Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Công an vào cuộc điều tra vụ thầy giáo bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 8

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một nam giáo viên trường cấp 2 ở Hà Tĩnh bị tố sàm sỡ, quấy rối tình dục một nữ sinh lớp 8 ngay tại trường. Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao.

Ngày 29/12, trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An (xã Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh), cho biết trong sáng cùng ngày phía nhà trường đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc thầy giáo P.V.T. (SN 1980) bị tố có hành vi sàm sỡ học sinh. Theo lãnh đạo Trường THCS Chu Văn An, thầy T. hiện đang dạy môn Ngữ Văn, ngoài ra kiêm phụ trách câu lạc bộ dạy võ của trường.

Trước đó, vào tối 28/12, trên mạng xã hội lan truyền nhiều thông tin tố thầy T. có hành vi không đúng mực với học sinh lớp 8 tại trường học. Trong đó có video phụ huynh quay lại hình ảnh thầy T. đang đi bộ bước vào trường. Video ghi lại cảnh người phụ huynh bức xúc tố cáo thầy T. có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục với con gái họ.

495174466-562358130241568-8477738950816215854-n.jpg
Trường THCS Chu Văn An (Ảnh: Trang thông tin của trường)

Theo nguồn tin phản ánh, nữ sinh lớp 8 có tham gia lớp câu lạc bộ võ thuật do thầy T. dạy. Vào sáng hôm qua (28/12), một nhóm học sinh trong câu lạc bộ võ thuật đến trường tập luyện. Tuy nhiên tại đây, thầy T. đã có hành vi sàm sỡ, quấy rối tình dục nữ sinh ngay tại phòng học.

Thời điểm này nữ sinh hoảng loạn, gọi điện gia đình cầu cứu. Sau sự việc, phía nhà trường đã tổ chức cuộc làm việc, yêu cầu thầy T. làm bản tường trình đồng thời phối hợp cơ quan chức năng để làm rõ vụ việc.

“Phía trường luôn phối hợp với ngành chức năng để làm rõ vấn đề, bảo vệ cho học sinh. Hiện công an đã vào cuộc, làm việc với thầy T. để xác minh làm rõ vụ việc. Chúng tôi sáng nay cũng tổ chức họp, làm báo cáo gửi địa phương và chờ kết luận của cơ quan chức năng để có hướng xử lý”, Hiệu trưởng Trường THCS Chu Văn An cho biết.

Được biết, thầy giáo P.V.T. trước đây công tác tại một trường THCS khác trên địa bàn huyện Hương Khê (cũ). Vào năm 2023, thầy T. được chuyển về giảng dạy tại Trường THCS Chu Văn An (thị trấn Hương Khê cũ).

Ngoài giảng dạy môn ngữ văn, thầy giáo này có chứng chỉ huấn luyện võ thuật và thường dạy võ, kỹ năng sống cho học sinh tại một số trường trên địa bàn.

Hoài Nam
#thầy giáo #nữ sinh #dạy võ #thầy giáo sàm sỡ nữ sinh #Hà Tĩnh #trường THCS CHu Văn An

Xem thêm

Cùng chuyên mục