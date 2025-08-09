Thủ tướng yêu cầu thành lập tổ chỉ huy tiền phương dự án 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên

TPO - Trong không khí khẩn trương và quyết liệt, cuộc họp về tiến độ Dự án đường dây 500kV Lào Cao – Vĩnh Yên đã diễn ra với những chỉ đạo từ Thủ tướng Phạm Minh Chính. Khẳng định đây là một "chiến dịch" có tầm quan trọng chiến lược, Thủ tướng yêu cầu cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng thời thành lập ngay một tổ công tác chỉ huy tiền phương để điều hành trực tiếp tại hiện trường.

Sau kiểm tra, thị sát thực tế tại hai ví trí móng cột tại xã Thái Hòa và xã Dân Chủ (tỉnh Phú Thọ), ngày 9/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, Tập đoàn EVN – chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ. Cuộc họp diễn ra ngay tại hội trường UBND xã Dân Chủ (tỉnh Phú Thọ).

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra thực tế tại điểm thi công ở xã Thái Hoà, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Xuân Tùng

Quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Hoàng An - Chủ tịch HĐTV EVN cho biết, khối lượng công việc rất lớn, thời gian thi công thực tế ngắn, đi qua khu vực đồi núi cao, hiểm trở, đường thi công dốc, lầy lội và trơn trượt.

Đến nay, toàn bộ 468/468 vị trí móng cột đã được bàn giao mặt bằng, trong đó tỉnh Lào Cai hoàn thành 273 vị trí, tỉnh Phú Thọ hoàn thành 195 vị trí. Về phạm vi hành lang tuyến, đã bàn giao 196/242 khoảng néo, còn 46 khoảng néo chưa bàn giao. Công tác lắp dựng cột thép đạt 306/468 vị trí, số còn lại 162 vị trí đang được vận chuyển, tập kết và lắp dựng.

“Tuy khó khăn vất vả, nhưng chúng tôi tin tưởng rằng với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng và Ban Chỉ đạo, cùng sự phối hợp của các lực lượng có mặt trên công trường, dự án sẽ về đích đúng tiến độ”, ông nói.

Về phía đại phương có dự án đi qua, đại diện lãnh đạo tỉnh Lào Cai cho biết địa phương phối hợp rất tốt với đơn vị chủ đầu tư và các đơn vị khác, đặc biệt là Công an và Đoàn Thanh niên. Người dân rất đồng tình ủng hộ dự án.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao đổi tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Trao đổi tại buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật tinh thần chỉ đạo xuyên suốt: "Đã quyết tâm rồi, quyết tâm cao hơn nữa. Đã cố gắng rồi, cố gắng nhiều hơn nữa. Đã hành động quyết liệt rồi, quyết liệt nhiều hơn nữa. Đã tập trung, trọng tâm, trọng điểm rồi thì lại càng phải tập trung, trọng tâm, trọng điểm nhiều hơn nữa".

Thủ tướng cũng nêu rõ ý nghĩa chiến lược của dự án, không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng cho miền Bắc, tạo điều kiện phát triển công nghiệp, dịch vụ; còn mở ra cơ hội mua bán điện với các nước láng giềng. Hoàn thành được dự án này càng sớm càng tốt.

Huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị

Một trong những chỉ đạo trọng tâm của Thủ tướng Phạm Minh Chính là huy động sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị. "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ", ông khẳng định và xác định vai trò xung kích và nòng cốt là EVN, Quân đội, Công an và Thanh niên.

Thủ tướng cũng chỉ đạo dứt khoát phải đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; đảm bảo đời sống vật chất cho người dân. Nơi ở mới phải đảm bảo bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Xuân Tùng

Trước tình hình khối lượng công việc lớn, thời gian lại ít và để giải quyết các vấn đề phát sinh, Thủ tướng Phạm Minh Chính quyết định thành lập "Tổ công tác chỉ huy tiền phương". Tổ trưởng là Chủ tịch HĐTV EVN, tổ phó thường trực là Tổng Giám đốc EVN, các thành viên là hai Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai và Phú Thọ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thứ trưởng Bộ Công an, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, lãnh đạo Quân khu 2 và sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, nhịp nhàng, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu đến ngày 19/8 này phải hoàn thành Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.

Thủ tướng cũng nêu rõ, “tổ chỉ huy tiền phương này có tính chất nhất thời, thực tế; việc là phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để chúng ta phân công, cái này không có chức tước, không có cao thấp gì ở đây”.

Thủ tướng cũng yêu cầu phải đảm bảo hậu cần, khắc phục khó khăn trong sinh hoạt của công nhân tại các vị trí khó; đồng thời chỉ đạo quân đội và các đơn vị liên quan phải tổ chức ngay lán trại, bếp ăn dã chiến để công nhân bám trụ công trường, tiết kiệm thời gian và đảm bảo sức khỏe. Bên cạnh đó, bảo đảm vấn đề an toàn và vệ sinh môi trường với tinh thần "làm đến đâu, phải sạch đến đấy, làm xong phải gọn gàng đến đấy”.

Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy, bày tỏ sự thống nhất rất cao và cam kết tiếp tục huy động lực lượng thanh niên tham gia hỗ trợ dự án, tập trung vào hai nhiệm vụ trọng tâm là giải tỏa hành lang tuyến và giúp đỡ người dân di dời các vật kiến trúc. Anh Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi làm việc. Anh Huy cũng chia sẻ khó khăn thực tế ghi nhận từ cơ sở, trong đó có việc một số hộ dân bị ảnh hưởng dự án chưa di dời vì điều kiện tái định cư chưa đảm bảo “chưa có nhà ở mới hoặc chưa xây xong”; cũng như vướng mắc thủ tục. Khi các điều kiện được đảm bảo, chắc chắn thanh niên sẽ vào vận động để bà con hỗ trợ.

Anh Huy cũng khẳng định, Tập đoàn Điện lực cần bao nhiêu, Đoàn Thanh niên sẽ huy động lực lượng đầy đủ để cùng phối hợp, triển khai. Trong phần kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh thanh niên (cùng với Quân đội, Công an) là lực lượng xung kích và nòng cốt hỗ trợ. “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Thủ tướng nói. Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu, đoàn viên thanh niên, lực lượng thi công biểu thị quyết tâm hoàn thành dự án đúng tiến độ.

Kết thúc cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính một lần nữa biểu dương tinh thần làm việc của tất cả các lực lượng và gửi đi một thông điệp: "Chúng ta chỉ có bàn làm, không bàn lùi... Không nói không, không nói khó, và không nói có mà không làm!"