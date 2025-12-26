Hơn 1.000 sinh viên sư phạm tại TPHCM được nhận hỗ trợ sinh hoạt phí

TPO - Hơn 1.000 sinh viên sư phạm đang học tại TPHCM vừa được nhà trường chi trả tiền hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116 sau thời gian chờ đợi, giúp các em giảm bớt khó khăn và yên tâm học tập.

Thông tin đến Tiền Phong, nhiều sinh viên ngành sư phạm đang theo học tại Trường đại học Sài Gòn cho biết đã chính thức nhận được khoản hỗ trợ sinh hoạt phí theo quy định của Nghị định 116 của Chính phủ sau thời gian dài chờ đợi.

Nhiều sinh viên cho biết, khoản tiền này giúp giảm bớt gánh nặng tài chính và giúp an tâm hơn để tập trung học tập.

Trường đại học Sài Gòn cho biết, đợt chi trả lần này áp dụng cho sinh viên khóa 2023 và 2024, với tổng số hơn 1.000 sinh viên và tiền được chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Số tiền mỗi người nhận được dao động theo thời gian học. Sinh viên khóa 2023 nhận khoảng 72 triệu đồng cho hai năm, trong khi khóa 2024 nhận khoảng 36 triệu đồng cho 10 tháng theo quy định.

Sinh viên sư phạm tại Trường Đại học Sài Gòn nhận được tiền hỗ trợ sinh hoạt phí theo Nghị định 116. Ảnh: Sinh viên cung cấp

Trước đó, một số sinh viên phản ánh chưa nhận được khoản này, gây khó khăn cho cuộc sống và học tập.

Đại diện Trường Đại học Sài Gòn lý giải việc chậm trễ xuất phát từ các yếu tố khách quan như thay đổi chính sách từ đặt hàng sang đào tạo theo nhu cầu xã hội, quá trình điều chỉnh dự toán trong năm 2025, hay việc một số sinh viên thay đổi, hủy đăng ký hưởng chính sách Nghị định 116.

Từ ngày 24/11, nhà trường chủ động mời sinh viên xác nhận tài khoản ngân hàng nhằm rút ngắn thời gian chi trả ngay khi kinh phí được giải ngân. Tuy nhiên, do trường chỉ là cơ sở đào tạo, không có thẩm quyền cấp kinh phí, việc chi trả còn phụ thuộc vào quá trình phân bổ và giải ngân ngân sách.

Theo Nghị định 116 của Chính phủ, sinh viên sư phạm hiện được đào tạo theo 3 diện, gồm: Diện đào tạo theo nhu cầu xã hội; diện đào tạo theo phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu; diện tự do, không đăng ký hưởng chính sách. Trong đó, sinh viên thuộc 2 diện đầu tiên được hưởng chính sách miễn học phí và được hỗ trợ tiền sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng (mỗi năm học không quá 10 tháng).