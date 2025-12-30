Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Nam Úc Scotch AGS tuyển sinh năm học 2026-2027, chào đón thế hệ học sinh xuất sắc

P.V

Là đối tác chiến lược của Trường Úc 100 năm Scotch College Adelaide, Nam Úc Scotch AGS hiện đang giảng dạy chương trình Úc đồng nhất và toàn diện từ lớp 1 đến lớp 12 tại Việt Nam.

Khởi động mùa tuyển sinh năm 2026-2027, Nam Úc Scotch AGS mang đến những suất học bổng hấp dẫn cho những học sinh có thành tích học thuật và ngoại khóa vượt trội.

Nam Úc Scotch AGS - tiếp nối tinh hoa giáo dục Úc tại TP.HCM

Scotch College Adelaide, thành lập năm 1922 tại Nam Úc, là ngôi trường hơn 100 năm tuổi nổi tiếng với chất lượng đào tạo xuất sắc. Suốt hơn thế kỷ qua, trường duy trì tỉ lệ 95% học sinh trúng tuyển đại học, nhiều em nhận học bổng toàn phần và bước vào các đại học top 1% thế giới như Adelaide, Monash (Úc), British Columbia (Canada), NUS (Singapore)...

Hiệu trưởng Trent Driver của Scotch College Adelaide cho biết ngoài nền tảng học thuật vững chắc, trường còn chú trọng phát triển toàn diện thông qua hệ thống câu lạc bộ nghệ thuật, âm nhạc, thể thao. Đây cũng là môi trường đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ bác sĩ, luật sư, doanh nhân và nhà lãnh đạo tương lai của nước Úc.

Tại Việt Nam, Nam Úc Scotch AGS là ngôi trường mang sứ mệnh tiếp nối và hiện thực hóa những giá trị giáo dục hơn 100 năm của Scotch College Adelaide.

image001-8602.jpg
Học sinh học tập tại Nam Úc Scotch AGS được phát triển tối đa về học thuật.

Với hai cơ sở tại phường Phú Nhuận (quận Phú Nhuận cũ) và phường Phú Thạnh (quận Tân Phú cũ), Nam Úc Scotch AGS đang triển khai chương trình Úc toàn phần từ lớp 1 đến lớp 12, kế thừa triết lý “Trao quyền cho thế hệ trẻ kiến tạo thế giới và tương lai của chính mình”.

Học sinh được học trong môi trường đa môn học, giàu hoạt động ngoại khóa, vừa phát triển nền tảng kiến thức vững chắc vừa nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, cảm xúc và kỹ năng xã hội. Đặc biệt ở bậc THPT, Nam Úc Scotch AGS giảng dạy toàn phần chương trình Tú tài Úc SACE, tấm bằng được công nhận toàn cầu và mở ra cơ hội vào các đại học Úc, Mỹ, châu Âu…

Nhà trường cũng chú trọng nuôi dưỡng công dân toàn cầu giàu bản sắc Việt. Chương trình RADI - RAHI phát triển 8 phẩm chất Scotchies rèn luyện cho mỗi học sinh có được sự Kiên trì (Resilience), Thành tựu (Achievement), Kỷ luật (Discipline), Học hỏi (Inquiry), Tôn trọng (Respect), Biết ơn (Appreciation), Hữu ích (Helpfulness), Chính trực (Integrity).

Lộ trình chinh phục đại học top 1% thế giới

Nam Úc Scotch AGS vừa chính thức mở tuyển sinh thế hệ học sinh xuất sắc từ lớp 1 đến lớp 12 cho năm học 2026-2027. Với chương trình Úc toàn phần và nền tảng giáo dục kế thừa từ Scotch College Adelaide hơn 100 năm, nhà trường tìm kiếm những học sinh có tinh thần học tập tích cực, giàu tiềm năng phát triển trong môi trường quốc tế hiện đại.

Về chương trình học, ở bậc tiểu học, học sinh theo Chương trình Giáo dục Quốc gia Úc với các môn cốt lõi gồm Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Nghệ thuật và Giáo dục thể chất, tập trung xây dựng nền tảng học thuật và bồi dưỡng niềm yêu thích học tập lâu dài. Học sinh sẽ nắm vững tiếng Anh giao tiếp, hình thành tư duy logic, kỹ năng giải quyết vấn đề và phát triển kỹ năng xã hội cùng trí tuệ cảm xúc.

Ở bậc THCS, học sinh tiếp tục Chương trình Giáo dục Quốc gia Úc với các môn trọng tâm bao gồm Tiếng Anh, Toán, Khoa học, Nhân văn và Công nghệ số. Trọng tâm là phát triển tư duy phản biện, kỹ năng học tập độc lập và khám phá định hướng cá nhân. Học sinh “nâng cấp” khả năng sử dụng tiếng Anh trong nghiên cứu và tranh biện, bồi dưỡng kỹ năng tự học, tự quản lý thời gian.

Ở bậc THPT, học sinh học chương trình Tú tài Úc SACE với những môn học đa dạng để học sinh phát huy sở trường của mình, có thể kể đến như Tiếng Anh, Toán tổng quát, Toán chuyên sâu, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Nghiên cứu... Sau khi hoàn thành, học sinh sở hữu bằng Tú tài Úc SACE được công nhận toàn cầu và sẵn sàng bước ra thế giới.

image003-5399.jpg
Học sinh tham gia Pi Day, một hoạt động sáng tạo và hấp dẫn để học Toán và Khoa học tại Nam Úc Scotch AGS.

Đặc biệt năm nay, ở bậc THPT, Nam Úc Scotch AGS sẽ tuyển sinh chương trình AGS Talent - Tú tài Úc dành cho học sinh xuất sắc. Chương trình cung cấp cho học sinh ngay từ lớp 10 lộ trình học tập cá nhân hoá toàn diện bao gồm lựa chọn môn học, định hướng nghề nghiệp đến chiến lược đạt thứ hạng ATAR vượt trội, mở ra cơ hội xét tuyển thẳng vào năm 2 đại học danh giá top 1% thế giới.

Năm học 2026-2027, trường áp dụng nhiều suất ưu đãi học phí hấp dẫn cho học sinh từ lớp 1 đến 12, trong đó nổi bật nhất là Early round (trước 15-02-2026) với mức ưu đãi 25% khi phụ huynh hoàn tất phí giữ chỗ và học phí theo thời hạn. Ngoài ra, Nam Úc Scotch AGS sẽ dành nhiều suất học bổng đầu vào dựa trên GPA với giá trị lên đến 50% cho các học sinh từ lớp 6 đến 12.

Quý phụ huynh quan tâm có thể đăng ký tư vấn và đặt lịch tham quan trường tìm hiểu nhiều hơn về cơ sở vật chất, chương trình học tập thông qua https://scotch-ags.edu.vn/dang-ky-tu-van/ hoặc hotline (028) 398 98 999.

P.V
#tuyển sinh #Scotch AGS #học bổng #giáo dục quốc tế #đại học top 1%

