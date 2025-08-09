Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai-Vĩnh Yên

Xuân Tùng - Trọng Quân

TPO - Sáng 9/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc triển khai dự án Đường dây tải điện 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

tp-thutuong-duandien13.jpg
Sáng 9/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc triển khai dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên﻿ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Tham gia đoàn công tác có Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy; Thứ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hoàng Long; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Quân khu 2, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ; cùng đại diện chủ đầu tư và các nhà thầu. Ảnh: Xuân Tùng
daydien02.jpg
daydien01.jpg
daydien03.jpg
Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là dự án quan trọng quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 229,5 km, đi qua địa phận 31 xã, thuộc 2 tỉnh Lào Cai và Phú Thọ, có tổng số 468 vị trí móng cột điện. Ảnh: Xuân Tùng
tp-thutuong-duandien7.jpg
tp-thutuong-duandien20.jpg
tp-thutuong-duandien12.jpg
tp-thutuong-duandien16.jpg
Kiểm tra tại vị trí móng cột VT404 (xã Thái Hoà) và vị trí cột móng VT369 (xã Dân Chủ) - cột điện cao nhất dự án vượt sông Lô, cao 130m, nặng 360 tấn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã thăm hỏi, động viên các lực lượng thi công và hỗ trợ thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên.
tp-thutuong-duandien10.jpg
tp-thutuong-duandien9.jpg
Sau khi thị sát công trường, Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực - chủ đầu tư, các nhà thầu và lãnh đạo 2 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ giải quyết các khó khăn, vướng mắc, quyết tâm sớm hoàn thành dự án.
tp-thutuong-duandien2.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đơn vị thi công thể hiện quyết tâm hoàn thành tiến độ thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai- Vĩnh Yên
tp-thutuong-duandien3.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đơn vị thi công thể hiện quyết tâm hoàn thành tiến độ thi công Dự án Đường dây 500kV Lào Cai- Vĩnh Yên
