóa bản địa qua các chuyến thực địa tại Làng mộc Kim Bồng, gặp gỡ các nghệ nhân, các gia đình còn giữ nghề truyền thống…

Cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An, 50 học viên được tiếp cận với các nguồn tư liệu chính thống về văn hóa, làng nghề Hội An.

Với mong muốn phát triển du lịch cộng đồng ở làng mộc Kim Bồng, nhóm dự án Kim Bồng Du Ca đã xây dựng tour kết nối các làng nghề truyền thống tại xã Cẩm Kim (TP Hội An cũ) như làm mộc, dệt chiếu, làm bánh, đan lát, đóng ghe bầu…

Nhóm bạn trẻ xây dựng khung chương trình chi tiết cho tour Kim Bồng Du Ca 2 ngày 1 đêm, định hướng hình thành các trạm check-in dọc hành trình và “số hóa” công tác thuyết minh, hướng dẫn bằng mã QR…

Theo bạn Phương Linh (thành viên nhóm), lựa chọn mô hình du lịch cộng đồng, nhóm mong muốn lấy người dân và tài nguyên bản địa làm trung tâm để phát triển bền vững, tạo sinh kế cho các nghệ nhân địa phương vẫn theo nghề truyền thống.

Xây dựng tour du lịch làng nghề để phát triển sinh kế bền vững

“Nhóm cũng chú trọng ứng dụng các hình thức truyền thông hiện đại, ứng dụng công nghệ để quảng bá và giới thiệu về làng nghề. Dự án dễ dàng triển khai thực tế nếu có sự đầu tư của các tổ chức, doanh nghiệp”, Linh nói.

Kỳ vọng tiếp tục lan tỏa bài chòi – nghệ thuật truyền thống xứ Quảng, nhóm Neo Chòi đem đến ý tưởng tái hiện bài chòi dưới hình thức hiện đại để tiếp cận giới trẻ. Các bạn trẻ nghiên cứu đổi mới các câu thai (câu hát bài chòi), thổi hồn ngôn ngữ gen Z vào để thu hút các bạn trẻ nhưng vẫn giữ được cái hay, cái duyên của bài chòi.

Theo bạn Nguyễn Đặng Thùy Dung (thành viên nhóm), dự án mong muốn triển khai website Neo Chòi để lưu trữ các bản dịch cách tân từ câu thai bài chòi cổ gồm: phiên bản gốc, lời diễn giải ngắn gọn và phiên bản gen Z.

“Ngoài ra, nhóm dự định phát triển các sản phẩm lưu niệm như card Neo Chòi, móc khóa Neo Chòi.. để phục vụ du khách; thông qua các workshop, triển lãm, sự kiện trải nghiệm để đưa bài chòi đến với các không gian cộng đồng”, Dung cho hay.

Trao quyền cho thế hệ trẻ

Được biết, Chương trình Đào tạo Lãnh đạo trẻ Hội An là hoạt động trọng điểm thuộc dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thanh niên và cộng đồng” do UN-Habitat (Chương trình Định cư Con người của Liên Hợp Quốc) và Quỹ từ thiện Fondation Botnar phối hợp với các cơ quan, đơn vị của TP. Hội An (cũ) tổ chức.

50 học viên cùng tìm hiểu về những nét văn hóa truyền thống địa phương.

Chương trình kéo dài từ cuối tháng 6/2025 đến đầu tháng 8/2025 với sự tham gia của 50 học viên là các em học sinh THPT tại TP Hội An (cũ). Với 12 buổi đào tạo, thực tế, các bạn trẻ được cung cấp kiến thức, kỹ năng và trải nghiệm thực tế để có thể xây dựng và phát triển các dự án giữ gìn, bảo tồn văn hóa, làng nghề truyền thống địa phương.

Các dự án được thực hiện với chủ đề đa dạng gồm: Bài chòi, Múa thiên cẩu, Mặt nạ giấy bồi, Quà lưu niệm đặc trưng Hội An, Làng gốm Thanh Hà, Làng mộc Kim Bồng, nghề Đông y…; thể hiện tâm huyết của những người trẻ phố cổ để kiến tạo và định hình văn hóa, bản sắc Hội An.

Sau chương trình, các bạn học viên có cơ hội tham gia CLB Thanh niên đổi mới sáng tạo Hội An để tiếp tục phát triển các dự án tiềm năng trở thành sản phẩm mẫu, đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp địa phương thực hiện các dự án đổi mới sáng tạo tại khu vực Hội An nói riêng, TP Đà Nẵng nói chung.

Nhiều ý tưởng của các bạn học sinh được đánh giá cao, có khả năng triển khai thực tế.

Theo ông Lê Quốc Việt, Phó Giám đốc Hợp tác xã du lịch làng chài Tân Thành, Chủ nhiệm CLB Điểm đến Quảng Nam, các ý tưởng đều được trình bày chỉn chu, mạch lạc, vượt quá kỳ vọng ở lứa tuổi thanh thiếu niên.

Ông Việt đánh giá nhiều dự án có triển vọng và các nguồn lực doanh nghiệp, nhà đầu tư sẵn sàng đồng hành cùng phát triển những ý tưởng đổi mới sáng tạo của thanh niên trở thành mô hình kinh doanh thực sự.