Đặt mục tiêu thu hút 500 nhà khoa học quốc tế

TPO - Bộ Khoa học và Công nghệ đặt mục tiêu trong giai đoạn 2025-2030 sẽ thu hút khoảng 500 chuyên gia quốc tế và trí thức kiều bào làm việc dài hạn tại Việt Nam, đồng thời đào tạo 50.000 kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học, vũ trụ.

Ngày 16/8 diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Khoa học và Công nghệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030.

Báo cáo phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ giai đoạn 2025-2030, Thứ trưởng Phạm Đức Long cho biết, Bộ KH&CN hướng tới trở thành cơ quan đầu mối quốc gia về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, đủ năng lực dẫn dắt, điều phối và kiến tạo môi trường thuận lợi để khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực chủ yếu cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Các mục tiêu cụ thể đặt ra gồm phấn đấu đến năm 2030, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đóng góp 5% GDP, kinh tế số đạt tỷ trọng 30% GDP.

Hoàn thiện hạ tầng số và khoa học, công nghệ hiện đại, bảo đảm 100% dân số được phủ sóng 5G, triển khai thí điểm 6G. Xây dựng 100 trung tâm đổi mới sáng tạo, trong đó ít nhất 6 trung tâm đạt tầm khu vực, đồng thời xây dựng một trung tâm siêu tính toán quốc gia.

Trong 5 năm tới, Bộ đặt mục tiêu đưa vào vận hành sàn giao dịch công nghệ quốc gia, sàn vốn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo kết nối với ít nhất 10 quốc gia, bảo đảm 40% kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được thương mại hóa hoặc ứng dụng thực tế, hỗ trợ tối thiểu 1.000 doanh nghiệp khoa học và công nghệ và 3.000 doanh nghiệp khởi nghiệp công nghệ.

Bộ cũng đặt mục tiêu triển khai hiệu quả chương trình phát triển năng lượng nguyên tử, xây dựng lò nghiên cứu mô-đun nhỏ, hoàn thành Lò nghiên cứu hạt nhân mới tại Đồng Nai và chuẩn bị đầy đủ nhân lực thực hành cho nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của nhiệm kỳ tới được Bộ Khoa học và Công nghệ xác định là đào tạo 50.000 kỹ sư trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược, năng lượng nguyên tử, tiêu chuẩn hóa, đồng thời thu hút 500 chuyên gia quốc tế và trí thức kiều bào làm việc dài hạn tại Việt Nam. Bảo đảm làm chủ tối thiểu 70% công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Để đạt được các mục tiêu trên, báo cáo nêu 6 đột phá phát triển, tập trung vào các nhóm vấn đề là thể chế, chính sách; hạ tầng chiến lược; đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp; đào tạo, thu hút nhân lực, nhân tài; hội nhập - hợp tác quốc tế và quản trị - chuyển đổi số nội bộ.

Trong đó, về thể chế và chính sách sẽ hoàn thiện hệ thống luật và nghị định đồng bộ, tiên tiến, biến thể chế thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Thiết lập cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đối với công nghệ mới. Ban hành chính sách mua sắm công ưu tiên sản phẩm khoa học công nghệ và công nghiệp công nghệ số trong nước, tạo thị trường đầu ra bền vững.

Về hạ tầng chiến lược, Bộ đặt nhiệm vụ sẽ đầu tư siêu máy tính, hạ tầng tính toán hiệu năng cao và Trung tâm dữ liệu quốc gia phục vụ AI. Phát triển mạng 5G/6G, nền tảng số quốc gia dùng chung, hạ tầng bưu chính - viễn thông bảo đảm phủ khắp, an toàn. Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, đặc biệt cho công nghệ mới và sản phẩm xuất khẩu.

Về đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp, sẽ thiết kế ưu đãi thuế, tín dụng và vốn mạo hiểm cho doanh nghiệp khoa học công nghệ, công nghiệp công nghệ số và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm đồng đầu tư giữa nhà nước và tư nhân cho các dự án chiến lược. Tăng cường liên kết viện – trường – doanh nghiệp trong nghiên cứu và thương mại hoá công nghệ.

Về nhân lực và nhân tài, Bộ sẽ triển khai Chương trình quốc gia phát triển nhân tài khoa học công nghệ và công nghiệp công nghệ số, thu hút chuyên gia toàn cầu và người Việt Nam ở nước ngoài. Trong đó sẽ thí điểm cơ chế đặc thù về lương, thưởng và quyền sở hữu trí tuệ cho nhà khoa học, chuyên gia công nghệ.

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, 5 định hướng lớn và dài hạn đã được Đại hội đặt ra, gồm phát triển nền kinh tế tri thức dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và dữ liệu số. Hai là xây dựng năng lực tự chủ công nghệ trong các lĩnh vực chiến lược.

Ba là, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực ASEAN, châu lục và thế giới. Bốn là xây dựng hạ tầng hiện đại cho các lĩnh vực của Bộ, trong đó đặc biệt chú trọng hạ tầng trí tuệ nhân tạo, gắn với chủ quyền số và vị thế số của Việt Nam. Định hướng cuối cùng là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đóng góp ít nhất 50% tăng trưởng GDP vào năm 2030.