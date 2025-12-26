Thủ tướng: Khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam

TPO - Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam. Trong đó, cần nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài trẻ, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2026.

Sáng 26/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp mặt, biểu dương các học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế năm 2025.

Chào đón 91 học sinh đạt thành tích xuất sắc - những "Chiến binh Sao Vàng", Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc lại, truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, quý trọng hiền tài là những giá trị nhân văn sâu sắc, cao cả, được hun đúc qua hàng ngàn năm lịch sử.

Khẳng định dân trí phải được nâng cao, nhân lực phải được đào tạo, nhân tài phải được bồi dưỡng, Thủ tướng nhấn mạnh, trong bối cảnh phát triển bùng nổ của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, công tác đào tạo, bồi dưỡng, phát triển tài năng và trọng dụng nhân tài là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng quà các em học sinh đoạt giải. Ảnh: VGP

Bày tỏ vui mừng, xúc động khi trực tiếp lắng nghe những chia sẻ chân thực, đầy nhiệt huyết của các cháu tại cuộc gặp mặt, Thủ tướng khẳng định những tấm huy chương quý giá, đầy tự hào của các cháu là kết tinh của trí tuệ, ý chí bền bỉ, tinh thần vượt khó, khát vọng vươn lên, cùng sự nỗ lực học tập và rèn luyện không ngừng; được vun đắp bởi sự tận tâm chăm lo của thầy cô, nhà trường, gia đình và toàn xã hội.

Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ trưởng, trưởng ngành, lãnh đạo các địa phương tiếp tục quan tâm, chăm lo hơn nữa cho giáo dục và đào tạo.

Qua đó, phải ưu tiên bố trí nguồn lực, tập trung chăm lo hơn nữa cho phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển học sinh tài năng; khơi dậy mọi nguồn lực, thúc đẩy tinh thần ham học hỏi, sáng tạo của các học sinh tài năng và phong trào thi đua học tập suốt đời...

Xây dựng đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm hơn nữa tới công tác đặc biệt quan trọng này; phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng Đề án phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trẻ Việt Nam. Trong đó, cần nghiên cứu các giải pháp đột phá nhằm phát hiện, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và đãi ngộ nhân tài trẻ, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý I/2026.

Đại diện học sinh đoạt giải tại các kỳ thi quốc tế phát biểu - Ảnh: VGP

Người đứng đầu Chính phủ lưu ý, xây dựng cơ chế, chính sách đột phá, nhất là ưu đãi, hỗ trợ học phí, cấp học bổng cho các học sinh tài năng, khuyến khích cơ chế đào tạo song bằng và thí điểm học vượt cấp, vượt lớp phù hợp thực tiễn.

Đối với các trường, Thủ tướng yêu cầu tập trung thực hiện các chương trình đào tạo bồi dưỡng thường xuyên, liên tục, toàn diện, phát triển từ nền tảng đến nâng cao, đặc biệt chú trọng các môn STEM; tập trung phát triển sớm tài năng trẻ, đa dạng hóa phương pháp đào tạo, bồi dưỡng; đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất, thư viện, phòng thí nghiệm, thực hành…

Khẳng định tương lai tươi đẹp đang chờ đón các cháu, Thủ tướng đề nghị hãy noi theo những tấm gương sáng của các thế hệ đi trước và phát huy những thành tích đạt được và nỗ lực đạt thành tích cao hơn; luôn chăm chỉ, chuyên cần, cố gắng học tập tốt, rèn luyện tốt; giữ vững niềm tin, làm tròn trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội, nhất là tinh thần nhân văn, chia sẻ, giúp đỡ các bạn bè yếu thế.

"Các cháu hãy sống một cuộc sống tràn đầy đam mê, hoài bão, khát vọng vươn lên, vượt qua khó khăn, thách thức và giới hạn của chính bản thân mình để gặt hái những thành công lớn hơn, chinh phục những đỉnh cao hơn. Hãy học để có phẩm chất đạo đức tốt, trí tuệ sáng tạo, sức khỏe dồi dào và tâm hồn nhân ái; học để tự khẳng định mình; học để trở thành những công dân hữu ích, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân", Thủ tướng bày tỏ.