Lính trẻ vác thép vượt dốc dựng cột 500kV trên núi Lào Cai

Đức Anh
Hữu Đức

TPO - Tại vị trí 112 của Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên, những chiến sĩ trẻ cùng công nhân miệt mài vận chuyển từng bó thép, ống bơm bê tông vượt dốc núi lởm chởm đá. Bàn chân chắc nịch, vai trĩu nặng, họ bền bỉ dựng móng, lắp cột giữa nắng gió vùng cao, góp sức để từng trụ điện sừng sững nối miền núi với đồng bằng.

11.jpg
Trên cung đường gập ghềnh dẫn lên vị trí 112 của Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên﻿, những chàng lính trẻ﻿ thuộc Trung đoàn 254 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai﻿) vai vác, tay khiêng, nhịp bước chắc nịch giữa nắng nóng oi ả.
﻿10-1897.jpg
Dưới chân họ là đất đỏ pha đá sỏi, dốc cao dựng đứng, nhiều đoạn phải bám vào dây neo mới giữ được thăng bằng.
8.jpg
Địa hình ở đây vốn khó thi công, trời nắng gắt thì bụi mù, mưa xuống lại trơn trượt, lầy lội. Nhiều vật tư nặng không thể dùng xe cơ giới, buộc phải dùng sức người và dây tời thủ công.
3.jpg
Chính sự phối hợp ăn ý giữa bộ đội và công nhân đã giúp tiến độ không bị gián đoạn.
2.jpg
Vật tư thi công - từ những bó thép nặng trĩu, ống bơm bê tông dài ngoằng đến các chi tiết cột thép khổng lồ - đều phải vận chuyển thủ công qua từng con dốc, từng khúc cua.
9.jpg
Có những đoạn dốc dựng đứng nhưng không làm nản lòng chàng lính trẻ﻿
5.jpg
Tiếng máy nổ, tiếng búa gõ vào thép chan chát hòa cùng tiếng hò nhịp của anh em khi dựng từng thanh cột.
6.jpg
Từng tốp bộ đội﻿ vừa đưa được ống bơm tới nơi, tốp khác đã nhanh chóng vào việc, người phụ máy trộn, người đo đạc, căn chỉnh tim móng.
7.jpg
1.jpg
Ngày 12/8, Đại tá Nguyễn Đức Cương - Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai, trực tiếp đến thăm, tặng quà và động viên cán bộ, chiến sĩ Đội công tác thuộc Trung đoàn 254 đang tham gia hỗ trợ thi công công trình Đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên﻿.
12.jpg
“Công trình Đường dây 500 KV Lào Cai - Vĩnh Yên﻿ là dự án trọng điểm quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 254 cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong lao động, góp phần hoàn thành công trình đúng tiến độ, chất lượng”, Đại tá Nguyễn Đức Cương cho hay.

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình trọng điểm quốc gia, có tổng chiều dài 229,5km với 468 vị trí móng cột, đi qua nhiều địa phương, tổng mức đầu tư là 7.410 tỷ đồng. Dự án đóng vai trò quan trọng trong truyền tải công suất các nhà máy thủy điện khu vực Tây Bắc và kết nối với hệ thống điện quốc gia điều phối điện từ đồng bằng lên Tây Bắc. Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, công trình sẽ hoàn thành vào ngày 19/8 tới.

