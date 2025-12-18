Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Học sinh TP.HCM dự kiến nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sở GD&ĐT TPHCM đang đề xuất cho học sinh nghỉ Tết Nguyên đán từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng, tổng cộng 11 ngày.

Chiều 18/12, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về hoạt động giáo dục, ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, đã thông tin về lịch nghỉ Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán của học sinh trên địa bàn thành phố.

Theo ông Minh, đối với Tết Dương lịch, học sinh chỉ nghỉ một ngày vào thứ Năm (ngày 1/1/2026). Ngày thứ sáu (2/1/2026), học sinh đi học bình thường.

Về lịch nghỉ Tết Nguyên đán, Sở GD&ĐT TPHCM đang đề xuất UBND TPHCM cho học sinh nghỉ từ ngày 25 tháng Chạp (12/2/2026) đến hết mùng 6 tháng Giêng (22/2/2026). Nếu được thông qua, học sinh TPHCM sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán 11 ngày, tương đương với thời gian nghỉ của năm học trước.

dsc07160.jpg
Ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM trả lời tại họp báo.

Trong khi đó, Hà Nội đã chốt lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đối với học sinh. Cụ thể, học sinh và giáo viên nghỉ 5 ngày chính thức theo quy định chung, từ ngày 16/2/2026 (29 tháng Chạp) đến hết thứ Sáu ngày 20/2/2026 (mùng 4 tháng Giêng). Do trước và sau kỳ nghỉ trùng với ngày cuối tuần, học sinh có thể được nghỉ tối đa 9 ngày nếu không phải học bù vào sáng thứ Bảy.

Theo khung kế hoạch năm học do Bộ GD&ĐT ban hành, học kỳ I kết thúc trước ngày 18/1/2026 và năm học hoàn thành trước ngày 31/5/2026. Các trường xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2026; công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp phải hoàn thành trước ngày 31/7/2026. Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6.

Anh Nhàn
