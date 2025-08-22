Tuổi trẻ Sơn La chung sức vì bình yên nơi biên giới

TPO - Chiến dịch “Hành quân xanh 2025 – Vì bình yên nơi biên cương Tổ quốc” đang diễn ra tại xã Lóng Phiêng (tỉnh Sơn La) với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, góp phần thắt chặt tình quân dân và khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong giữ gìn an ninh, trật tự nơi biên giới.
Trong khuôn khổ chiến dịch, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng: Tỉnh Đoàn trao tặng Đảng ủy xã Lóng Phiêng 6 tivi, 15 bộ máy vi tính cho; tặng 20 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 150 triệu đồng. Công an tỉnh Sơn La tặng 5 suất quà cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Ban Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La trao 500 cây giống hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La dành 6 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
Đoàn viên thanh niên tổ chức cắt tóc miễn phí cho các cháu thiếu nhi và người dân biên giới.
Đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang tổ chức vệ sinh bản làng; tu sửa đường giao thông nông thôn.
“Chiến dịch “Hành quân xanh 2025” không chỉ mang lại những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Sơn La trong hành trình dựng xây quê hương và gìn giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc”, chị Cầm Thị Huyền Trang nói.