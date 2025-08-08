Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giới trẻ

Google News

Học sinh lớp 8 giành Quán quân 'Vươn cao ước mơ' năm 2025

Châu Linh Châu Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chiều 8/8, tại Hà Nội, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức vòng Chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải thưởng “Vươn cao ước mơ” với sự tham gia của 10 em đội viên, thiếu niên xuất sắc nhất năm học 2024 - 2025. Em Lê Ngọc Minh - học sinh lớp 8B, Trường THCS Trần Hưng Đạo, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giành Quán quân.

Tham dự chương trình, có chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương.

Chương trình “Vươn cao ước mơ” tạo điều kiện để các em đội viên, thiếu niên từ 11 đến 14 tuổi đang học tập tại các trường Trung học sơ sở hoặc bậc Trung học cơ sở trong các trường liên cấp trên cả nước tự tin chia sẻ về ước mơ và khát vọng cống hiến của bản thân, thôi thúc các em hành động, củng cố thêm niềm tin và sự kiên định.

Từ đó, giúp các em có định hướng nghề nghiệp hiện thực hóa ước mơ của bản thân, tăng cường sự phối hợp của tổ chức Đội TNTP Hồ Chí Minh với gia đình, nhà trường và xã hội nhằm hỗ trợ, đồng hành, tạo môi trường để các em thi đua học tập, phát triển năng lực, tự hoàn thiện bản thân, trau dồi kỹ năng sử dụng Tiếng Anh thông qua các hoạt động học tập, sinh hoạt và vui chơi giải trí.

Phát biểu tại chương trình, anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, cho biết, ngay từ vòng đầu tiên “Chia sẻ ước mơ”, chương trình đã nhận được hơn 15.717 bài dự thi từ thiếu nhi trên mọi miền đất nước. Mỗi bài viết là một câu chuyện giản dị nhưng giàu cảm xúc, thể hiện khát khao sống đẹp, sống có ích và tinh thần cầu tiến của thế hệ măng non.

z6887101330416-ead45c60a55f2d86cf55367d548477a9-5173.jpg
Anh Lê Anh Quân - Phó Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại chương trình.

Tại vòng Chung kết toàn quốc 10 bạn thiếu niên xuất sắc nhất được lựa chọn từ 100 bạn thiếu niên tham gia vòng Bán kết đã chia sẻ ước mơ và kế hoạch thực hiện ước mơ của bản thân. Các em cùng với người đồng hành đã xây dựng lộ trình, mục tiêu cụ thể cho ước mơ của mình. Từ đó, không ngừng học tập, tích lũy, trau dồi tri thức, kỹ năng để hiện thực hóa ước mơ của bản thân trong một tương lai không xa.

Nhân dịp này, anh Lê Anh Quân lưu ý, các bạn thiếu nhi cần tiếp tục trang bị cho mình hành trang là đam mê, là bản lĩnh và tinh thần học hỏi không ngừng. "Hãy tiếp tục học tập, rèn luyện, sáng tạo và sống tử tế mỗi ngày. Bởi chính các em sẽ là những người góp phần kiến tạo một Việt Nam hùng cường, văn minh và hạnh phúc; một Việt Nam của khát vọng vươn xa", anh Lê Anh Quân nói.

z6887101331236-7cf6b04c346f7554283ed31fd3b53988.jpg
Chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao giải cho các thí sinh tham dự vòng Chung kết.
z6887101352057-5d413e04a721787e08bf640ab6f87434.jpg
z6887101340868-647c77931200a5ae51c95efe73bf0bbc.jpg
z6887101352344-e642b2d252559751609d401261fb9f20.jpg
Ban Tổ chức trao Bằng khen cho các thí sinh và chụp ảnh lưu niệm tại chương trình.

Tại chương trình tổng kết và trao giải thưởng của sân chơi, Ban Tổ chức chương trình đã trao tặng 1 Giải Quán quân và 9 giải tài năng cho các em thiếu niên xuất sắc tại vòng Chung kết toàn quốc. Em Lê Ngọc Minh - học sinh lớp 8B, Trường THCS Trần Hưng Đạo, Phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giành Quán quân.

Châu Linh Châu Linh
#Hội đồng Đội Trung ương #giải thưởng “Vươn cao ước mơ” #đội viên #thiếu niên xuất sắc nhất #Quán quân

Xem thêm

Cùng chuyên mục