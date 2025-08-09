193 thí sinh tranh tài Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

TPO - Ngày 9/8, tại TP. Huế, Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025 diễn ra với sự tham gia tranh tài của 193 thí sinh xuất sắc đến từ 24 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại vòng chung kết, 193 thí sinh tranh tài ở 7 bảng thi gồm: Bảng A (Tiểu học), Bảng B (THCS), Bảng C1 (THPT chuyên), Bảng C2 (THPT không chuyên), Bảng D1 (Sản phẩm sáng tạo dành cho Tiểu học), Bảng D2 (Sản phẩm sáng tạo dành cho THCS) và Bảng D3 (Sản phẩm sáng tạo dành cho THPT). Đồng thời, 86 thí sinh tham gia Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ mở rộng về toán tư duy và tư duy thuật toán cũng bước vào tranh tài tại 3 bảng: M1 (Tiểu học), M2 (THCS) và M3 (THPT).

193 thí sinh tham gia Vòng chung kết Hội thi toàn quốc năm 2025

Trước đó, Vòng Khu vực đã được tổ chức để tuyển chọn các thí sinh xuất sắc nhất tham dự Vòng Chung kết. Thí sinh dự thi Vòng Khu vực phải được lựa chọn từ Hội thi cấp tỉnh hoặc Vòng loại quốc gia do Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ tổ chức.

Các thí sinh giới thiệu về sản phẩm của mình

Năm 2025, Vòng Khu vực có tổng cộng 2.318 thí sinh dự thi (tăng 30% so với năm 2024), trong đó 872 thí sinh thuộc đội tuyển của 43 tỉnh, thành đoàn và 1.432 thí sinh tự do. Sau 5 năm mở rộng đối tượng, đây là lần đầu tiên số lượng thí sinh tự do tại Vòng Khu vực vượt qua số lượng thí sinh đội tuyển tỉnh, thành phố. Trong ba khu vực thi, miền Bắc có số lượng thí sinh đông nhất với hơn 817 em dự thi; miền Trung có 777 thí sinh dự thi; miền Nam quy tụ 724 thí sinh.

Hội thi Tin học trẻ toàn quốc dành cho học sinh Tiểu học, THCS và THPT

Chương trình Tổng kết và trao giải Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025 và Hội thi Tin học trẻ mở rộng sẽ diễn ra vào sáng 10/8, tại TP. Huế, được livestream trực tiếp trên các kênh sóng của T.Ư Đoàn, để đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và công chúng cả nước cùng theo dõi, cổ vũ.

Qua nhiều năm tổ chức, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc đã trở thành sân chơi học thuật uy tín, có sức kết nối các chuyên gia công nghệ thông tin, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi đam mê tin học cùng các thầy cô giáo giảng dạy bộ môn này trên khắp cả nước. Không chỉ là nơi giao lưu, học hỏi, hội thi còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng và ươm mầm những tài năng công nghệ trẻ, đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên chuyển đổi số.