Sôi nổi ‘Kỳ nghỉ hồng’ cấp Trung ương năm 2025 tại Lạng Sơn

Tham dự chương trình có anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn, cùng đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn, các ban chuyên môn Trung ương Đoàn, sở ban ngành đoàn thể và đông đảo đoàn viên thanh niên Lạng Sơn.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phát biểu tại Lễ xuất quân "Kỳ nghỉ hè" tại xã Đồng Đăng.

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: Gắn với chủ đề công tác năm 2025 “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào, vững tin theo Đảng”, chú trọng thực hiện chủ trương “3 liên kết” (liên kết lực lượng, liên kết địa bàn, liên kết cộng đồng), cùng với phương châm “Thanh niên công nhân, công chức, viên chức lấy chuyên môn làm tình nguyện, lấy chuyên môn phục vụ cộng đồng”, các đội hình tình nguyện “Kỳ nghỉ hồng” đã và đang phát huy tinh thần xung kích trong việc tham mưu, đề xuất giải pháp, trực tiếp hỗ trợ nhân dân giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, ứng dụng VNeID…

Ông Nguyễn Hoàng Tùng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn tặng quà các hộ khó khăn trên địa bàn.

Trung ương Đoàn và Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tặng quà các em học sinh.

Chiến dịch tình nguyện "Kỳ nghỉ hồng" năm 2025 tại tỉnh Lạng Sơn sẽ diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực, vừa mang đậm dấu ấn của khối cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong phát huy nhiệm vụ chuyên môn như: Tổ chức tuyên truyền pháp luật qua phiên tòa giả định; tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân khu vực biên giới; hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính, hướng dẫn định danh điện tử…; đồng thời, vừa thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện trong việc tham gia đảm bảo an sinh xã hội như: trao tặng quà cho các gia đình chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; khánh thành phòng tin học cho em, sân chơi thanh thiếu nhi, hỗ trợ kinh phí xây dựng Nhà nhân ái và cầu dân sinh…

Khánh thành sân chơi cho thanh thiếu nhi xã Đồng Đăng.

Khánh thành nhà nhân ái cho hộ gia đình ông Nông Văn Toán, hộ nghèo ở thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng.

“Từ mảnh đất biên cương Lạng Sơn,Ban Bí thư Trung ương Đoàn kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động trẻ hãy phát huy cao nhất tinh thần “Tiên phong - Bản lĩnh - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển” để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, lao động, sản xuất; đồng thời tiếp tục tích cực đóng góp trí tuệ, sức trẻ cho các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng, để ngày càng có nhiều hơn những công trình, việc làm thiết thực, cụ thể tham gia phát triển kinh tế - xã hội, làm phong phú thêm truyền thống vẻ vang của Đoàn, Hội - vững bước dưới cờ Đảng quang vinh trong tiến trình dựng xây đất nước với sự tham gia tích cực của tuổi trẻ”, anh Nguyễn Tường Lâm nói.

Anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn thăm Trung tâm phục vụ hành chính công biên giới Lạng Sơn.

Tặng quà cho Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đồng Đăng.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng các phần quà cho gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Triển khai các hoạt động hưởng ứng sau Lễ ra quân như: Tổ chức Phiên tòa giả định để tuyên truyền pháp luật, phòng tránh lừa đảo trực tuyến cho đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân tại xã Đồng Đăng; Tư vấn sức khỏe, khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho 300 người dân địa phương; Cán bộ, công chức, viên chức trẻ thực hiện “Ngày Thứ bảy tình nguyện” hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục hành chính – Triển khai tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lạng Sơn và Trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Khánh thành phòng tin học cho em- Trường Tiểu học Hồng Phong, xã Đồng Đăng.

Các em học sinh vui mừng được học bên dàn máy tính mới.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ nguồn lực của Trung ương Đoàn, các nhà đồng hành, doanh nghiệp, tuổi trẻ Lạng Sơn triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng ứng dụng VneID, định danh mức độ 2 và dịch vụ công trực tuyến. Khánh thành 01 phòng tin học cho em tại Trường Tiểu học Hồng Phong, xã Đồng Đăng, Khánh thành 01 sân chơi cho thanh thiếu nhi tại thôn Còn Quyền, xã Đồng Đăng; Khánh thành công trình “Nhà nhân ái” cho hộ gia đình ông Nông Văn Toán thuộc diện được hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tại thôn Còn Kéo, xã Đồng Đăng; Triển khai xây dựng 1 cầu dân sinh...