Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hơn 1.000 sinh viên sư phạm tại TPHCM được nhận hỗ trợ sinh hoạt phí

Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hơn 1.000 sinh viên sư phạm đang học tại TPHCM vừa được nhà trường chi trả tiền hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116 sau thời gian chờ đợi, giúp các em giảm bớt khó khăn và yên tâm học tập.

Thông tin đến Tiền Phong, nhiều sinh viên ngành sư phạm đang theo học tại Trường đại học Sài Gòn cho biết đã chính thức nhận được khoản hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định của Nghị định 116 của Chính phủ sau thời gian dài chờ đợi.

Nhiều sinh viên cho biết, khoản tiền này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và giúp an tâm hơn để tập trung học tập.

Trường đại học Sài Gòn cho biết, đợt chi trả lần này áp dụng cho sinh viên khóa 2023 và 2024, với tổng số hơn 1.000 sinh viên và tiền được chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Số tiền mỗi người nhận được dao động theo thời gian học. Sinh viên khóa 2023 nhận khoảng 72 triệu đồng cho hai năm, trong khi khóa 2024 nhận khoảng 36 triệu đồng cho 10 tháng theo quy định.

51a96ab69d8512db4b94.jpg
Sinh viên sư phạm tại Trường Đại học Sài Gòn nhận được tiền hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116. Ảnh: Sinh viên cung cấp

Trước đó, một số sinh viên phản ánh chưa nhận được khoản này, gây khó khăn cho cuộc sống và học tập.

Đại diện Trường Đại học Sài Gòn lý giải việc chậm trễ xuất phát từ các yếu tố khách quan như thay đổi chính sách từ đặt hàng sang đào tạo theo nhu cầu xã hội, quá trình điều chỉnh dự toán trong năm 2025, hay việc một số sinh viên thay đổi, hủy đăng ký hưởng chính sách Nghị định 116.

Từ ngày 24/11, nhà trường chủ động mời sinh viên xác nhận tài khoản ngân hàng nhằm rút ngắn thời gian chi trả ngay khi kinh phí được giải ngân. Tuy nhiên, do trường chỉ là cơ sở đào tạo, không có thẩm quyền cấp kinh phí, việc chi trả còn phụ thuộc vào quá trình phân bổ và giải ngân ngân sách.

Theo Nghị định 116 của Chính phủ, sinh viên sư phạm hiện được đào tạo theo 3 diện, gồm: Diện đào tạo theo nhu cầu xã hội; diện đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; diện tự do, không đăng ký hưởng chính sách. Trong đó, sinh viên thuộc 2 diện đầu tiên được hưởng chính sách miễn học phí và được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng (mỗi năm học không quá 10 tháng).

Anh Nhàn
#Hỗ trợ sinh hoạt phí sinh viên sư phạm #Nghị định 116/2020/NĐ-CP #Học phí và chi phí sinh hoạt #Chính sách hỗ trợ ngành giáo dục #Đời sống sinh viên tại TP.HCM #Thủ tục giải ngân hỗ trợ #Ảnh hưởng của hỗ trợ tài chính đến học tập #Chính sách tuyển sinh và đào tạo sư phạm

Xem thêm

Cùng chuyên mục