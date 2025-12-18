Sở Giáo dục vào cuộc kiểm tra suất ăn bán trú được phản ánh 'lèo tèo'

TPO - Đại diện Sở GD&ĐT TPHCM cho biết đã phân công phòng Học sinh - Sinh viên vào cuộc kiểm tra suất ăn bán trú được phản ánh 'lèo tèo' tại Trường THPT Trưng Vương.

Sở Giáo dục tiếp nhận, giám sát

Trả lời về vấn đề liên quan đến suất ăn bán trú được phản ánh 'lèo tèo' tại Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn, TPHCM), ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TPHCM, cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Sở đã phân công phòng Học sinh – Sinh viên vào cuộc, thành lập tổ kiểm tra, giám sát để nắm tình hình.

"Sau khi có đầy đủ thông tin, kết quả sẽ được tổng hợp và cung cấp cho báo chí", ông Minh nói.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường THPT Trưng Vương

Ông Minh thông tin thêm, từ đầu năm học, ngành giáo dục đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm tổ chức tập huấn các cơ sở giáo dục, đơn vị cung cấp suất ăn bán trú, bếp ăn tập thể và căn tin trường học. Bên cạnh đó, phụ huynh được khuyến khích tham gia giám sát hoạt động tổ chức bữa ăn bán trú nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch và kịp thời phản ánh, góp ý để nhà trường điều chỉnh khi cần thiết.

Đối với các đơn vị cung cấp suất ăn, ông Minh nhấn mạnh phải đáp ứng đầy đủ điều kiện, được cấp phép và tuân thủ các quy chuẩn của ngành y tế và an toàn thực phẩm. Riêng những trường tự tổ chức bếp ăn hoặc tự cung cấp suất ăn, ngành giáo dục rất cần sự giám sát của phụ huynh và xã hội để bảo đảm an toàn thực phẩm và đúng quy định.

Khẩu phần ăn bán trú ngày 18/12 của học sinh Trường THPT Trưng Vương

Về khẩu phần dinh dưỡng, các cơ sở giáo dục đã được tập huấn cụ thể về định lượng, thành phần và tiêu chuẩn suất ăn. Sau khi ngành giáo dục được sắp xếp, tổ chức lại từ ngày 1/7, công tác tập huấn đã được triển khai liên tục trong hơn một tháng, áp dụng cho tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Phụ huynh trực tiếp kiểm tra suất ăn

Sau khi hình ảnh và thông tin phản ánh suất ăn bán trú “lèo tèo” lan truyền trên mạng xã hội, trong ngày 18/12, Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Trưng Vương đã trực tiếp đến trường để kiểm tra thực tế bếp ăn, quy trình chế biến và khẩu phần ăn của học sinh.

Thời điểm kiểm tra, thực đơn bữa trưa của học sinh gồm bốn món mặn để lựa chọn, một món xào, một món canh và sữa chua tráng miệng. Qua kiểm tra, nhiều phụ huynh đánh giá thực phẩm sử dụng có nguồn gốc rõ ràng, tươi, quy trình chế biến đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng định lượng khẩu phần của một vài món còn ít, chưa thực sự phù hợp với nhu cầu ăn uống của học sinh, đặc biệt là học sinh nam.

Ban đại diện cha mẹ học sinh Trường THPT Trưng Vương đã trực tiếp đến trường để kiểm tra thực tế bếp ăn, quy trình chế biến và khẩu phần ăn của học sinh.

Trước ý kiến này, nhà trường và đơn vị cung cấp suất ăn đã trao đổi trực tiếp với phụ huynh và thống nhất điều chỉnh. Một số món ăn được quy định rõ định lượng để dễ kiểm tra, giám sát; trong đó có món viên chiên được cam kết tăng số lượng lên 12 viên mỗi suất. Nhà trường cũng xây dựng mẫu chuẩn khẩu phần cho từng món nhằm bảo đảm sự đồng đều giữa các suất ăn.

Nhà trường khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với phụ huynh và đơn vị cung cấp suất ăn để điều chỉnh, bảo đảm bữa ăn bán trú đủ dinh dưỡng, an toàn và đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của học sinh.