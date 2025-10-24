Lỏng lẻo trong kiểm soát nguồn gốc thực phẩm suất ăn bán trú học sinh

TPO - Kết quả kiểm tra cho thấy, đơn vị cung ứng nguyên vật liệu đầu vào trong hồ sơ trúng thầu và đơn vị cung ứng trên thực tế tại Trường Tiểu học Cự Khê và Trường Tiểu học Kim Thư thời gian qua là khác nhau. Tuy nhiên, nhà trường và chính quyền địa phương không phát hiện ra, cho thấy có sự lỏng lẻo trong kiểm tra, giám sát truy xuất nguồn gốc thực phẩm.

Ngày 24/10, Đoàn liên ngành của Ban Chỉ đạo công tác an toàn thực phẩm (ATTP) Hà Nội đã kiểm tra đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú một số trường học tại xã Bình Minh và Thanh Oai (Thành phố Hà Nội).

Tại buổi làm việc, Đoàn liên ngành của Ban Chỉ đạo công tác ATTP thành phố do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ pháp lý việc cung cấp suất ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê - nơi để xảy ra vụ việc “đưa thịt ôi, trứng hỏng vào bếp ăn bán trú của nhà trường".

Kết quả kiểm tra cho thấy, đơn vị cung ứng nguyên vật liệu đầu vào của Công ty Nhật Anh trong hồ sơ trúng thầu và đơn vị cung ứng trên thực tế là khác nhau. Tuy nhiên, UBND xã Bình Minh và Ban giám hiệu nhà trường không kịp thời phát hiện. Điều đó cho thấy có sự lỏng lẻo trong kiểm tra, giám sát; chưa thực hiện tốt công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm đầu vào của chính quyền địa phương và nhà trường.

Đoàn liên ngành Ban ATTP thành phố kiểm tra bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê (ảnh: Thu Minh)

Đoàn liên ngành cũng kiểm tra công tác triển khai bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Kim Thư (xã Thanh Oai). Trước đây, bữa ăn bán trú tại trường cũng do Công ty Nhật Anh cung cấp.

Kết quả cho thấy tình trạng sai lệch giữa nhà cung ứng nguyên vật liệu đầu vào trong hồ sơ thầu và nhà cung ứng thực phẩm đầu vào thực tế (tương tự như tại Trường Tiểu học Cự Khê).

Hơn nữa, thực đơn bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Kim Thư ngày 15/10 cũng giống thực đơn của Trường Tiểu học Cự Khê. Tuy nhiên, sổ kiểm thực lưu tại Tiểu học Kim Thư vẫn ghi mức “Đạt”. Đại diện nhà trường thừa nhận việc kiểm tra thực phẩm ngày hôm đó có một số điểm chưa đúng quy định.

Kết luận buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà yêu cầu các trường học tổ chức bữa ăn bán trú cần tăng cường giám sát hoạt động cung cấp suất ăn hằng ngày; phối hợp với cơ quan chuyên môn trong việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm đầu vào.

Cùng với đó, phải kiểm tra, giám sát quy trình chế biến, xây dựng thực đơn bữa ăn bán trú học sinh bảo đảm dinh dưỡng, phù hợp với lứa tuổi.

Phó Chủ tịch Vũ Thu Hà lưu ý, trong quá trình triển khai bữa ăn bán trú các địa phương cần lựa chọn các đơn vị lớn, chuyên nghiệp, bảo đảm năng lực, uy tín. Đồng thời, cắt giảm các khâu trung gian để có thể dành nguồn lực tối đa nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho học sinh.