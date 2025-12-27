Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Một trường đại học công lập lâu đời ở TPHCM được đổi tên

Anh Nhàn
TPO - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM đổi tên thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM, theo quyết định của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long vừa ký quyết định chính thức đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Ngoài các ngành công nghệ kỹ thuật và các ngành khác, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM tiếp tục đào tạo các ngành sư phạm theo quy định.

Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TPHCM và các cơ quan liên quan hướng dẫn, giám sát quá trình đổi tên để không xảy ra thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng đến hoạt động của trường và quyền lợi của giảng viên, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo, đề xuất, kiến nghị liên quan đến việc đổi tên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM thành Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM.

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM được hình thành trên cơ sở Ban Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật, thành lập ngày 5/10/1962.

Ngày 21/9/1972, trường được đổi tên thành Trung tâm Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ - Thủ Đức và đến năm 1974 được nâng cấp thành Trường ĐH Giáo dục Thủ Đức.

Ngày 27/1/1976, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức trên cơ sở Trường ĐH Giáo dục Thủ Đức. Đến năm 1984, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Thủ Đức hợp nhất với Trường Trung học Công nghiệp Thủ Đức và đổi tên thành Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM.

Hiện, trường có hơn 27.000 sinh viên, học viên sau đại học với khoảng 700 giảng viên, thế mạnh đào tạo khối ngành kỹ thuật, công nghệ. Năm 2025, lần đầu tiên Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM lọt vào nhóm 13 trường có doanh thu nghìn tỷ (1.120 tỷ đồng).

Anh Nhàn
