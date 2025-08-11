Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Cận cảnh đại công trình thu nguồn điện ở Tây Bắc dẫn về xuôi

TPO - Trạm biến áp 500kV Lào Cai là công trình đầu tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên. Đây là mắt xích chiến lược trong hành trình đưa nguồn điện lớn vượt núi, hòa vào lưới điện quốc gia.

Trạm biến áp 500kV Lào Cai đóng tại xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai, trong một thung lũng dưới dãy núi Hoàng Liên Sơn. Trong ảnh là các vị trí móng cột đã hoàn thành và đang được lắp đặt giàn sứ.
Hiện nay, các dãy cột kim loại cao vút, san sát chờ dòng điện﻿ đầu tiên chảy qua.
Từ đầu tháng 6 đến giờ, công nhân﻿ trên công trường làm cả ngày để để kịp lắp xong thiết bị.
Hàng trăm tấn thiết bị, cấu kiện đã được đội thợ của Công ty Cổ phần PC1 Mỹ Đình lắp đặt.
Giàn sứ lắp đặt xong sẽ được đấu nối dây điện.
Không khí trên công trường những ngày này luôn khẩn trương. Càng sát ngày đóng điện (ngày 19/8), công trường càng căng như dây cót vừa rút chốt.
Công nhân﻿ lắp đặt dây dẫn là những cuộn cáp vặn xoắn.
Những đoạn dây dẫn được cắt chính xác để đưa lên lắp đặt.
Từng hạng mục được rà lại chi tiết.
Từng con ốc, mối hàn, bảng điều khiển đều được nghiệm thu theo tiêu chuẩn cao nhất. “Không được phép sai. Chỉ cần một điểm lỗi, sẽ ảnh hưởng tới toàn tuyến 500kV”, anh Nguyễn Xuân Đại, Phó Đội trưởng Đội lắp đặt thiết bị - Công ty Cổ phần PC1 Mỹ Đình chia sẻ.
Các hạng mục như đường trong trạm, hệ thống thoát nước và mương cáp cũng đang được thi công cuốn chiếu.

Anh Hoàng Quốc Đông - Giám sát trưởng - BQLDA Điện 1 - cho biết công trình Trạm biến áp 500kV Lào Cai là công trình năng lượng cấp đặc biệt, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, đại diện là Ban Quản lý dự án Điện 1. Theo tiến độ đăng ký thì ngày 19/8 sẽ chính thức đóng điện. Từ đây, tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên cũng đồng thời đi vào vận hành, tạo thành trục truyền tải siêu cao áp nối Tây Bắc với trung du Bắc Bộ. Đây là trạm 500kV đầu tiên của Lào Cai, và là một trong những điểm đầu quan trọng nhất để giải tỏa công suất thủy điện cho toàn vùng Tây Bắc. Tăng cường truyền tải điện về trung tâm phụ tải đồng bằng sông Hồng và khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo anh Đông, ngoài nhiệm vụ truyền tải điện trong nước, trạm còn có một vai trò đặc biệt là tiếp nhận điện nhập khẩu từ Trung Quốc, đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Có thể nói đây là điểm “giao thoa” giữa dòng điện nội và điện ngoại, giữa sức mạnh tự nhiên của núi rừng Tây Bắc và sự kết nối khu vực ngày càng sâu rộng.

