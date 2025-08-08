Học sinh lớp 8 giành Quán quân 'Vươn cao ước mơ' năm 2025

TPO - Chiều 8/8, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức vòng Chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng “Vươn cao ước mơ” với sự tham gia của 10 em đội viên, thiếu niên xuất sắc nhất năm học 2024 - 2025. Em Lê Ngọc Minh - học sinh lớp 8B, Trường THCS Trần Hưng Đạo, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giành Quán quân.

Tham dự chương trình, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Chương trình “Vươn cao ước mơ” tạo điều kiện để các em đội viên, thiếu niên từ 11 đến 14 tuổi đang học tập tại các trường Trung học sơ sở hoặc bậc Trung học cơ sở trong các trường liên cấp trên cả nước tự tin chia sẻ về ước mơ và khát vọng cống hiến của bản thân, thôi thúc các em hành động, củng cố thêm niềm tin và sự kiên định.

Từ đó, giúp các em có định hướng nghề nghiệp hiện thực hóa ước mơ của bản thân, tăng cường sự phối hợp của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh với gia đình, nhà trường và xã hội nhằm hỗ trợ, đồng hành, tạo môi trường để các em thi đua học tập, phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân, trau dồi kỹ năng sử dụng Tiếng Anh thông qua các hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cho biết, ngay từ vòng đầu tiên “Chia sẻ ước mơ”, chương trình đã nhận được hơn 15.717 bài dự thi từ thiếu nhi trên mọi miền đất nước. Mỗi bài viết là một câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc, thể hiện khát khao sống đẹp, sống có ích và tinh thần cầu tiến của thế hệ măng non.

Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại chương trình.

Tại vòng Chung kết toàn quốc 10 bạn thiếu niên xuất sắc nhất được lựa chọn từ 100 bạn thiếu niên tham gia vòng Bán kết đã chia sẻ ước mơ và kế hoạch thực hiện ước mơ của bản thân. Các em cùng với người đồng hành đã xây dựng lộ trình, mục tiêu cụ thể cho ước mơ của mình. Từ đó, không ngừng học tập, tích lũy, trau dồi tri thức, kỹ năng để hiện thực hóa ước mơ của bản thân trong một tương lai không xa.

Nhân dịp này, anh Lê Anh Quân lưu ý, các bạn thiếu nhi cần tiếp tục trang bị cho mình hành trang là đam mê, là bản lĩnh và tinh thần học hỏi không ngừng. "Hãy tiếp tục học tập, rèn luyện, sáng tạo và sống tử tế mỗi ngày. Bởi chính các em sẽ là những người góp phần kiến tạo một Việt Nam hùng cường, văn minh và hạnh phúc; một Việt Nam của khát vọng vươn xa", anh Lê Anh Quân nói.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao giải cho các thí sinh tham dự vòng Chung kết.

Ban Tổ chức trao Bằng khen cho các thí sinh và chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Tại chương trình tổng kết và trao giải thưởng của sân chơi, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 1 Giải Quán quân và 9 giải tài năng cho các em thiếu niên xuất sắc tại vòng Chung kết toàn quốc. Em Lê Ngọc Minh - học sinh lớp 8B, Trường THCS Trần Hưng Đạo, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giành Quán quân.