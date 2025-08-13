Đột phá khoa học: Tiêm vắc xin cúm bằng… chỉ nha khoa

TPO - Trong một nghiên cứu chứng minh khái niệm, các nhà khoa học đã chỉ ra rằng dùng chỉ nha khoa có thể là một cách tiêm vắc xin bảo vệ bạn khỏi virus.

Các nhà nghiên cứu đã tiêm vắc xin phòng cúm thành công cho chuột bằng chỉ nha khoa có phủ virus cúm bất hoạt.

Tiêm vắc xin cúm bằng chỉ nha khoa sẽ sớm được áp dụng cho con người sau khi thử nghiệm thành công ở các loài vật.

Hầu hết vắc xin đều được tiêm bằng kim tiêm, một phương pháp có nhiều nhược điểm. Ví dụ, sợ đau khi tiêm và nỗi sợ kim tiêm có thể khiến mọi người ngần ngại tiêm vắc xin. Hơn nữa, tiêm vắc xin đòi hỏi chuyên môn y tế cao hơn so với các phương pháp không dùng kim tiêm như thuốc nhỏ miệng hoặc thuốc xịt mũi, và cũng khó bảo quản và phân phối hơn.

Nhưng vắc xin dạng chỉ nha khoa có thể loại bỏ nỗi sợ đau và những thách thức về mặt hậu cần liên quan đến việc tiêm và thậm chí có thể được phân phối qua đường bưu điện, các nhà nghiên cứu đứng sau dự án phát triển này đã viết trong nghiên cứu của họ, vừa được công bố trên tạp chí Nature Biomedical Engineering .

Tiêm vắc xin qua niêm mạc miệng

Các nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng tiêm vắc xin vào má hoặc dưới lưỡi có thể kích hoạt phản ứng miễn dịch đáng kể. Tuy nhiên, việc tiêm đủ liều vắc xin qua niêm mạc miệng, lớp niêm mạc đóng vai trò như một rào cản giữa cơ thể và môi trường, có thể gặp khó khăn.

Các nhà nghiên cứu đã tìm ra một giải pháp sáng tạo: Họ tập trung vào bệnh nướu răng đã phát hiện ra những vùng đặc biệt trong miệng rất dễ thấm, nghĩa là các phân tử dễ dàng được mô hấp thụ. Bằng cách tiết ra các phân tử khác nhau, biểu mô nối được phát hiện và bảo vệ chống lại các tác nhân gây bệnh cố gắng xâm nhập qua nướu.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, khả năng cho phép các phân tử đi qua và kích thích phản ứng miễn dịch của biểu mô nối khiến nó trở thành một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí tiêm vắc xin. Để tiếp cận được vị trí này, họ cần một thứ gì đó có thể len lỏi vào khe hở nhỏ giữa răng và nướu. Đó chính là chỉ nha khoa.

Vắc xin dùng chỉ nha khoa tạo ra miễn dịch toàn thân

Một nhóm chuột được dùng chỉ nha khoa phủ virus để làm sạch răng ba lần, mỗi lần cách nhau hai tuần. Sau đó một tháng, chúng được tiếp xúc liều cuối cùng, một loại virus cúm. Tất cả đều sống sót, trong khi nhóm chuột đối chứng không được tiêm vắc xin đều chết.

Các thử nghiệm tiếp theo cho thấy những con chuột được tiêm vắc xin bằng chỉ nha khoa có phản ứng miễn dịch mạnh mẽ, sản sinh ra nhiều kháng thể và nhiều tế bào miễn dịch. Hệ miễn dịch này được tìm thấy trên khắp cơ thể, được gọi là miễn dịch toàn thân, và trong nước bọt và phân của chúng.

"Vắc xin dùng chỉ nha khoa tạo ra cả miễn dịch toàn thân và niêm mạc, trong khi tiêm bắp thông thường chủ yếu kích thích miễn dịch toàn thân", tác giả đầu tiên của nghiên cứu, Rohan Ingrole , kỹ sư hóa học tại Đại học Texas Tech, chia sẻ.

"Miễn dịch niêm mạc rất quan trọng vì hầu hết các tác nhân gây bệnh đều xâm nhập qua đường niêm mạc", ông nhấn mạnh.

Bước tiếp theo,các nhà nghiên cứu chuyển sang thử nghiệm với các loài động vật lớn hơn, sau đó có thể đặt nền móng cho việc thử nghiệm trên người trong tương lai gần, tác giả nghiên cứu cấp cao Harvinder Gill , kỹ sư sinh học tại Đại học Bang North Carolina, cho biết.