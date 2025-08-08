Hành trình tới 'giấc mơ Châu Âu' của nữ sinh chuyên ngoại ngữ

TPO - Ở tuổi 18, khi không ít bạn bè đồng trang lứa còn loay hoay chọn hướng đi tương lai thì Phạm Hoàng Anh - học sinh lớp 12 chuyên Đức, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ (CNN) đã xuất sắc giành được học bổng toàn phần bậc đại học của cơ quan Trao đổi Hàn lâm Đức (DAAD), trở thành 1 trong 2 đại diện tiêu biểu của Việt Nam nhận được học bổng.

Hành trình từ đam mê ngoại ngữ

Từ những năm cấp 2, Hoàng Anh đã theo học lớp chuyên Anh tại Trường THCS Ngôi Sao Hà Nội. Đam mê ngôn ngữ sớm bộc lộ, giúp em thi đỗ vào 4 trường chuyên của Hà Nội, trong đó có trường THPT chuyên Ngoại ngữ là ngôi trường mà Hoàng Anh mơ ước. Với mong muốn đi du học ở Đức, Hoàng Anh quyết định lựa chọn lớp chuyên tiếng Đức và bắt đầu học ngôn ngữ này từ con số 0.

“Ba năm ở lớp G54 chuyên Đức là một hành trình đáng nhớ. Đó là nơi em lần đầu tiếp xúc với tiếng Đức, được học tập trong môi trường đầy cảm hứng, nhận sự dìu dắt tận tình của thầy cô và sự đồng hành quý giá từ bạn bè”, Hoàng Anh chia sẻ.

Hoàng Anh (thứ hai từ trái qua) cùng những người bạn trong kỳ học quân sự.

Không chỉ đạt kết quả học tập ấn tượng với GPA trên 9,5, Hoàng Anh còn hoàn thành chứng chỉ tiếng Đức DSD II - điều kiện tiên quyết để nộp học bổng DAAD, cùng các chứng chỉ uy tín khác như TestAS, IELTS 7.5, Trinity College London Grade 8 Piano. Hoàng Anh cũng tích cực tham gia nhiều hoạt động ngoại khoá, dự án xã hội để xây dựng hồ sơ toàn diện và giàu chiều sâu.

DAAD là học bổng do chính phủ CHLB Đức tài trợ, từ lâu đã nổi tiếng với tính cạnh tranh cao và quá trình xét duyệt khắt khe, đặc biệt là với bậc đại học - vốn chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Ngoài thành tích học tập xuất sắc, ứng viên còn cần có chứng chỉ tiếng Đức DSD II, điểm TestAS nổi bật, hồ sơ hoạt động ngoại khoá chất lượng và thư động lực thuyết phục.

“Em nghĩ điểm mấu chốt để gây ấn tượng chính là sự trung thực và thấu hiểu bản thân. Trong hồ sơ, nhất là thư động lực, bạn phải thể hiện được đam mê thật sự, lý do bạn chọn nước Đức, ngành học và mục tiêu sau này”, Hoàng Anh tâm sự.

Theo quy trình, hồ sơ sẽ được gửi tới đại diện của Uỷ ban Giáo dục phổ thông Đức ở nước ngoài (ZfA) để xét chọn vòng đầu, sau đó mới được đề cử lên DAAD để hội đồng độc lập đánh giá và quyết định trao học bổng. Việc lọt vào top 2 học sinh Việt Nam giành học bổng năm nay là một minh chứng cho năng lực và sự kiên trì không ngừng nghỉ của Hoàng anh.

Học bổng là điểm khởi đầu

Chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trẻ Việt Nam mong muốn du học Đức, Hoàng Anh cho biết: “Học bổng DAAD là cơ hội vàng, nhưng không dễ. Điều quan trọng là bạn phải chuẩn bị sớm, học tiếng Đức bài bản từ các trường có chương trình hợp tác với ZfA, duy trì học lực tốt và tích cực tham gia các hoạt động bên ngoài lớp học”.

Ngoài ra, Hoàng Anh cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc định hướng từ sớm: “Em biết có bạn bắt đầu học tiếng Đức từ bậc THCS, nghĩa là đã lên kế hoạch du học Đức từ trước 3 năm. Việc lên lộ trình sớm giúp mình vững tâm và có thời gian đầu tư đúng chỗ. Đừng chờ đến năm lớp 12 mới bắt đầu chuẩn bị vì khi ấy mọi thứ đã quá gấp”.

Hoàng Anh và bạn bè giao lưu với đội bóng Bremen, tại Đức

Trước ngày lên đường sang Đức, Hoàng Anh không quên gửi lời tri ân tới những người đã đồng hành cùng em trên chặng đường vừa qua: “Em biết ơn ba mẹ, thầy cô trường Chuyên ngoại ngữ, trường Ngôi Sao Hà Nội, các chuyên gia người Đức, tổ chức ZfA và DAAD đã trao cho em niềm tin và cơ hội học tập quý giá. Em sẽ nỗ lực học tập thật tốt để xứng đáng với sự kỳ vọng ấy”.

Với học bổng DAAD, Hoàng Anh sẽ có điều kiện học tập tốt nhất tại CHLB Đức - nơi không chỉ nổi tiếng với nền giáo dục chất lượng cao, mà còn là một trong số ít quốc gia miễn học phí đại học cho sinh viên quốc tế tại nhiều bang.

Với học bổng trị giá gần 1.000 Euro/tháng (tương đương hơn 360 triệu đồng/năm) kéo dài trong suốt 4 năm đại học, bao gồm sinh hoạt phí, tiền thuê nhà, bảo hiểm, visa, vé máy bay và hỗ trợ học thuật nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên quốc tế tại CHLB Đức. Hoàng Anh cho biết, cuối tháng 8 tới, Hoàng Anh sẽ chính thức lên đường du học.

Hoàng Anh (bên phải) luôn năng nổ tham gia các hoạt động ngoài giờ học.

Dù đạt được học bổng mơ ước, Hoàng Anh vẫn luôn coi đây là một khởi đầu mới, thay vì là đích đến cuối cùng. Em chia sẻ mục tiêu dài hạn là được học tập chuyên sâu về kinh tế, tài chính bền vững và sau này đóng góp trở lại cho Việt Nam thông qua các mô hình doanh nghiệp sinh thái.

“Em mong muốn phát triển các giải pháp tài chính sáng tạo giúp các doanh nghiệp Việt Nam huy động vốn theo hướng bền vững. Thông qua việc học tập tại Đức, em muốn tìm hiểu cách áp dụng các mô hình doanh nghiệp bền vững tại các quốc gia đang phát triển. Sau khi tốt nghiệp tại Đức, em dự định sẽ học tiếp chương trình thạc sĩ hoặc theo đuổi sự nghiệp tại các tổ chức quốc tế nhằm áp dụng hiệu quả những kiến thức đã học vào thực tiễn”, Hoàng Anh chia sẻ.

Với một tâm thế rõ ràng, sự chuẩn bị bài bản, Phạm Hoàng Anh đang minh chứng cho việc giấc mơ nào cũng có thể trở thành hiện thực, nếu được nuôi dưỡng bằng tri thức, nỗ lực và niềm tin không bao giờ tắt.