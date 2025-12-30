Khai phá lập trình, khơi dậy tiềm năng công nghệ cho học sinh Việt Nam

Cuộc thi lập trình Tekmonk Coding Olympiad tiếp tục trở thành điểm nhấn đáng chú ý trong khuôn khổ Ngày hội STEM Quốc gia 2025 - sự kiện do Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), Báo Tiền Phong và Đại học Bách khoa Hà Nội đồng tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Với mục tiêu đưa lập trình đến gần hơn với học sinh Việt Nam, cuộc thi năm nay ghi nhận sự hưởng ứng sôi nổi của hàng nghìn thí sinh từ lớp 3 đến lớp 12 trên toàn quốc.

Sân chơi tri thức trong khuôn khổ Ngày hội STEM Quốc gia

Tiếp nối thành công từ những mùa thi trước, Tekmonk Coding Olympiad năm nay tiếp tục thu hút đông đảo học sinh yêu thích công nghệ, khẳng định vị thế là một trong những sân chơi lập trình uy tín dành cho học sinh mọi miền đất nước.

Học viện Công nghệ Tekmonk – trực thuộc Tập đoàn Hanoi Telecom là đơn vị phụ trách chuyên môn cho cuộc thi, với mục tiêu đưa lập trình trở thành kỹ năng phổ cập, tương tự như cách tiếng Anh từng mở ra cánh cửa toàn cầu cho thế hệ trẻ Việt Nam.

Là hoạt động thuộc Ngày hội STEM Quốc gia, Tekmonk Coding Olympiad không chỉ dừng ở một giải đấu học thuật, mà còn tạo điều kiện để học sinh tiếp cận tư duy công nghệ, thực hành giải quyết vấn đề, thiết kế sản phẩm và lan toả hình ảnh tích cực của thế hệ trẻ Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Bà Nguyễn Hiền Phương: “Phổ cập lập trình phải bắt đầu ngay bây giờ”

Chia sẻ về tầm nhìn của Tekmonk trong vai trò đồng hành tổ chức cuộc thi, bà Nguyễn Hiền Phương – Chủ tịch Học viện Công nghệ Tekmonk, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Hanoi Telecom cho biết, lập trình ngày nay không còn là kỹ năng của riêng ngành công nghệ mà là “ngôn ngữ của tương lai”.

“Tôi làm trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ nhiều năm, nên nhìn thấy rất rõ: tư duy lập trình giúp học sinh hiểu cách thế giới vận hành. Không chỉ viết mã, mà là học cách phân tích, xâu chuỗi và tạo ra giải pháp.”

Theo bà, lập trình ở Việt Nam vẫn còn là kỹ năng chưa được phổ cập rộng như những quốc gia phát triển. Tuy nhiên, đó cũng chính là cơ hội: “Chúng tôi muốn phổ cập lập trình giống như cách tiếng Anh từng mở ra cánh cửa toàn cầu cho thế hệ trẻ Việt Nam. Khi tiếng Anh được đưa vào trường học, nó không chỉ thay đổi khả năng giao tiếp mà còn thúc đẩy tư duy mới, khát vọng mới” , bà cho biết.

Từ góc độ quản trị nhân lực và kinh nghiệm làm việc quốc tế, bà Phương đánh giá lập trình sẽ trở thành “năng lực nền tảng” của người trẻ Việt Nam trên hành trình cạnh tranh toàn cầu. “Chúng tôi mong tạo nên một làn sóng mới mạnh mẽ hơn thế. Vì vậy, sân chơi này không đặt bất kỳ rào cản đầu vào nào; bất kỳ bạn trẻ nào tò mò đều có thể bước vào và tìm thấy sự tự tin làm chủ công nghệ.”

Bà cũng nhấn mạnh kỳ vọng của Tekmonk Coding Olympiad: “Cuộc thi đem đến cho các em kiến thức nền tảng, kỹ năng giải quyết vấn đề, trải nghiệm làm sản phẩm và đặc biệt là cơ hội cọ xát quốc tế. Đây sẽ là hành trang để các em bước vào tương lai với tâm thế rộng mở và khả năng cạnh tranh toàn cầu.”

Góc nhìn quốc tế: Việt Nam cần đầu tư sớm để bứt phá

Phó Giáo sư Ali Al-Dulaimi, Trưởng khoa, Khoa Khoa học Máy tính & Công nghệ tại Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam

Bên cạnh Đơn vị Tổ chức, cuộc thi năm nay còn có sự đồng hành của trường Đại học Anh quốc Việt Nam (BUV). GS. Ali Al-Dulaimi - chuyên gia với gần 25 năm kinh nghiệm giảng dạy và quản lý giáo dục tại nhiều quốc gia, Trưởng khoa, Khoa Khoa học Máy tính & Công nghệ tại BUV nhận định, việc tiếp xúc với lập trình từ sớm đang là xu hướng chung trên thế giới:

“Nền tảng học thuật và trải nghiệm quốc tế của tôi cho thấy việc trẻ em được học lập trình sớm là vô cùng thiết yếu. Lập trình không chỉ giúp các em hiểu công nghệ, mà còn trao cho các em khả năng tạo ra công nghệ.”

Thầy cho biết thêm về việc học sinh trên thế giới hiện được khuyến khích xây dựng sản phẩm, thử nghiệm và giải quyết các bài toán thực tiễn ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Việt Nam cũng cần đi theo xu hướng đó nếu muốn bắt kịp tốc độ phát triển toàn cầu.

Đánh giá về năng lực học sinh Việt Nam, GS. Al-Dulaimi không khỏi tự hào:

“Học sinh Việt Nam rất tài năng, tò mò và có nhiều tiềm năng. Nếu được cung cấp đúng nền tảng và sự dẫn dắt, các em hoàn toàn có khả năng cạnh tranh quốc tế – thậm chí vươn lên dẫn đầu.”

Theo thầy, việc đồng hành cùng những sân chơi như Tekmonk Coding Olympiad chính là lời khẳng định trong việc BUV chủ động đóng góp vào việc kiến tạo thế hệ nhân sự số tiếp theo cho Việt Nam. Cuộc thi không chỉ vinh danh người chiến thắng trong một ngày, mà còn mở ra một lộ trình để các bạn học sinh bước vào các chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, và xa hơn là nắm giữ các vai trò lãnh đạo trong nền kinh tế số.

Tạo nền tảng cho thế hệ trẻ làm chủ kỷ nguyên số

Việt Nam đang đi đầu trong làn sóng giáo dục công nghệ. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang triển khai đưa nội dung AI vào giảng dạy ngay trong tháng 12/2025 này, và hơn 500 trường học đã áp dụng đào tạo STEM-Robotics

Phát huy tinh thần đó, mục tiêu mà Cuộc thi Tekmonk Coding Olympiad hướng tới luôn bao gồm:

● Khuyến khích học sinh tư duy logic và sáng tạo

● Hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề qua bài toán thực tiễn

● Xây dựng sản phẩm, mô hình công nghệ đơn giản

● Cọ xát cùng bạn bè quốc tế

● Phát triển sự tự tin trong tiếp cận công nghệ mới

Sân chơi được kỳ vọng góp phần thu hẹp khoảng cách giữa học sinh Việt Nam và thế giới, đặc biệt trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 đang định hình lại mọi lĩnh vực từ kinh tế, giáo dục đến đời sống.

Thông tin thêm về cuộc thi lập trình Tekmonk Coding Olympiad

Tekmonk Coding Olympiad 2025 là giải vô địch lập trình quy mô quốc gia dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 12 do Học viện Công nghệ Tekmonk phối hợp cùng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Báo Tiền Phong, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cuộc thi tập trung hoàn toàn vào tư duy lập trình cốt lõi thông qua các ngôn ngữ phổ biến như Scratch, Python, Swift và nền tảng CodeCombat mà không yêu cầu học sinh phải có kiến thức, kinh nghiệm lập trình từ trước. Công thông tin chính thức của cuộc thi: https://olympiad.tekmonk.edu.vn/. Hotline: 085.851.4499