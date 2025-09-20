9 nhà khoa học Việt Nam lọt nhóm 10.000 nhà khoa học hàng đầu thế giới 2025

TPO - Ngày 20/9, Nhà Xuất bản Elsevier cùng nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Stanford (Mỹ) công bố cơ sở dữ liệu phiên bản thứ 7 về các nhà khoa học có ảnh hưởng lớn nhất toàn cầu năm 2025 dựa trên dữ liệu trích dẫn từ Scopus tính đến hết năm 2024.

Theo công bố này, Việt Nam có 9 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 10.000 nhà khoa học thế giới và khoảng 70 nhà khoa học được xếp hạng trong nhóm 100.000 nhà khoa học có trích dẫn ảnh hưởng thế giới trong năm 2025.

Danh sách 9 nhà khoa học trong nhóm 10.000 nhà khoa học thế giới năm 2025 so với năm 2024 gần như giữ nguyên, tuy nhiên có sự tăng bậc đáng kể trên bảng xếp hạng.

Cụ thể, nhà khoa học xếp hạng 1 trong danh sách nhà khoa học Việt Nam là PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai), thứ hạng 438 thế giới. Ông Tuấn Anh năm trước cũng xếp hạng 1 trong danh sách người Việt có mặt ở bảng xếp hạng này (thứ hạng 706).

PGS.TS Hoàng Anh Tuấn (Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai) lần thứ hai liên tiếp dẫn đầu nhà khoa học Việt trên bảng danh sách thế giới

Các vị trí tiếp theo lần lượt GS.TS Võ Xuân Vinh (ĐH Kinh tế TPHCM, thứ hạng 2.327); TS Trần Nguyên Hải (ĐH Duy Tân, thứ hạng 2.905); TS Hoàng Đức Nhật (ĐH Duy Tân, thứ hạng 3.635); TS Phạm Thái Bình (Trường ĐH Công nghệ Giao thông Vận tải, thứ hạng 3.773); TS Nguyễn Phúc Cảnh (ĐH Kinh tế TPHCM, thứ hạng 4.727); GS.TS Trần Xuân Bách (Trường ĐH Y Hà Nội, thứ hạng 5.085); GS. TSKH Nguyễn Đình Đức (ĐHQG Hà Nội, thứ hạng 5.750); GS.TS Nguyễn Xuân Hùng (Trường ĐH Công nghệ TPHCM, thứ hạng 9.612).

Trong danh sách này, GS.TS Nguyễn Xuân Hùng thay thế PGS.TS Lê Hoàng Sơn (ĐHQG Hà Nội năm nay rơi khỏi nhóm 10.000) với thứ tự xếp hạng là 10.694. Ông Sơn dẫn đầu nhóm nhà khoa học người Việt tiếp theo, nhóm 100.000.

Ngoài ra, trong danh sách top 100.000 nhà khoa học còn có một số cái tên có tiếng khác là lãnh đạo các trường đại học như PGS.TS Nguyễn Xuân Phương – Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông vận tải TPHCM, thứ hạng 22.613; GS.TS Sử Đình Thành – Giám đốc ĐH Kinh tế TPHCM, thứ hạng 34.769…

Theo Nhà xuất bản Elsevier, cơ sở dữ liệu chuẩn hóa này được đánh giá dựa trên chỉ số tổng hợp (c-score), tính đến số lượng trích dẫn, h-index, hm-index, vị trí tác giả trong công bố khoa học cũng như loại trừ yếu tố tự trích dẫn. Các nhà khoa học được xếp hạng trong 22 lĩnh vực lớn, 174 phân ngành nhỏ, với ngưỡng lựa chọn là Top 100.000 toàn cầu hoặc Top 2% của từng phân ngành.

Việc có 9 nhà khoa học lọt vào nhóm 10.000 là tín hiệu tích cực cho cộng đồng nghiên cứu Việt Nam, cho thấy ngày càng có nhiều nghiên cứu được trích dẫn rộng rãi trên bình diện quốc tế.

Tuy nhiên, nhóm biên soạn cảnh báo cơ sở dữ liệu là “snapshot” (ảnh chụp) từ hồ sơ Scopus tại thời điểm tính toán — và danh sách phản ánh chỉ số định lượng tại thời điểm đó; không có tên trong danh sách không có nghĩa là công trình của một nhà khoa học không có giá trị.

Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh các hạn chế của chỉ số trích dẫn và khuyến nghị sử dụng chúng thận trọng, kết hợp với đánh giá định tính (peer review, đóng góp thực tiễn, đào tạo, v.v.). Các nhà nghiên cứu được khuyến nghị kiểm tra, cập nhật hồ sơ Scopus/ORCID để phản ánh đúng đóng góp cho các lần cập nhật sau.