Tuổi trẻ Sơn La chung sức vì bình yên nơi biên giới

Viết Hà Viết Hà

TPO - Chiến dịch “Hành quân xanh 2025 – Vì bình yên nơi biên cương Tổ quốc” đang diễn ra tại xã Lóng Phiêng (tỉnh Sơn La) với sự tham gia của hàng trăm đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang. Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai, góp phần thắt chặt tình quân dân và khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ trong giữ gìn an ninh, trật tự nơi biên giới.

tp-38.jpg
Chiến dịch “Hành quân xanh 2025 – Vì bình yên nơi biên cương Tổ quốc﻿” do Tỉnh Đoàn Sơn La chủ trì phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Sơn La, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Tây Bắc tổ chức.
tp-30.jpg
tp-28.jpg
tp-25.jpg
Trong khuôn khổ chiến dịch, nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng: Tỉnh Đoàn trao tặng Đảng ủy xã Lóng Phiêng 6 tivi, 15 bộ máy vi tính cho; tặng 20 suất quà cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá 150 triệu đồng. Công an tỉnh Sơn La tặng 5 suất quà cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở. Ban Phụ nữ Công an tỉnh phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La trao 500 cây giống hỗ trợ hội viên phụ nữ phát triển kinh tế; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La dành 6 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
tp-32.jpg
tp-33.jpg
Đặc biệt, quân y các đơn vị tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân biên giới.
tp-31.jpg
tp-13.jpg
Đoàn viên thanh niên tổ chức cắt tóc miễn phí cho các cháu thiếu nhi và người dân biên giới.
tp-16.jpg
tp-11.jpg
Đoàn viên thanh niên và lực lượng vũ trang tổ chức vệ sinh bản làng; tu sửa đường giao thông nông thôn.
tp-21.jpg
Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng tổ chức tuần tra biên giới﻿.
tp-23.jpg
Đoàn viên thanh niên các đơn vị thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới; tìm hiểu thêm về nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ﻿, an ninh biên giới quốc gia.
tp-26.jpg
Hoạt động này, nhằm khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ với Tổ quốc. Chị Cầm Thị Huyền Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Sơn La nhấn mạnh, chiến dịch "Hành quân xanh 2025 – Vì bình yên nơi biên cương Tổ quốc" là dịp để tuổi trẻ lực lượng vũ trang thể hiện tinh thần xung kích, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.﻿

“Chiến dịch “Hành quân xanh 2025” không chỉ mang lại những giá trị nhân văn sâu sắc, góp phần chăm lo đời sống nhân dân, mà còn khẳng định vai trò tiên phong, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Sơn La trong hành trình dựng xây quê hương và gìn giữ bình yên nơi biên cương Tổ quốc”, chị Cầm Thị Huyền Trang nói.

#vì bình yên nơi biên giới #đoàn viên thành niên #Tỉnh Đoàn #tuổi trẻ #xung kích #tình quân dân #lực lượng vũ trang

