Điều ý nghĩa với nữ sinh đi về 70km mỗi ngày hỗ trợ phường mới

Cũng như gần 170 phường, xã, đặc khu trên địa bàn TPHCM, phường Bình Tiên luôn trong trạng thái tất bật giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp trong những ngày đầu đi vào vận hành chính quyền 2 cấp.

Trong nhịp công việc khẩn trương, tất bật đó, bạn Đinh Hà Tố Như – sinh viên năm nhất khoa Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Sài Gò, đã cùng các bạn trẻ khác tham gia hỗ trợ phường Bình Tiên thực hiện một số công việc. Tranh thủ nghỉ hè, cô bạn tham gia đội hình Bình dân học vụ số thuộc chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh của trường và trải nghiệm những công việc mới mẻ, ý nghĩa trong quãng đời thanh xuân tại một môi trường đặc biệt: Trung tâm Phục vụ hành chính công phường.

Tố Như cho hay, từ đầu tháng 7, bạn đã linh động sắp xếp thời gian để tham gia đội hình hỗ trợ tại các phường khác nhau trên địa bàn TPHCM gồm: Phú Lâm, Bình Tiên, Chợ Quán, Nhiêu Lộc. Tại những địa điểm này, Như và các chiến sĩ tình nguyện góp sức hỗ trợ người dân lấy số thứ tự, nhập liệu lên ứng dụng định danh điện tử quốc gia VNeID.

Tố Như hăng hái hướng dẫn, hỗ trợ người dân các bước xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính. Ảnh: Ngô Tùng

“Qua công việc đồng hành với phường, mình được tiếp thu thêm kiến thức trên VNeID, để nếu sau này trong gia đình hoặc bạn bè cần gì có thể hỗ trợ được ngay. Việc này cũng xem như mình góp phần thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số, cải tiến quy trình thủ tục hành chính”, Tố Như nói và cho hay trước đây từng làm thêm ở nhà hàng và những ngày qua cô bạn đã dùng chính kinh nghiệm, trải nghiệm đó để tiếp tục phục vụ bà con nên thấy rất hào hứng, đồng thời cũng được ứng dụng, học hỏi thêm.

Cũng từ thực tế phục vụ, hỗ trợ bà con, cô bạn đồng cảm với những áp lực, căng thẳng của đội ngũ cán bộ cơ quan hành chính, nhất là trong bối cảnh có những thay đổi mới mẻ vừa qua.

Nữ sinh năm nhất năng nổ giúp phường Bình Tiên trong những công đoạn tiếp nhận và xử lý ban đầu, qua đó giúp đội ngũ cán bộ tránh bớt áp lực công việc.

Tố Như cho biết, nhà ở phường Long Bình (tỉnh Đồng Nai) và suốt những ngày tham gia hoạt động tình nguyện hè, bạn đều chạy xe máy đi về trên quãng đường khoảng 70km mỗi ngày. “Thực ra lâu nay mình đã đi học từ nhà đến trường giữa TPHCM và Đồng Nai cũng bằng xe máy mỗi ngày và với quãng đường tương tự nên quen thuộc với nhịp sống chủ động như vậy và không thấy có gì khó khăn lớn”, cô bạn nói và nhìn nhận, nhờ dịp này làm được những việc có ích, học được nhiều kiến thức ngoài sách vở cũng như có thêm những mối quan hệ xã hội.

Chia sẻ thêm, Như cho biết thời điểm vừa bước vào trường đại học đã có suy nghĩ “nhất định phải làm một điều gì đó” tạo ấn tượng đáng nhớ trong đời sinh viên. Dần dần nữ sinh quen với nhịp sống ở môi trường mới và đến cuối năm học đã có thể góp sức trẻ tại những địa phương của thành phố mình học tập thông qua chiến dịch Mùa hè xanh.

Ông Liên Chí Quang – Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Bình Tiên, nhìn nhận, trong thời gian 1 tháng đầu vận hành chính quyền cấp xã mới chưa thể thông suốt 100%, tuy nhiên điều dễ nhận thấy là đội ngũ cán bộ đã cố gắng thực hiện nhiệm vụ của mình. Ông Quang cũng cho rằng địa phương may mắn khi có sự đồng hành của các đoàn thể, các đội hình tình nguyện tham gia hỗ trợ cho người dân.

Ông Liên Chí Quang trực tiếp hỗ trợ giải quyết một số nội dung người dân yêu cầu.

“Các bạn hỗ trợ cho phường rất đắc lực. Rất nhiều người dân đến đây không biết làm thủ tục hành chính trực tuyến đã được các bạn thanh niên hướng dẫn chi tiết, tận tình cách tra cứu và thực hiện các thủ tục”, ông Quang nói.