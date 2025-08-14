Lính trẻ vác thép vượt dốc dựng cột 500kV trên núi Lào Cai

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài 229,5km với 468 vị trí móng cột, đi qua nhiều địa phương, tổng mức đầu tư là 7.410 tỷ đồng. Dự án đóng vai trò quan trọng trong truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và kết nối với hệ thống điện quốc gia điều phối điện từ đồng bằng lên Tây Bắc. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công trình sẽ hoàn thành vào ngày 19/8 tới.