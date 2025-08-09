Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

TPO - Sáng 9/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc triển khai dự án Đường dây tải điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 229,5 km, đi qua địa phận 31 xã, thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, có tổng số 468 vị trí móng cột điện. Ảnh: Xuân Tùng
Kiểm tra tại vị trí móng cột VT404 (xã Thái Hoà) và vị trí cột móng VT369 (xã Dân Chủ) - cột điện cao nhất dự án vượt sông Lô, cao 130m, nặng 360 tấn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên các lực lượng thi công và hỗ trợ thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.