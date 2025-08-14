Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân bền vững

Ngày 14/8, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 – 2030, diễn ra phiên trọng thể. Dự đại hội có Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến – Uỷ viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đại biểu thực hiện chào cờ tại phiên trọng thể Đại hội. Ản: Xuân Tùng

Xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Bộ đội Biên phòng (BĐBP) đã luôn giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, thống nhất, có nhiều chủ trương, giải pháp đột phá, lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành toàn diện nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XV đề ra.

Trong nhiệm kỳ đã ghi đậm nhiều dấu ấn trong việc tham mưu, đề xuất chủ trương, đối sách về công tác biên phòng; giải quyết các vấn đề xảy ra trên biên giới, vùng biển đảo; nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh.

Nhiều mô hình, chương trình giúp dân xoá đói giảm nghèo và tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở phát huy hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, thực hiện số hóa, tự động hóa công tác kiểm soát xuất nhập cảnh đạt được nhiều kết quả quan trọng; góp phần tạo thông thoáng, thuận lợi cho lưu thông biên giới.

Trung tướng Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Một trong những điểm sáng khác là công tác đối ngoại quốc phòng được thực hiện linh hoạt, sáng tạo với nhiều hoạt động như giao lưu hữu nghị, gặp gỡ, hội đàm, kết nghĩa hai bên biên giới, đã góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Trong 5 năm qua, BĐBP đã xác lập và đấu tranh thành công 633 chuyên án và các đợt cao điểm phòng chống tội phạm. Trao tặng hơn 50 công trình dân sinh với hơn 1.000 mái ấm tình thương, hỗ trợ hơn 6,5 triệu con giống, giúp đỡ 12.100 lượt học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới và học sinh nước bạn Lào, Campuchia. Duy trì hoạt động hiệu quả 224 cặp cụm dân cư hai bên biên giới đã được kết nghĩa, 191 đồn biên phòng kết nghĩa với lực lượng bảo vệ biên giới của ba nước láng giềng.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến trao lẵng hoa Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Đại hội thông qua nội dung tại phiên trọng thể. Ảnh: Xuân Tùng

Thực hiện đột phá trong nhiệm kỳ mới

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Trí tuệ - Phát triển”, trong nhiệm kỳ mới, Đại hội xác định 3 nội dung đột phá. Cụ thể là xây dựng tổ chức, biên chế tinh, gọn, mạnh, hiệu lực, hiệu quả phù hợp với cơ quan quân sự địa phương và chính quyền địa phương 2 cấp.

Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục và đào tạo; xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật; phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính, phong trào “Bình dân học vụ số” trong toàn lực lượng...

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP khoá XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 21 uỷ viên.

Trung tướng Lê Đức Thái, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Xây dựng 'đồn biên phòng số', cửa khẩu thông minh

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến ghi nhận, biểu những kết quả nổi bật của Đảng bộ BĐBP nhiệm kỳ vừa qua, đã có đóng góp rất to lớn, hiệu quả vào thành công chung của toàn quân.

Nhiệm kỳ tới, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu Đảng bộ BĐBP tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai hiệu quả đường lối của Đảng về quân sự, quốc phòng, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII và Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lưu ý, BĐBP cần đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số để xây dựng các mô hình đồn biên phòng số, cửa khẩu thông minh, cán bộ biên phòng số, phong trào “bình dân học vụ số” trong toàn lực lượng.

BĐBP cần phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đẩy mạnh công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân, mở rộng hợp tác quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cũng lưu ý về mở rộng hợp tác với các nước, đặc biệt là các nước láng giềng và trong khối ASEAN, xem đây là một trong những biện pháp chiến lược để duy trì môi trường hòa bình, ổn định.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Xuân Tùng

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đề nghị, Đảng bộ BĐBP thực hiện quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp tổ chức theo hướng “tinh, gọn, mạnh”. Tập trung xây dựng Đảng bộ BĐBP trong sạch, vững mạnh toàn diện. Quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ về số lượng, chất lượng ngày càng cao, bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, có tư duy đổi mới, có tầm nhìn chiến lược, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, năng lực thực tiễn, phương pháp, tác phong khoa học, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng trong tình hình mới.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP khoá mới. Ảnh: Xuân Tùng