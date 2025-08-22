Tuổi trẻ Sơn La chung sức vì bình yên nơi biên giới

TPO - Chiến dịch “Hành quân xanh 2025 – Vì bình yên nơi biên cương Tổ quốc” đang diễn ra tại xã Lóng Phiêng (tỉnh Sơn La) với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, góp phần thắt chặt tình quân dân và khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong giữ gìn an ninh, trật tự nơi biên giới.