Cận cảnh đại công trình thu nguồn điện ở Tây Bắc dẫn về xuôi

Anh Hoàng Quốc Đông - Giám sát trưởng - BQLDA Điện 1 - cho biết công trình Trạm biến áp 500kV Lào Cai là công trình năng lượng cấp đặc biệt, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, đại diện là Ban Quản lý dự án Điện 1. Theo tiến độ đăng ký thì ngày 19/8 sẽ chính thức đóng điện. Từ đây, tuyến đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên cũng đồng thời đi vào vận hành, tạo thành trục truyền tải siêu cao áp nối Tây Bắc với trung du Bắc Bộ. Đây là trạm 500kV đầu tiên của Lào Cai, và là một trong những điểm đầu quan trọng nhất để giải tỏa công suất thủy điện cho toàn vùng Tây Bắc. Tăng cường truyền tải điện về trung tâm phụ tải đồng bằng sông Hồng và khu vực Bắc Trung Bộ.

Theo anh Đông, ngoài nhiệm vụ truyền tải điện trong nước, trạm còn có một vai trò đặc biệt là tiếp nhận điện nhập khẩu từ Trung Quốc, đấu nối vào hệ thống điện quốc gia. Có thể nói đây là điểm “giao thoa” giữa dòng điện nội và điện ngoại, giữa sức mạnh tự nhiên của núi rừng Tây Bắc và sự kết nối khu vực ngày càng sâu rộng.