Từ sân khấu học sinh đến học bổng danh giá Yale: Hành trình của Lê Diệu My

Lê Diệu My – đạo diễn trẻ sinh năm 2001 – vừa trở thành người Việt đầu tiên được trao học bổng toàn phần Pierre-André Salim cho chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý Nghệ thuật tại Đại học Yale (Hoa Kỳ). Đây là một trong những học bổng danh giá nhất của trường và chỉ cấp cho một sinh viên mới mỗi năm.

Đại học Yale và học bổng danh giá

Đại học Yale là ngôi trường có lịch sử phát triển lâu đời, thuộc nhóm Ivy League, hiện đứng trong top 5 các trường đại học hàng đầu nước Mỹ. Trường là nơi từng đào tạo năm đời Tổng thống Hoa Kỳ gồm William Howard Taft, Gerald Ford, George H. W. Bush, Bill Clinton và George W. Bush. Trong đó, Trường Sân khấu David Geffen trực thuộc Yale được đánh giá là một trong những trung tâm đào tạo nghệ thuật sân khấu hàng đầu thế giới.

Học bổng Pierre-André Salim được thành lập từ năm 2007 nhằm vinh danh cựu sinh viên khóa 2009 Pierre-André Salim. Học bổng sẽ tài trợ toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt trong ba năm cho sinh viên được trao. Điều đặc biệt là học bổng này chỉ trao cho duy nhất một sinh viên mới mỗi năm với rất nhiều điều kiện khắt khe.

Hành trình nghệ thuật của Lê Diệu My

Khi còn là học sinh tại Trường Phổ thông Liên cấp Olympia, Lê Diệu My từng đảm nhiệm vai trò tổng đạo diễn vở nhạc kịch 'Mamma Mia' bằng tiếng Anh với sự tham gia của gần 100 học sinh. Năm 2019, cô gây chú ý vì giành được tám suất học bổng từ các trường đại học Mỹ .

Trong thời gian về nước vì dịch COVID-19, Diệu My là trợ lý tổng đạo diễn vở nhạc kịch 'Những người khốn khổ' do NSND Trần Ly Ly dàn dựng. Năm 2022, cô là đạo diễn của vở nhạc kịch 'Alice in Wonderland' phối hợp thực hiện giữa Nhà hát Kịch Việt Nam, Trường Đại học Âm nhạc Australia và Pacific Ocean Partners.

Tại Mỹ, cô có cơ hội làm việc với nhiều nhà hát lớn ở New York như New Perspective Theatre Company, La MaMa, Theater Lab,... Năm 2024, Diệu My tốt nghiệp cử nhân ngành Kịch tại Hunter College (City University of New York), đồng thời nhận chứng chỉ về quản lý nghệ thuật và được trao giải thưởng Tyrone Guthrie Award cho Đạo diễn xuất sắc nhất khóa.

Ngay sau khi tốt nghiệp, cô đạo diễn vở 'The Collapse of The Hubbard Glacier' tại Frigid NYC, được đề cử giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Off-Broadway Award 2024 bởi Broadway World. Đồng thời Diệu My được nhận làm việc tại Little Island NYC, một nhà hát ngoài trời phi lợi nhuận, nơi cô đã làm việc trong năm vừa qua.

Dự án mới nhất của cô là vở 'The Six Paths' (Sáu cõi luân hồi), lấy cảm hứng từ văn hóa và triết lý Phật giáo Việt Nam. Vở diễn tích hợp múa truyền thống, nghi lễ và nghệ thuật thị giác, đã ra mắt thành công tại Theater for the New City (2/2025) và được đánh giá cao bởi công chúng và báo mạng.

Diệu My từng được ba trường đại học Mỹ chấp nhận vào chương trình Thạc sĩ gồm Yale, Columbia University và Brooklyn College. Cô chọn Đại học Yale vì chất lượng đào tạo và cơ hội nhận học bổng đặc biệt.

Từ giấc mơ tuổi 16 đến hiện thực tại Yale

Năm 16 tuổi, Diệu My từng đến Đại học Yale để tham dự vòng chung kết cuộc thi World Scholar’s Cup dành cho học sinh quốc tế. Từ trải nghiệm này, cô nuôi dưỡng ước mơ được theo học tại ngôi trường danh tiếng bậc nhất nước Mỹ. Hơn 8 năm sau, cô đã hiện thực hóa giấc mơ ấy bằng chính tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ

Hành trình của Lê Diệu My là ví dụ điển hình cho sự bền bỉ, định hướng rõ ràng và khả năng hội nhập quốc tế của người trẻ Việt Nam. Việc được Yale lựa chọn trao học bổng toàn phần không chỉ ghi nhận năng lực cá nhân, tiềm năng sáng tạo nghệ thuật của giới trẻ Việt Nam mà còn góp phần khẳng định vị thế của nghệ thuật sân khấu Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Sau khi hoàn thành chương trình Thạc sĩ tại Yale, Diệu My bày tỏ mong muốn trở về Việt Nam để tiếp tục đóng góp cho sân khấu nước nhà – nơi đã khơi nguồn đam mê nghệ thuật từ những năm tháng đầu đời.