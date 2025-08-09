Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

193 thí sinh tranh tài Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

Lưu Trinh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 9/8, tại TP. Huế, Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025 diễn ra với sự tham gia tranh tài của 193 thí sinh xuất sắc đến từ 24 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại vòng chung kết, 193 thí sinh tranh tài ở 7 bảng thi gồm: Bảng A (Tiểu học), Bảng B (THCS), Bảng C1 (THPT chuyên), Bảng C2 (THPT không chuyên), Bảng D1 (Sản phẩm sáng tạo dành cho Tiểu học), Bảng D2 (Sản phẩm sáng tạo dành cho THCS) và Bảng D3 (Sản phẩm sáng tạo dành cho THPT). Đồng thời, 86 thí sinh tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ mở rộng về toán tư duy và tư duy thuật toán cũng bước vào tranh tài tại 3 bảng: M1 (Tiểu học), M2 (THCS) và M3 (THPT).

2tin-hoc-tre-toan-quoc.jpg
193 thí sinh tham gia Vòng chung kết Hội thi toàn quốc năm 2025

Trước đó, Vòng Khu vực đã được tổ chức để tuyển chọn các thí sinh xuất sắc nhất tham dự Vòng Chung kết. Thí sinh dự thi Vòng Khu vực phải được lựa chọn từ Hội thi cấp tỉnh hoặc Vòng loại quốc gia do Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ tổ chức.

3tin-hoc-tre-toan-quoc.jpg
Các thí sinh giới thiệu về sản phẩm của mình

Năm 2025, Vòng Khu vực có tổng cộng 2.318 thí sinh dự thi (tăng 30% so với năm 2024), trong đó 872 thí sinh thuộc đội tuyển của 43 tỉnh, thành đoàn và 1.432 thí sinh tự do. Sau 5 năm mở rộng đối tượng, đây là lần đầu tiên số lượng thí sinh tự do tại Vòng Khu vực vượt qua số lượng thí sinh đội tuyển tỉnh, thành phố. Trong ba khu vực thi, miền Bắc có số lượng thí sinh đông nhất với hơn 817 em dự thi; miền Trung có 777 thí sinh dự thi; miền Nam quy tụ 724 thí sinh.

1tin-hoc-tre-toan-quoc.jpg
Hội thi Tin học trẻ toàn quốc dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT

Chương trình Tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025 và Hội thi Tin học trẻ mở rộng sẽ diễn ra vào sáng 10/8, tại TP. Huế, được livestream trực tiếp trên các kênh sóng của T.Ư Đoàn, để đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và công chúng cả nước cùng theo dõi, cổ vũ.

Qua nhiều năm tổ chức, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc đã trở thành sân chơi học thuật uy tín, có sức kết nối các chuyên gia công nghệ thông tin, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi đam mê tin học cùng các thầy cô giáo giảng dạy bộ môn này trên khắp cả nước. Không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi, hội thi còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng và ươm mầm những tài năng công nghệ trẻ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên chuyển đổi số.

Lưu Trinh
#Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2025 #Chung kết Hội thi Tin học trẻ Việt Nam #Giải thưởng Hội thi Tin học trẻ #Đào tạo tài năng công nghệ trẻ #Chương trình tổng kết Hội thi Tin học #Các bảng thi Tin học trẻ các cấp #Phát hiện tài năng công nghệ trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục