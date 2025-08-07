Anh Nguyễn Minh Triết: Tập trung hỗ trợ thí sinh khó khăn, địa bàn 248 xã biên giới

TPO - Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN lưu ý các cấp bộ Đoàn, Hội cụ thể hóa chủ trương, quan điểm khi triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đặc biệt là công tác hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các địa điểm thi thuộc địa bàn 248 xã biên giới.

Ngày 7/8, Trung ương Hội SVVN, Bộ GD&ĐT, Báo Thanh niên, Tập đoàn Thiên Long phối hợp tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2025, với sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN.

Tiếp sức mùa thi năm 2025 là lần thứ 24 chương trình diễn ra trên quy mô toàn quốc. Chương trình năm nay với chuỗi hoạt động đa dạng, sáng tạo như xây dựng cổng thông tin Tiếp sức mùa thi ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số; tổng hợp, cung cấp thông tin tuyển sinh của hơn 300 trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước; tổ chức chuỗi school tour Talkshow tư vấn "Vững tâm lý - Vượt mùa thi"; tổ chức talkshow tư vấn trực tuyến...

Các tỉnh, thành Đoàn đã thành lập 6.565 đội hình với hơn 327.700 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ. Trong đó, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025 - 2026 có 2.826 đội hình với trên 121.000 chiến sĩ tình nguyện tham gia; kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 thành lập 3.739 đội hình với hơn 206.600 chiến sĩ tình nguyện tham gia. Triển khai các buổi livestream giải đề thi ngay sau môn thi kết thúc, 16.068 bài đăng mạng xã hội với hashtag #TSMT2025 và #Tiepsucmuathi2025 với hơn 20 triệu lượt tiếp cận...

Anh Lâm Tùng - Phó Chủ tịch T.Ư Hội SVVN và ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn Thiên Long chủ trì hội nghị.

"Gia sư áo xanh", tiếp sức tâm lý cho sĩ tử

Tại Hội nghị, anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh cho biết, năm nay, Hội Sinh viên tỉnh đã triển khai mô hình “Gia sư áo xanh”. Đội hình tình nguyện này gồm các đoàn viên, sinh viên xuất sắc để hỗ trợ học sinh lớp 12 trong việc ôn tập, củng cố kiến thức, đặc biệt là các môn thi tốt nghiệp THPT. Các buổi học được tổ chức linh hoạt nhằm đảm bảo học sinh dù ở thành thị hay vùng sâu, vùng xa đều có cơ hội được tiếp cận kiến thức một cách hiệu quả.

Theo anh Sơn, tổ chức Đoàn, Hội của tỉnh cũng đặc biệt quan tâm và cho tình nguyện viên của chương trình rà soát danh sách các em có nguy cơ không thể tham gia kỳ thi do điều kiện kinh tế hoặc hoàn cảnh gia đình.

"Ngay sau đó, Tỉnh Đoàn đã tổ chức các chuyến đi thăm hỏi, động viên tận nơi, trao quà và sắp xếp phương tiện đưa đón miễn phí, đảm bảo các em được đến điểm thi đầy đủ, an toàn”, anh Sơn nói.

Anh Hà Thái Sơn - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh chia sẻ tại hội nghị.

Anh Thiệu Minh Quỳnh - Bí thư Tỉnh Đoàn Hưng Yên cho biết, trước kỳ thi, Tỉnh Đoàn đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an tỉnh, nhằm ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực như phát tán tài liệu trái phép, vi phạm an toàn giao thông, mất an toàn thực phẩm trước cổng trường thi, góp phần tạo điều kiện thuận lợi, an toàn nhất cho thí sinh.

Về lực lượng tình nguyện, Hưng Yên đã thành lập hơn 300 đội hình "Tiếp sức mùa thi", huy động gần 5.000 đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hỗ trợ tại các điểm thi. Trong đó có 45 đội hình chuyên trách về an toàn giao thông, phối hợp với các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.

Tại Nghệ An, anh Hồ Phúc Hải - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn cho biết, sau kỳ thi, Tỉnh Đoàn tiếp tục quan tâm đến sức khỏe tinh thần và tâm lý thí sinh, thông qua các hoạt động chia sẻ, tư vấn và đồng hành, giúp các em vững vàng vượt qua lo âu sau kỳ thi.

“Chúng tôi đã tổ chức các buổi tư vấn trực tuyến hướng dẫn thí sinh tra cứu kết quả, điều chỉnh nguyện vọng và kết nối với các cựu sinh viên để chia sẻ kinh nghiệm chọn ngành, chọn trường phù hợp”, anh Hải cho biết.

Đặc biệt, vừa qua, Nghệ An bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ. Tỉnh Đoàn đã nhanh chóng lập danh sách các học sinh, sinh viên bị ảnh hưởng, đặc biệt là ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa để thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời, giúp các em sớm ổn định tâm lý và trở lại học tập.

Đại diện các tỉnh, thành Đoàn phát biểu tại chương trình.

Là một đại sứ truyền thông của chương trình, MC Khánh Vy cho biết, cô luôn cảm nhận được sự ấm áp, gần gũi mà các tình nguyện viên mang lại cho các bạn học sinh trong giai đoạn quan trọng của kỳ thi. Trong năm tới, cô cho rằng, Ban Tổ chức nên tiếp tục mời các KOL xuất hiện trực tiếp tại các điểm thi, không chỉ với kỳ thi THPT mà mở rộng ra cả kỳ thi vào lớp 10 hay thi đánh giá năng lực.

"Chúng ta có thể tăng cường sử dụng infographic, edit AI video để thể hiện các thông tin như “Trước ngày thi nên chuẩn bị gì”, “Bí kíp làm bài thi đạt điểm cao”... Các video này nếu được biên tập sinh động, bắt trend và ngắn gọn sẽ rất phù hợp với thị hiếu giới trẻ", Khánh Vy góp ý.

MC Khánh Vy chia sẻ tại hội nghị.

MC Khánh Vy giao lưu cùng các đoàn viên, thanh niên



Theo ông Trịnh Văn Hào - Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại, Tập đoàn Thiên Long, năm nay, hoạt động Tiếp sức mùa thi lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Nhẹ nhàng vượt ngàn bài thi”, vừa mang giá trị thiết thực khi giảm áp lực của một kỳ thi căng thẳng vừa truyền những nguồn cảm hứng tích cực...

Các hoạt động nổi bật như lễ ra quân sôi động, chuỗi minigame tương tác cao và nội dung truyền thông sáng tạo với sự tham gia của nhiều KOLs trẻ tuổi… đã tiếp thêm động lực, lan tỏa tinh thần vượt khó đến hàng ngàn sĩ tử.

Hỗ trợ từ sớm, từ xa, thường xuyên, liên tục

Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN nhấn mạnh, “Tiếp sức mùa thi” đã trở thành một chương trình có thương hiệu, mang tính nhân văn sâu sắc, được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Anh Triết ghi nhận và đánh giá cao năm 2025 là năm được các cấp bộ Đoàn, Hội cả nước phát huy các giải pháp mới, sáng tạo, phù hợp với xu hướng, bối cảnh mới để hỗ trợ đúng và trúng nhu cầu cần hỗ trợ của thí sinh và người nhà thí sinh.

Theo anh Triết, trong thời điểm áp dụng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập các tỉnh, thành nhưng các đơn vị vẫn kịp thời linh hoạt thích nghi với bối cảnh mới.

Các đội hình đầu tư nghiên cứu nhu cầu của thí sinh, đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực xã hội, chú trọng xây dựng các hình thức hỗ trợ phù hợp, đặc biệt là các giải pháp triển khai được từ sớm, từ xa, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tận dụng hiệu quả mạng xã hội để lan tỏa sâu rộng tới thí sinh cả nước.

Anh Nguyễn Minh Triết - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội SVVN phát biểu tại chương trình.

Trong thời gian tới, anh Triết lưu ý các cấp bộ Đoàn, Hội nghiêm túc trong việc cụ thể hóa chủ trương, quan điểm, triển khai chương trình “Tiếp sức mùa thi” phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương, đặc biệt là công tác hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ các địa điểm thi thuộc địa bàn 248 xã biên giới; chủ động xây dựng phương án huy động nguồn lực xã hội để thực hiện chương trình..

"Các cấp bộ Đoàn, Hội nghiên cứu, triển khai các giải pháp mới, sáng tạo, trong việc hỗ trợ các sĩ tử, đặc biệt là hỗ trợ từ sớm, từ xa, thường xuyên, liên tục, hướng đến mục tiêu hỗ trợ đúng và trúng nhu cầu các thí sinh cần được hỗ trợ", anh Triết nói.

Cấp Trung ương cần ban hành kế hoạch sớm, tạo điều kiện để các đơn vị chủ động trong các công tác rà soát nhu cầu thí sinh, gương thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, huy động nguồn lực, chuẩn bị nhân lực, vật lực…cho chương trình.

Cần nghiên cứu, xây dựng các phương án mới, giải pháp sáng tạo, ứng dụng hiệu quả khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thí sinh trước và sau kỳ thi.