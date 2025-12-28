Sinh viên ĐH Duy Tân chuyển thể Đồ án Tốt nghiệp thành các mô hình và sản phẩm thực tế

Không dừng lại trên bản vẽ, sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân trong quá trình thực hiện Đồ án Tốt nghiệp và Đồ án Môn học đã định hướng triển khai, chuyển thể các ý tưởng thiết kế thành những mô hình và sản phẩm thực tế ở nhiều ngành học, trong đó có ngành Kiến trúc và Công nghệ Kỹ thuật Ô tô.

Đáng chú ý ở ngành Kiến trúc, năm nay, TS.KTS. Trần Gia Việt Mỹ - giảng viên ĐH Hawaii, Mỹ đã đến DTU trực tiếp hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, giúp sinh viên hiện thực hóa ý tưởng, sẵn sàng ứng dụng vào thực tiễn.

Giảng viên ĐH Hawaii giúp sinh viên DTU ứng dụng Công nghệ Số trong thiết kế thư viện hiện đại

Đồ án kết thúc môn học Kiến trúc Dân dụng của sinh viên ngành Kiến trúc năm nay là giải một bài toán có chủ đề “Thiết kế Thư viện Tổng hợp Tp. Đà Nẵng”. Thư viện có quy mô khoảng 3.000 m² sàn, là công trình có mục đích phục vụ hoạt động học tập và nghiên cứu của người dân Đà Nẵng, đồng thời định hình không gian giao lưu văn hóa và chia sẻ tri thức cộng đồng.

TS.KTS. Trần Gia Việt Mỹ - giảng viên ĐH Hawaii, Mỹ (thứ 2 hàng đầu từ trái qua) trong buổi chấm Đồ án Môn học ở DTU

Trực tiếp hướng dẫn và chấm Đồ án Môn học này trong ngày 18/12/2025 là TS. KTS. Trần Gia Việt Mỹ đến từ ĐH Hawaii, Mỹ. Thầy đã trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn các học phần

- Đồ án Cơ sở 2,

- Đồ án Kiến trúc Dân dụng 4, và

- Đồ án Thiết kế Nâng cao,

…

cho SV Duy Tân nhiều năm qua. TS.KTS. Trần Gia Việt Mỹ hiện là đồng chủ sở hữu Studio Ki’owao - công ty chuyên thiết kế và thi công tại Tp. Honolulu, Hawaii, đồng thời là nhà sáng lập My Tran Studio - một đơn vị tập trung nghiên cứu, thiết kế nhà ở sử dụng vật liệu mới, hướng đến các nhóm dân cư có thu nhập thấp.

“Đồ án Tốt nghiệp của sinh viên ngành Kiến trúc tại Mỹ được đánh giá dựa trên khả năng tích hợp nhiều yếu tố như tư duy thiết kế, nghiên cứu bối cảnh, tổ chức không gian, giải pháp kiến trúc, thiết kế hệ kết cấu - vật liệu cơ bản bên cạnh khả năng trình bày, lập luận của sinh viên. Ngay khi giảng dạy và hướng dẫn sinh viên làm Đồ án Môn học tại DTU, tôi đã áp dụng các tiêu chí này với mong muốn giúp sinh viên tiếp cận và thích nghi với những tiêu chuẩn cao nhất trong đào tạo ngành Kiến trúc trên thế giới. Thực tế cho thấy SV Duy Tân thích ứng rất nhanh và tiếp thu hiệu quả các kiến thức và kỹ năng mới chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này cho thấy tiềm năng của các bạn trẻ là rất lớn khi được đặt trong khuôn khổ học thuật rõ ràng và nghiêm túc.”, TS.KTS. Trần Gia Việt Mỹ cho biết.

Trong suốt quá trình hướng dẫn Đồ án Môn học, TS.KTS. Trần Gia Việt Mỹ luôn khuyến khích sinh viên đặt câu hỏi, trình bày quan điểm và liên tục phản biện để hoàn thiện các phương án phù hợp nhất cho Thư viện Tổng hợp Tp. Đà Nẵng. Quá trình học tập vì thế được tổ chức theo mô hình “studio mở”, nơi mỗi đồ án là một cuộc đối thoại học thuật, giúp sinh viên rèn luyện tư duy độc lập, khả năng chủ động lập luận và kỹ năng bảo vệ ý tưởng trước các phản hồi đa chiều, là không thể thiếu trong môi trường đào tạo Kiến trúc quốc tế.

Mời giảng viên nước ngoài về giảng dạy và hướng dẫn đồ án là hoạt động thường niên trong đào tạo ngành Kiến trúc ở DTU trong nhiều năm trở lại đây nhằm giúp sinh viên có cơ hội thường xuyên tiếp cận với tư duy thiết kế hiện đại, xu hướng Kiến trúc quốc tế và kinh nghiệm “làm nghề” thực tiễn trong một môi trường đa văn hóa.

Triển lãm "Tropiceering Vietnam" tại sảnh Nhà G của ĐH Duy Tân

Trước đó, trong năm 2024, khi hướng dẫn đồ án môn học cho sinh viên, TS.KTS. Trần Gia Việt Mỹ đã cùng Khoa Kiến trúc thực hiện một triển lãm độc đáo mang tên "Tropiceering Vietnam" tại sảnh Tòa G của ĐH Duy Tân. "Tropiceering Vietnam" tạo ra một không gian trưng bày đa dạng các mô hình, bản vẽ và các dự án kiến trúc độc đáo được thiết kế phù hợp với địa hình, khí hậu, và môi trường của Tp. Đà Nẵng nói riêng và với vùng nhiệt đới nói chung. Một mô hình thiết kế và xây dựng có tỷ lệ 1:1 của sinh viên năm 2 ngành Kiến trúc của ĐH Duy Tân đã tạo được điểm nhấn tại triển lãm và được đánh giá cao bởi khách mời cũng như các giáo sư đến từ ĐH Hawaii.

Mô hình ô tô chạy thử thành công từ Đồ án Tốt nghiệp của SV Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

Hơn 30 sản phẩm dạng mô hình của các nhóm sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô đã được trưng bày tại nhà G, ĐH Duy Tân vào ngày 22/12/2025. Đây là các sản phẩm được chuyển thể từ các đề tài nghiên cứu khi thực hiện Đồ án Tốt nghiệp cuối khóa của sinh viên ĐH Duy Tân.

Các sản phẩm dạng mô hình từ Đồ án Tốt nghiệp của SV ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô DTU

Điều đặc biệt là các mô hình ô tô của sinh viên DTU đều có thể vận hành thực tế, được thiết kế và chế tạo dựa trên cấu trúc của ô tô thật với đầy đủ hệ thống khung gầm, truyền động, lái,... Không chỉ đáp ứng yêu cầu học thuật của đồ án, các mô hình còn thể hiện khả năng ứng dụng cao, phản ánh tư duy sáng tạo, năng lực nghiên cứu và kỹ năng thực hành của sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô ở ĐH Duy Tân.

PGS.TS. Vũ Công Hàm - Trưởng Khoa Cơ khí, Trường Công nghệ & Kỹ thuật (SET), ĐH Duy Tân cho biết: “Đồ án Tốt nghiệp gắn với sản phẩm thực tế là một nét đặc trưng trong đào tạo của ĐH Duy Tân. Việc trực tiếp xây dựng sản phẩm giúp các em sinh viên có cơ hội sớm ứng dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, rèn luyện kỹ năng nghiên cứu, thiết kế và giải quyết vấn đề, đồng thời nâng cao khả năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo. Đồ án Tốt nghiệp của sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô năm nay gây ấn tượng với nhiều sản phẩm đa dạng về chủng loại, phản ánh đầy đủ các nội dung đào tạo của ngành, thể hiện rõ tính ứng dụng cao, khả năng nghiên cứu và sáng tạo tốt của sinh viên DTU.”

Niềm vui của thầy và trò DTU trước những thành quả sau quá trình học tập và sáng tạo nghiêm túc

Trực tiếp tham gia vào quá trình thiết kế một mẫu ô tô, Lê Trường Trúc - sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô chia sẻ: “Từ thực trạng ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng, chúng em đã cùng nhau lựa chọn thực hiện đề tài Chế tạo Xe điện với mong muốn tạo ra một phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày trong khi góp phần hạn chế khí thải và bảo vệ môi trường. Khi triển khai Đồ án Tốt nghiệp, chúng em đã được các thầy cô hướng dẫn tận tình, giúp củng cố kiến thức chuyên môn cùng các kỹ năng thực tế như: hàn, mài, cắt, tiện - những điều kiện rất cần thiết cho công việc sau này.”

Hệ thống Xưởng Thực hành Kỹ thuật Ô tô tại ĐH Duy Tân có tổng số tiền đầu tư khoảng trên dưới 20 tỷ đồng hiện đang có 5 phòng lab:

-Phòng Động cơ Ô tô,

- Phòng Cơ khí Ô tô,

- Phòng Khung gầm Ô tô,

- Phòng Điện Ô tô,

- Phòng Thí nghiệm Ô tô và các công nghệ hiện đại

với nhiều thiết bị đào tạo như động cơ hay hộp số của các hãng Toyota, Hyundai, xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản cùng các dụng cụ đồ nghề khác được nhà trường nhập khẩu từ hãng Beta của Italy hay các thiết bị đo kiểm cơ khí chính xác của Đức,… tạo điều kiện tối đa cho sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô DTU trong các hoạt động thực hành ngay tại trường.

Hiện tại, lĩnh vực Kiến trúc - Xây dựng và Cơ khí của ĐH Duy Tân qua các năm luôn có vị trí rất cao trên các bảng xếp hạng thế giới, cụ thể: